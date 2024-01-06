Emekli Maaşlarına Zam Oranında Uzmanlar Beklentilerini Yükseltti: "Ek Zam Gelecek"
Emekli Maaşlarına Zam Oranında Uzmanlar Beklentilerini Yükseltti: "Ek Zam Gelecek"
Emeklilerin merakla bekledikleri 2024 zammı hesaplamaları yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor. Enflasyon farkı netleşirken, uzmanlar ve gazeteciler zammın daha yüksek olacağını öngörüyor.
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Milyonlarca emekli maaşlarına yapılacak zammı bekliyor. En düşük emekli maaşı olan 7 bin 500 lirayla geçinmek giderek imkansız hale gelirken, bir de memur ve işçi emeklilerinin zamları arasındaki fark büyüyor.
Emeklilerin maaşlarına 2023 yılının ikinci 6 ayından oluşan enflasyon kadar zam gelmesi beklenirken, hem memur emeklisi maaşlarına daha yüksek zam gelecek olmasıi, hem asgari ücretin yüzde 49 oranında artması hem de enflasyonda yükselişin sürerek bu süreçte bir de seçim olması maaş zamlarının artacağı beklentisini yükseltiyor.
Ancak emeklilerin bu oranda alacakları zam dahi açlık sınırının çok altında kalırken, memur emeklisinin toplu sözleşme farkı alacak olması da aradaki makası açıyor. Bu da enflasyonla mücadelede seçim virajında hükümetin birçok senaryo üzerinde çalışmasına neden oluyor.
Daha önce asgari ücret zammını da isabet ettiren gazeteci Cem Küçük, en düşük emekli maaşı için "11 bin 500 TL ile 12 bin TL arasında olabilir mi?" diye sinyal veriyor.
Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun da emekliye ek zam geleceği konusunda hemfikir.
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Prof. Dr. Murat Batı da 7-8 puan bir "refah payı" yani ek zam olacağını öngörüyor.
Hatta farklı ihtimallere de kapıyı açık bırakıyor.
Sizce emekli istediğini alacak mı? Emekli maaşlarına ek zam gelir mi?
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