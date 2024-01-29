Ek Zam Gelmesi Beklenen Emekli Maaşı İçin Fatih Altaylı Tarih ve Oran Verdi: "Zam Üstüne Zam Gelebilir!"
Ek Zam Gelmesi Beklenen Emekli Maaşı İçin Fatih Altaylı Tarih ve Oran Verdi: "Zam Üstüne Zam Gelebilir!"
Asgari ücrete yapılan zammın ardından memurlar ve emeklilerin maaşlarının son durumu da Ocak ayının başından beridir gündemimizde. Meclis'ten geçen emekli maaşı düzenlemesinin ardından ek zam konusu emeklilerin dikkatini çekiyor. Pek çok vatandaş seçim öncesi emekliye ek zam gelip gelmeyeceğini merak ederken, konu hakkında gazeteci Fatih Altaylı'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.
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Emekli maaşı zammı düzenlemesinin Meclis'ten geçmesinin ardından gelen ek zam ile, en düşük emekli maaşı artık 10 bin TL'ye çıkartıldı.
Emekli maaşına gelen zamlar, emeklilerin tepkisini çekmiş ve zam oranları yetersiz bulunmuştu.
Gazeteci Fatih Altaylı da gündemin en çok tartışılan konularından emekli maaşı ek zammı hakkında kendi görüşlerini belirtti.
Yüzde 30-40 gibi bir zamdan bahseden Fatih Altaylı, emekli maaşı ek zammı için kendi düşündüğü tarihi de söyledi.
"Ve seçimi kazanmak için onlara gerekirse seçime 1 hafta kala yüzde 30 yüzde 40 zam daha yapılabilir yani. Hiç kuşkun olmasın."
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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, ihtiyaç sahibi emekliler için destek ödemesi yapacaklarını ifade etmişti.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok ise "Emeklilerimizin hakkını vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
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