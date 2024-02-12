En Çok Onlar Şımartılmayı Hak Ediyor: El ve Ayak Bakımında Atlamamanız Gereken 10 Adım

Ellerinizi düzenli olarak yıkamak bu işin en püf noktası tabii ki... Özellikle yemek yapmak, tuvalet kullanımı, dışarıdan gelmek ellerinizi yıkamanız gereken önemli alanlardandır. Manikür bakımı sadece kadınlara özgü değildir bu yüzden erkekler de el bakımına oldukça dikkat etmelidir. Ellerinizin deri bakımı için de doğal yağları kullanmakta da fayda var.