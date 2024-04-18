Erzurum Atatürk Üniversitesi, Yoğun Bakımdaki Hastaların Elini Tutup Moral Veren Yeni Bir Robot Kol Geliştirdi
Erzurum Atatürk Üniversitesi, Yoğun Bakımdaki Hastaların Elini Tutup Moral Veren Yeni Bir Robot Kol Geliştirdi
Erzurum Atatürk Üniversitesi'nden akademisyenler, hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören bilinci kapalı hastalara tedavi sürecinde elini tutup moral verecek yeni bir robot kol geliştirdi.👇
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Erzurum Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi'nden akademisyenler, yoğun bakım hastalarının tedavi sürecine yardımcı olmak amacıyla yeni bir cihaz geliştirdi.
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bahar Çiftçi'nin liderliğindeki ekip, 1 yıllık çalışmanın ardından yoğun bakımda, özellikle bilinci kapalı olarak tedavi gören hastaların elini tutup moral verecek yeni bir robot kol modelini hayata geçirdi.
Yakınlarından uzakta tedavi süreçleri devam eden hastalara olumlu etki yaratması amacıyla geliştiren cihaz, özel yapısı sayesinde hastalara insan eli tutma hissiyatı veriyor.
Yeni robot kol, insan eli hissiyatının yanında, yoğun bakımdaki hastalara daha çok destek olmak için yakınlarının konuşmaları, müzik parçaları veya Kur'an-ı Kerim ayetleri gibi pek çok sesi çıkartabiliyor.
Özellikle bir el şeklinde tasarlanmak istenen cihaz, ek olarak tedavi gören hastanın elinin üzerine konularak zaman zaman sıkma refleksleri gerçekleştirebiliyor.
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Yeni terapotik robot kolunu deneyimleme şansını yakalayan yoğun bakım servislerinde görev yapan hemşireler ve üniversite öğrencileri cihaz hakkında olumlu geri dönüşler veriyor.
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