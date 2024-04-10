Bulaşıklar Neden Düzgün Yıkanmıyor? Makinenizin İyi Çalışmamasının 7 Sebebini Açıklıyoruz
Bulaşıklar Neden Düzgün Yıkanmıyor? Makinenizin İyi Çalışmamasının 7 Sebebini Açıklıyoruz
Kaynak: https://www.realsimple.com/dishwasher...
Bulaşık makineleri çok çabuk bozulan ürünler değillerdir ancak siz de en az bir kez, iyi yıkamadığı yada artık bırakarak yıkadığı tabaklar ile karşılaşmışsınızdır. Peki neden? Gelin bulaşık makineleri hangi durumlarda düzgün yıkamaz bir bakalım...
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1. Bulaşıklara ön yıkama yapmamak.
2. Bulaşık makinesini fazlasıyla doldurmak.
3. Doğru ayarları kullanmamak.
4. Makineniz için iyi olan bulaşık deterjanını kullanmamak.
5. Doğru su sıcaklığını seçmemek.
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6. Bulaşık makinesini doğru saatte çalıştırmamak.
7. Makineyi çalıştırmak için çok uzun süre bulaşıkları bekletmek.
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