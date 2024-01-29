Ek Zam Gelmesi Beklenen Emekli Maaşı İçin Fatih Altaylı Tarih ve Oran Verdi: "Zam Üstüne Zam Gelebilir!"

Yapılan ek zammın ardından SSK Bağ-Kur emeklilerinin maaşına gelen zam oranı %49,25'e ulaştı. En düşük emekli maaşı ise 7500 TL'den, 10 bin TL'ye kadar yükseldi. Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından uygulamaya geçecek olan emekli maaşı düzenlemesi, kanunun resmileşmesinin ardından gelecek hafta itibariyle Bağ-Kur SSK emeklilerinin hesabına geçmiş olacak. Memur emeklileri maaş farklarını almaya başladı.