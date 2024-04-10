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Bulaşıklar Neden Düzgün Yıkanmıyor? Makinenizin İyi Çalışmamasının 7 Sebebini Açıklıyoruz

Bulaşıklar Neden Düzgün Yıkanmıyor? Makinenizin İyi Çalışmamasının 7 Sebebini Açıklıyoruz

Gülbeyaz
Gülbeyaz - Onedio Üyesi
10.04.2024 - 19:02

Bulaşık makineleri çok çabuk bozulan ürünler değillerdir ancak siz de en az bir kez, iyi yıkamadığı yada artık bırakarak yıkadığı tabaklar ile karşılaşmışsınızdır. Peki neden? Gelin bulaşık makineleri hangi durumlarda düzgün yıkamaz bir bakalım...

Kaynak: https://www.realsimple.com/dishwasher...
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1. Bulaşıklara ön yıkama yapmamak.

1. Bulaşıklara ön yıkama yapmamak.

Tabaklarınızda çok fazla yiyecek bırakırsanız, bulaşık makinenizin pompalarına ve yıkama kollarına sıkışabilir. Bu yiyecek sıkıştığında bulaşık makinenizin düzgün şekilde boşalmasını ve suyun düzgün şekilde püskürtülmesini engelleyebilir. Bulaşıkları fırçalamanıza ve sabun kullanmanıza gerek olmasa da, büyük kalıntılardan durulanmaları gerekir.

2. Bulaşık makinesini fazlasıyla doldurmak.

2. Bulaşık makinesini fazlasıyla doldurmak.

Çok fazla şey koyarak tabaklarınızın temiz çıkmasını engelliyor olabilirsiniz.  Bulaşıkları üreticinin talimatlarına göre yüklemek en iyisidir. Gereğinden fazla doldurmak eşyaların iyi temizlenmemesine yol açar.

3. Doğru ayarları kullanmamak.

3. Doğru ayarları kullanmamak.

Çoğu bulaşık makinesinde, yükün boyutuna, sıcaklık seçeneklerine, yıkama döngülerinin uzunluğuna ve fazladan durulamaya gerek olup olmadığına bağlı olarak seçilebilecek birkaç ayar vardır. Bu nedenle, en iyi sonuçları elde etmek için ayar seçimlerinizde stratejik olmanız en iyi yıkama sonucunu almanızı sağlar.

4. Makineniz için iyi olan bulaşık deterjanını kullanmamak.

4. Makineniz için iyi olan bulaşık deterjanını kullanmamak.

Seçtiğiniz bulaşık deterjanı hakkında fazla düşünmüyor olabilirsiniz, ancak ihtiyaçlarınız için en iyi seçeneği kullandığınızdan emin olmak biraz seçici olmanıza yardımcı olabilir. Temizlik uzmanları, cihazınızla en iyi neyin işe yaradığını görmek için birkaç farklı markayı denemenizi önerir.

5. Doğru su sıcaklığını seçmemek.

5. Doğru su sıcaklığını seçmemek.

Bulaşıklarınızın gerçekten temizlendiğinden emin olmak için su sıcaklığı ve basıncı çok önemlidir. En iyi sonuçlar için bulaşık makineniz yaklaşık 120 derecede çalışmalıdır.  Makinenizdeki su yeterince ısınmıyorsa, deterjanınızın düzgün bir şekilde çözülmesini önleyebilir ve özellikle gresle mücadele etmeyi zorlaştırabilir.

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6. Bulaşık makinesini doğru saatte çalıştırmamak.

6. Bulaşık makinesini doğru saatte çalıştırmamak.

Temizlemek ve sterilize etmek için su döngülerinin sıcak olması gerektiğinden, bulaşık makineniz çalışırken aynı anda uzun bir duş almak yanlış bir tercihtir. Çamaşır makinesi ile de aynı zamanda çalıştırmamaya özen göstermelisiniz.

7. Makineyi çalıştırmak için çok uzun süre bulaşıkları bekletmek.

7. Makineyi çalıştırmak için çok uzun süre bulaşıkları bekletmek.

Makinede kalan kirli bulaşıklar kokabilir ve öncesinde bulaşıklar durulanmadıysa özellikle rahatsız edici olabilir. Mutfak eşyaları üzerindeki yiyeceklerin üzerine keklenmenin yanı sıra, yiyecek parçacıklarının tahliye filtresinde, tahliye hortumunda, püskürtme kolunda veya bulaşık makinesinin başka bir yerinde birikebilir ve bu da kokulara neden olabilir.

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