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Erzurum Atatürk Üniversitesi, Yoğun Bakımdaki Hastaların Elini Tutup Moral Veren Yeni Bir Robot Kol Geliştirdi

Erzurum Atatürk Üniversitesi, Yoğun Bakımdaki Hastaların Elini Tutup Moral Veren Yeni Bir Robot Kol Geliştirdi

Barış Toku
Barış Toku - Onedio Üyesi
18.04.2024 - 17:14

Erzurum Atatürk Üniversitesi'nden akademisyenler, hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören bilinci kapalı hastalara tedavi sürecinde elini tutup moral verecek yeni bir robot kol geliştirdi.👇

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Erzurum Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi'nden akademisyenler, yoğun bakım hastalarının tedavi sürecine yardımcı olmak amacıyla yeni bir cihaz geliştirdi.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi'nden akademisyenler, yoğun bakım hastalarının tedavi sürecine yardımcı olmak amacıyla yeni bir cihaz geliştirdi.

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bahar Çiftçi'nin liderliğindeki ekip, 1 yıllık çalışmanın ardından yoğun bakımda, özellikle bilinci kapalı olarak tedavi gören hastaların elini tutup moral verecek yeni bir robot kol modelini hayata geçirdi.

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bahar Çiftçi'nin liderliğindeki ekip, 1 yıllık çalışmanın ardından yoğun bakımda, özellikle bilinci kapalı olarak tedavi gören hastaların elini tutup moral verecek yeni bir robot kol modelini hayata geçirdi.

Yakınlarından uzakta tedavi süreçleri devam eden hastalara olumlu etki yaratması amacıyla geliştiren cihaz, özel yapısı sayesinde hastalara insan eli tutma hissiyatı veriyor.

Yakınlarından uzakta tedavi süreçleri devam eden hastalara olumlu etki yaratması amacıyla geliştiren cihaz, özel yapısı sayesinde hastalara insan eli tutma hissiyatı veriyor.

Cihazın çıkış fikrinin COVID-19 döneminde alınan tedbirlerden kaynaklandığını söyleyen Doç. Dr. Çiftçi:

'Uzakta olan bireylerin yakınlarına yardımcı olabilmek için onların seslerine hastamıza getirerek yanlarında oldukları hissini vermek için bunu geliştirdik. Özellikle yurt dışında yaşayanlar, hastasının yanına gelemiyor ve psikolojik olarak kendisini kötü hissediyor.'

Yeni robot kol, insan eli hissiyatının yanında, yoğun bakımdaki hastalara daha çok destek olmak için yakınlarının konuşmaları, müzik parçaları veya Kur'an-ı Kerim ayetleri gibi pek çok sesi çıkartabiliyor.

Yeni robot kol, insan eli hissiyatının yanında, yoğun bakımdaki hastalara daha çok destek olmak için yakınlarının konuşmaları, müzik parçaları veya Kur'an-ı Kerim ayetleri gibi pek çok sesi çıkartabiliyor.

Yapılan bilimsel araştırmalarda, yoğun bakım hastalarının müzik ve dokunma ile tedavi süreçlerine katkılar sunulduğunu aktaran Çiftçi, bu çalışmada da dokunma ve müzik terapi yöntemlerinin birleştirildiğini kaydetti.

Özellikle bir el şeklinde tasarlanmak istenen cihaz, ek olarak tedavi gören hastanın elinin üzerine konularak zaman zaman sıkma refleksleri gerçekleştirebiliyor.

Özellikle bir el şeklinde tasarlanmak istenen cihaz, ek olarak tedavi gören hastanın elinin üzerine konularak zaman zaman sıkma refleksleri gerçekleştirebiliyor.

Doç. Dr. Çiftçi:

'Cihazın insan elini sıkabilme özelliği var. Aynı zamanda elin iç kısmında sıcaklık hissi de veriyor çünkü dokunulduğunda, maketten ziyade bir insan eli formatına getirmeye çalıştık. İnsanlar yoğun bakıma yakınlarını göremeye geldiği zaman ellerini yakınlarının elinin üzerine koyar ve 'Anne ben geldim, baba ben geldim, iyileşeceksin' gibi sözleriyle telkinlerde bulunurlar. Biz de o hissiyata ulaşmaya çalıştık.'

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Yeni terapotik robot kolunu deneyimleme şansını yakalayan yoğun bakım servislerinde görev yapan hemşireler ve üniversite öğrencileri cihaz hakkında olumlu geri dönüşler veriyor.

Yeni terapotik robot kolunu deneyimleme şansını yakalayan yoğun bakım servislerinde görev yapan hemşireler ve üniversite öğrencileri cihaz hakkında olumlu geri dönüşler veriyor.

Cihazı deneyimleme fırsatı bulan fakültenin 3. sınıf öğrencisi Hüseyin Can Torlak, 'Cihazın sıcaklığı insan eli hissiyatında. Biri elimi tutuyor gibi hissiyat yaşadım. Arkadan gelen sesler de güzel bir hissiyat oluşturuyor. Yoğun bakım hastalarımızda olumlu etki bırakmasını umut ediyorum.' ifadelerini kullandı.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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