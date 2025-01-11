Ekrem İmamoğlu’nun Varisi Belli Oldu! Cem Küçük, İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı Olacağını Anlattı
Kulislerde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu olacağı konuşuluyor. Yapılan anketlerde de İmamoğlu'nun aday olmasını isteyen vatandaşların oranı hayli yüksek. Anketlerde İmamoğlu'nun olası bir Cumhurbaşkanlığı yarışında ise AK Parti'ye büyük fark atacağı belirtiliyor.
İmamoğlu, geçen günlerde “Ekrem tökezlesin de belki onun yerine ben geçerim' diyenlere 'pışık’ derim” ifadelerini kullanmıştı. Bu sözleri kime söylediği merak edildi. Gazeteci Cem Küçük, TGRT Haber’de yayınlanan Medya Kritik programında bu sözlerin hedefinde kimin olduğunu açıkladı.
Öte yandan Küçük, İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olduğu takdirde varisinin kim olacağına dair de isim verdi.
Küçük’e göre Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olursa bu yarışı kazanır.
Ekrem İmamoğlu, 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde rakibi AK Partili Binali Yıldırım’a karşı yüzde 54.22 oy oranıyla büyük fark atmıştı. Öyle ki bu seçim tarihe geçmişti. Hem atılan büyük farkla hem de iptal edilip ikinci kez sandığa gidilmesiyle.
2019 yerel seçimlerinde yaptığı açıklamalar ve gösterdiği tutumla İmamoğlu, gelecekteki Cumhurbaşkanı olarak gösterilmeye başlandı. Günümüzde yapılan anketlerde de İmamoğlu’nun olası bir Cumhurbaşkanlığı yarışında rakiplerine büyük fark attığı görülüyor.
Geçen günlerde İmamoğlu, “'Ekrem tökezlesin de belki onun yerine ben geçerim' diyenlere 'pışık’ derim” ifadelerini kullandı. Bu ifadelerin kime yönelik söylendiği merak konusu oldu.
Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olursa yerine kim geçecek?
Cem Küçük: “İmamoğlu aday olursa Cumhurbaşkanı olur.”
Cem Küçük'ün açıklamalarını buradan izleyebilirsiniz 👇
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Ufak ufak dönüşler başladı ,şaşırdık mı hayır çünkü fıtratında var bunların döneklik .
gazlıyorlar inanmayın. ben imamoğluna şahsen ıy vermem. mansur yavaş dışındaki adayları kabul etmiyorum
İktidar partisinin en büyük korkusu Eİ nun Cumhurbaşkanı adayı olması. Bunun içinde elinde hakaret davası ve siyasi yasak kozu var. Muhtemelen uyutulan bu da... Devamını Gör