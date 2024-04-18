Erzurum Atatürk Üniversitesi, Yoğun Bakımdaki Hastaların Elini Tutup Moral Veren Yeni Bir Robot Kol Geliştirdi

Doç. Dr. Çiftçi:

'Cihazın insan elini sıkabilme özelliği var. Aynı zamanda elin iç kısmında sıcaklık hissi de veriyor çünkü dokunulduğunda, maketten ziyade bir insan eli formatına getirmeye çalıştık. İnsanlar yoğun bakıma yakınlarını göremeye geldiği zaman ellerini yakınlarının elinin üzerine koyar ve 'Anne ben geldim, baba ben geldim, iyileşeceksin' gibi sözleriyle telkinlerde bulunurlar. Biz de o hissiyata ulaşmaya çalıştık.'