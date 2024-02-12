En Çok Onlar Şımartılmayı Hak Ediyor: El ve Ayak Bakımında Atlamamanız Gereken 10 Adım
En Çok Onlar Şımartılmayı Hak Ediyor: El ve Ayak Bakımında Atlamamanız Gereken 10 Adım
Aşağıda sıralanan adımları düzenli takip ederek el ve ayak sağlığınızın bakımını halletmiş oluyorsunuz. Her bireyin cilt tipi farklılık gösterse de el ve ayak bakımının en temel maddelerini sizin için derledik. İyi okumalar. 😎
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1. Her şeyden önce ilk adım boool köpürterek temizlik yapmak...
2. Tırnak bakımı, temizlikten sonraki diğer adımımız...
3. Nemlendirme sayesinde daha ışıl ışıl bir görüntünüz olur.
4. Doğru ayakkabı tercihi ayaklarınız için yapabileceğiniz en büyük iyilik!
5. Ayaklarınızın bakımı en az elleriniz kadar önemlidir.
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6. Tırnak mantarı kontrolünüzü asla aksatmamalısınız.
7. Kallus ve nasırları önlemek için hemen internetten araştırmaya başlayın. Gerekirse doktor randevusu alın!
8. Bakımlı eller sayesinde kendinizi prenses gibi hissedeceksiniz...
9. Ellerinizi UV ışınlarından mutlaka koruyun.
10. Her şeyin başı sağlıklı beslenmekten geçiyor!
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