Ekrem İmamoğlu’nun Varisi Belli Oldu! Cem Küçük, İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı Olacağını Anlattı

Kulislerde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu olacağı konuşuluyor. Yapılan anketlerde de İmamoğlu'nun aday olmasını isteyen vatandaşların oranı hayli yüksek. Anketlerde İmamoğlu'nun olası bir Cumhurbaşkanlığı yarışında ise AK Parti'ye büyük fark atacağı belirtiliyor.

İmamoğlu, geçen günlerde “Ekrem tökezlesin de belki onun yerine ben geçerim' diyenlere 'pışık’ derim” ifadelerini kullanmıştı. Bu sözleri kime söylediği merak edildi. Gazeteci Cem Küçük, TGRT Haber’de yayınlanan Medya Kritik programında bu sözlerin hedefinde kimin olduğunu açıkladı.

Öte yandan Küçük, İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olduğu takdirde varisinin kim olacağına dair de isim verdi.

Küçük’e göre Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olursa bu yarışı kazanır.

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