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Ek Zam Gelmesi Beklenen Emekli Maaşı İçin Fatih Altaylı Tarih ve Oran Verdi: "Zam Üstüne Zam Gelebilir!"

Ek Zam Gelmesi Beklenen Emekli Maaşı İçin Fatih Altaylı Tarih ve Oran Verdi: "Zam Üstüne Zam Gelebilir!"

Fatih Altaylı Emekli Zammı Emekli Maaşı
GNS
GNS - Onedio Editörü
29.01.2024 - 08:52

Asgari ücrete yapılan zammın ardından memurlar ve emeklilerin maaşlarının son durumu da Ocak ayının başından beridir gündemimizde. Meclis'ten geçen emekli maaşı düzenlemesinin ardından ek zam konusu emeklilerin dikkatini çekiyor. Pek çok vatandaş seçim öncesi emekliye ek zam gelip gelmeyeceğini merak ederken, konu hakkında gazeteci Fatih Altaylı'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

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Emekli maaşı zammı düzenlemesinin Meclis'ten geçmesinin ardından gelen ek zam ile, en düşük emekli maaşı artık 10 bin TL'ye çıkartıldı.

Emekli maaşı zammı düzenlemesinin Meclis'ten geçmesinin ardından gelen ek zam ile, en düşük emekli maaşı artık 10 bin TL'ye çıkartıldı.

Yapılan ek zammın ardından SSK Bağ-Kur emeklilerinin maaşına gelen zam oranı %49,25'e ulaştı. En düşük emekli maaşı ise 7500 TL'den, 10 bin TL'ye kadar yükseldi. Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından uygulamaya geçecek olan emekli maaşı düzenlemesi, kanunun resmileşmesinin ardından gelecek hafta itibariyle Bağ-Kur SSK emeklilerinin hesabına geçmiş olacak. Memur emeklileri maaş farklarını almaya başladı.

Emekli maaşına gelen zamlar, emeklilerin tepkisini çekmiş ve zam oranları yetersiz bulunmuştu.

Emekli maaşına gelen zamlar, emeklilerin tepkisini çekmiş ve zam oranları yetersiz bulunmuştu.

Ancak 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri göz önünde bulundurulduğunda yeni bir ek zam yapılabileceği yönünde iddialar gündeme gelmişti. Yerel seçim öncesi emeklilere 4 bin TL seyyanen zam yapılacağı, en düşük emekli maaşının ise 17 bin TL'ye kadar yükseleceği yönünde iddialar konuşulmaya başlanmıştı.

Gazeteci Fatih Altaylı da gündemin en çok tartışılan konularından emekli maaşı ek zammı hakkında kendi görüşlerini belirtti.

Gazeteci Fatih Altaylı da gündemin en çok tartışılan konularından emekli maaşı ek zammı hakkında kendi görüşlerini belirtti.

Yerel seçimleri göz önünde bulunduran gazeteci Fatih Altaylı, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Turgut Altınok'un emekli maaşı zammı için vermiş olduğu vaatleri değerlendirdi.

Yüzde 30-40 gibi bir zamdan bahseden Fatih Altaylı, emekli maaşı ek zammı için kendi düşündüğü tarihi de söyledi.

Yüzde 30-40 gibi bir zamdan bahseden Fatih Altaylı, emekli maaşı ek zammı için kendi düşündüğü tarihi de söyledi.

En düşük emekli maaşının 10 bin TL olmasını ve gelen %49,25'lik zammı az bulan Fatih Altaylı, 'Emekliler arasında bir keyifsizlik olduğu, emeklilerin bazılarının kızgın olduğu falan muhakkak rapor ediliyor.' dedi.

"Ve seçimi kazanmak için onlara gerekirse seçime 1 hafta kala yüzde 30 yüzde 40 zam daha yapılabilir yani. Hiç kuşkun olmasın."

"Ve seçimi kazanmak için onlara gerekirse seçime 1 hafta kala yüzde 30 yüzde 40 zam daha yapılabilir yani. Hiç kuşkun olmasın."

'Merkezi hükümete sahip olmanın avantajı bu. Seçim ekonomisi uygulayabiliyorsun. İster yerel, ister genel, ister Cumhurbaşkanlığı olsun. Bunu uygulama şansları var.”

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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, ihtiyaç sahibi emekliler için destek ödemesi yapacaklarını ifade etmişti.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, ihtiyaç sahibi emekliler için destek ödemesi yapacaklarını ifade etmişti.

'İhtiyaç sahibi emeklilerimiz için her ay İstanbul Kartlarına 2 bin 500 lira destek ödemesi yapacağız.'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok ise "Emeklilerimizin hakkını vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok ise "Emeklilerimizin hakkını vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

'Emeklilerimize haklarını vereceğiz Ankara’da. Bugün ülkemiz bu hala geldiyse emeklimizin saçındaki, sakalındaki akta, ellerindeki nasırda, yüzlerindeki her kırışıklıkta bu ülkeye hizmet vardır. Başımızın tacıdır.'

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