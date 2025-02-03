En Sevdiği Mevsim Kıştı: Ancak Bir Kere Bile Kartopu Oynayamadı! İkinci Mahmud’un Hüzünlü Kartopu Hikayesi

Osmanlı'nın en zeki ve yenilikçi padişahı olarak bilinen II. Mahmud, getirdiği yenilikler nedeniyle halk tarafından 'Gavur Padişah' lakabıyla anılmıştı. Tahtta kaldığı 31 yıl boyunca pek çok reform gerçekleştirmiş ve Tanzimat Fermanı'nın temellerini atmış olan II. Mahmud ile ilgili bir sosyal medya kullanıcısı dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

TikTok'ta '@matmazeltutu' isimli kullanıcı, II. Mahmud'un en sevdiği mevsimin kış olduğunu ve kartopu oynamasının yasak olduğunu anlattı.

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