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En Çok Onlar Şımartılmayı Hak Ediyor: El ve Ayak Bakımında Atlamamanız Gereken 10 Adım

etiket En Çok Onlar Şımartılmayı Hak Ediyor: El ve Ayak Bakımında Atlamamanız Gereken 10 Adım

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
12.02.2024 - 20:01

Aşağıda sıralanan adımları düzenli takip ederek el ve ayak sağlığınızın bakımını halletmiş oluyorsunuz. Her bireyin cilt tipi farklılık gösterse de el ve ayak bakımının en temel maddelerini sizin için derledik. İyi okumalar. 😎

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1. Her şeyden önce ilk adım boool köpürterek temizlik yapmak...

Ellerinizi ve ayaklarınızı düzenli olarak her gün temizlemek, mikrop oluşumunu engeller ve tehlikeleri hastalıklarında sizden epey uzak durmasını sağlar. Sabun ve ılık su kullanarak tüm yüzeyi temizleyin, özellikle de tırnak aralarına dikkat etmelisiniz.

2. Tırnak bakımı, temizlikten sonraki diğer adımımız...

Tırnaklarınızı düzenli olarak kesin çünkü uzun tırnaklarda bakteri ve mantar oluşma riski artabilir. Tırnak şeklini düzgün tutun bu da bakımlı görünmenin diğer işaretlerinden biridir.

3. Nemlendirme sayesinde daha ışıl ışıl bir görüntünüz olur.

Elleri ve ayakları düzenli olarak nemlendirici kullanarak nemlendirin. Cilt tipinize uygun olan nemlendiriciyi seçmek bu adımda önemlidir. Özellikle kuru cilt tipinden muzdarip kişiler nemlendiriciyi gün içinde birkaç kez kullanabilirler.

4. Doğru ayakkabı tercihi ayaklarınız için yapabileceğiniz en büyük iyilik!

Ayakkabılarınızın doğru boyutta olduğuna öncelikle emin olmalısınız, sıkı ve bol ayakkabılar sağlığınızı olumsuz etkileyebilir. Topuklu ayakkabı giymeniz gerekiyorsa uzun süre giymekten kaçınmalısınız, çünkü bu durum ayaklara uzun süre baskı yapabilir.

5. Ayaklarınızın bakımı en az elleriniz kadar önemlidir.

Ayak tabanlarını düzenli olarak peeling ile temizleyin. Bu ölü deriyi uzaklaştırır ve ayak sağlığını arttırır. Ayak tırnaklarınızı düzenli olarak kesin ve törpüleyin. Unutmayın ki, vücudunuzun bütün ağırlığını taşıyan ayaklarınıza iyi bakmak sağlığınız için oldukça önemli!

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6. Tırnak mantarı kontrolünüzü asla aksatmamalısınız.

Ayak parmak arasını düzenli olarak kontrol edin ve ayaklarınızın sürekli kuru kaldığından emin olmalısınız çünkü mikrop nemli ortamda çok daha hızlı yayılır. Halka açık yerlerde, özellikle spor salonlarında ayakkabılarınızı giymeden önce ayaklarınızı iyice kurulayın.

7. Kallus ve nasırları önlemek için hemen internetten araştırmaya başlayın. Gerekirse doktor randevusu alın!

Sürekli sürtünmeye maruz kalan bölgelere yumuşatıcı kremler ve pedler kullanarak bakım yapın. Ayak tabanlardaki kalınlaşmış deriyi de düzenli olarak temizleyerek bu problemleri kökten halletmiş olursunuz.

8. Bakımlı eller sayesinde kendinizi prenses gibi hissedeceksiniz...

Ellerinizi düzenli olarak yıkamak bu işin en püf noktası tabii ki... Özellikle yemek yapmak, tuvalet kullanımı, dışarıdan gelmek ellerinizi yıkamanız gereken önemli alanlardandır. Manikür bakımı sadece kadınlara özgü değildir bu yüzden erkekler de el bakımına oldukça dikkat etmelidir. Ellerinizin deri bakımı için de doğal yağları kullanmakta da fayda var.

9. Ellerinizi UV ışınlarından mutlaka koruyun.

Özellikle yaz aylarında sık sık güneşe maruz kalan ellerinizi mutlaka güneşlendirmelisiniz. Eldeki kırışıklığı da epey azaltan güneş kremleri zararlı ışınlara karşı adeta savaşçı rolünü üstleniyor.

10. Her şeyin başı sağlıklı beslenmekten geçiyor!

Cilt ve tırnak sağlığı, içsel sağlıkla doğrudan bağlantılıdır. Vitamin ve mineral açısından zengin bir diyet benimseyin ve vücudunuzun sağlığına dikkat edin. Özellikle biyotin, çinko, vitamin E, ve C içeren gıdalar tırnak ve cilt sağlığını olumlu yönde etkiler.

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