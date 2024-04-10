Bulaşıklar Neden Düzgün Yıkanmıyor? Makinenizin İyi Çalışmamasının 7 Sebebini Açıklıyoruz

Bulaşık makineleri çok çabuk bozulan ürünler değillerdir ancak siz de en az bir kez, iyi yıkamadığı yada artık bırakarak yıkadığı tabaklar ile karşılaşmışsınızdır. Peki neden? Gelin bulaşık makineleri hangi durumlarda düzgün yıkamaz bir bakalım...