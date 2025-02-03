En Sevdiği Mevsim Kıştı: Ancak Bir Kere Bile Kartopu Oynayamadı! İkinci Mahmud’un Hüzünlü Kartopu Hikayesi

Osmanlı'nın en zeki ve yenilikçi padişahı olarak bilinen II. Mahmud, getirdiği yenilikler nedeniyle halk tarafından 'Gavur Padişah' lakabıyla anılmıştı. Tahtta kaldığı 31 yıl boyunca pek çok reform gerçekleştirmiş ve Tanzimat Fermanı'nın temellerini atmış olan II. Mahmud ile ilgili bir sosyal medya kullanıcısı dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
TikTok'ta '@matmazeltutu' isimli kullanıcı, II. Mahmud'un en sevdiği mevsimin kış olduğunu ve kartopu oynamasının yasak olduğunu anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Osmanlı padişahları arasında en yenilikçi padişah İkinci Mahmud. Öyle ki İkinci Mahmud yaptığı yenilikler ve getirdiği reformlar nedeniyle halk tarafından “Gavur padişah” olarak anılmaya başlanmış.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İkinci Mahmud, hükümdarlık yaptığı 31 yıl boyunca Batı tarzı yenilikleri Osmanlı’da uygulamaya başladı.
II. Mahmud’un yeniliklerini ve reformlarını şimdilik bir kenara koyalım ve TikTok’ta ‘@matmazeltutu’ isimli kullanıcının paylaştığı o hüzünlü videoya göz atalım…
İkinci Mahmud’un en sevdiği mevsim kışmış… Her zaman kartopu oynamayı hayal eden padişahın bunu yapması yasakmış... Çünkü o bir padişah!
Sözü ‘@matmazeltutu’ isimli kullanıcının o videosunu izleyelim 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Videoya gelen yorumlardan birkaçı ise şöyle oldu 👇
👇
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın