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Ekrem İmamoğlu’nun Varisi Belli Oldu! Cem Küçük, İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı Olacağını Anlattı

Ekrem İmamoğlu’nun Varisi Belli Oldu! Cem Küçük, İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı Olacağını Anlattı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
11.01.2025 - 10:03

Kulislerde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu olacağı konuşuluyor. Yapılan anketlerde de İmamoğlu'nun aday olmasını isteyen vatandaşların oranı hayli yüksek. Anketlerde İmamoğlu'nun olası bir Cumhurbaşkanlığı yarışında ise AK Parti'ye büyük fark atacağı belirtiliyor. 

İmamoğlu, geçen günlerde “Ekrem tökezlesin de belki onun yerine ben geçerim' diyenlere 'pışık’ derim” ifadelerini kullanmıştı. Bu sözleri kime söylediği merak edildi. Gazeteci Cem Küçük, TGRT Haber’de yayınlanan Medya Kritik programında bu sözlerin hedefinde kimin olduğunu açıkladı. 

Öte yandan Küçük, İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olduğu takdirde varisinin kim olacağına dair de isim verdi. 

Küçük’e göre Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olursa bu yarışı kazanır. 

Kaynak

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Ekrem İmamoğlu, 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde rakibi AK Partili Binali Yıldırım’a karşı yüzde 54.22 oy oranıyla büyük fark atmıştı. Öyle ki bu seçim tarihe geçmişti. Hem atılan büyük farkla hem de iptal edilip ikinci kez sandığa gidilmesiyle.

Ekrem İmamoğlu, 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde rakibi AK Partili Binali Yıldırım’a karşı yüzde 54.22 oy oranıyla büyük fark atmıştı. Öyle ki bu seçim tarihe geçmişti. Hem atılan büyük farkla hem de iptal edilip ikinci kez sandığa gidilmesiyle.

31 Mart 2019’da İmamoğlu, 4 milyon 169 bin oy alarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilmişti. 1984 yılından bu yana İstanbul seçimlerinde en yüksek oy oranını elde eden İmamoğlu’nun birinciliğine AK Parti tarafından itiraz edilmiş ve seçimin yenilenmesine karar verilmişti. 

23 Haziran 2019’da gerçekleştirilen ikinci seçimde de İmamoğlu büyük farkla yeniden başkanlığa seçildi.

2019 yerel seçimlerinde yaptığı açıklamalar ve gösterdiği tutumla İmamoğlu, gelecekteki Cumhurbaşkanı olarak gösterilmeye başlandı. Günümüzde yapılan anketlerde de İmamoğlu’nun olası bir Cumhurbaşkanlığı yarışında rakiplerine büyük fark attığı görülüyor.

2019 yerel seçimlerinde yaptığı açıklamalar ve gösterdiği tutumla İmamoğlu, gelecekteki Cumhurbaşkanı olarak gösterilmeye başlandı. Günümüzde yapılan anketlerde de İmamoğlu’nun olası bir Cumhurbaşkanlığı yarışında rakiplerine büyük fark attığı görülüyor.

Görsel: 2019 İBB yerel seçim sonuçları

Geçen günlerde İmamoğlu, “'Ekrem tökezlesin de belki onun yerine ben geçerim' diyenlere 'pışık’ derim” ifadelerini kullandı. Bu ifadelerin kime yönelik söylendiği merak konusu oldu.

Geçen günlerde İmamoğlu, “'Ekrem tökezlesin de belki onun yerine ben geçerim' diyenlere 'pışık’ derim” ifadelerini kullandı. Bu ifadelerin kime yönelik söylendiği merak konusu oldu.

Gazeteci Cem Küçük, TGRT Haber’de İmamoğlu’nun bu sözlerinin hedefinde Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat olduğunu ileri sürdü. 

Küçük, Akpolat’ın 'Ekrem Bey’i devlet Cumhurbaşkanı seçtirmez. Seçilse bile görev vermez' söylemlerinin olduğunu ve bu söylemlerin İmamoğlu’nun kulağına gittiğini aktardı. Bu sözlerden rahatsız olan İmamoğlu’nun ise “Pışık derim' dediğini iddia etti.

Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olursa yerine kim geçecek?

Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olursa yerine kim geçecek?

Küçük, bu sorunun yanıtı olarak Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ı (solda) işaret ediyor. 

Gazeteci Cem Küçük, arka planı şu sözlerle anlattı:

Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adaylığının 2025 yılında açıklanmasını, yani hemen açıklanmasını istiyor. Yerine geçecek isimle alakalı bir tartışma meydana çıkıyor. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, (görselde sağda) 'Senin seçilmende benim büyük katkım var' diyor. Bunun üzerine İmamoğlu varis olarak Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ı seçiyor. İmamoğlu 'Şahan olacak' diyor.”

Cem Küçük: “İmamoğlu aday olursa Cumhurbaşkanı olur.”

Cem Küçük: “İmamoğlu aday olursa Cumhurbaşkanı olur.”

Küçük’e göre İmamoğlu’na siyasi yasak davası oldukça yanlış. Eğer İmamoğlu aday olur ve seçilirse cumhurbaşkanı olacağını dile getiren Küçük, sözlerini şöyle sonlandırdı:

Ekrem İmamoğlu aday olur ve seçilirse Cumhurbaşkanı olur. Hatta biz burada siyasi yasak davasının yanlış olduğunu söyledik. Ben Ekrem Bey'in doğru söylediğini düşünüyorum. 

Tayyip Bey'e 'Seçilirse Cumhurbaşkanı olur mu?' diye sorduklarında Sayın Cumhurbaşkanı 'Burası demokrasi ülkesi, ne demek vermemek!' diye kızmıştı. Yerel seçimlerde kazanınca kazandığı illeri alamadı mı CHP?'

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Cem Küçük'ün açıklamalarını buradan izleyebilirsiniz 👇

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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heisenberg

Ufak ufak dönüşler başladı ,şaşırdık mı hayır çünkü fıtratında var bunların döneklik .

ipimle kuşağım

gazlıyorlar inanmayın. ben imamoğluna şahsen ıy vermem. mansur yavaş dışındaki adayları kabul etmiyorum

Hüseyin Güneşli

İktidar partisinin en büyük korkusu Eİ nun Cumhurbaşkanı adayı olması. Bunun içinde elinde hakaret davası ve siyasi yasak kozu var. Muhtemelen uyutulan bu da... Devamını Gör