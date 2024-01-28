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Emekli Maaşları Hakkında Sürpriz İddia: "Emekli Maaşı Seçim Öncesinde 14-17 Bin TL Bandında Olacak"

Emekli Maaşları Hakkında Sürpriz İddia: "Emekli Maaşı Seçim Öncesinde 14-17 Bin TL Bandında Olacak"

Emekli Zammı Emekli Maaşı
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
28.01.2024 - 12:27 Son Güncelleme: 28.01.2024 - 12:32

SGK ve Bağ-Kur emeklisinin maaş artış oranını memur emeklisine eşitlendi, bununla birlikte en düşük emekli maaşı da 10 bin TL oldu. 

Kulislerde emekli maaşında yeni bir düzenlemenin daha ‘seçim öncesinde’ yapılacağı iddia edildi. 

Kısa Dalga yazarı Mehmet Çetingüleç’in iddiasına göre; yerel seçim öncesinde en düşük emekli maaşları 14-17 bin TL bandına çıkarılabilir… 

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memur emeklileriyle aralarında oluşan yaklaşık 12 puanlık farkın kapatılmasını isteyen SGK ve Bağkur emeklilerine 5 puanlık artış yapıldığını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memur emeklileriyle aralarında oluşan yaklaşık 12 puanlık farkın kapatılmasını isteyen SGK ve Bağkur emeklilerine 5 puanlık artış yapıldığını açıklamıştı.

En düşük emekli maaşı ise Hazine desteğiyle 10 bin TL'ye çıkarılmıştı.

En düşük emekli maaşı ise Hazine desteğiyle 10 bin TL'ye çıkarılmıştı.

Kısa Dalga yazarı Mehmet Çetingüleç, AK Parti’nin yerel seçimler öncesi emekli maaşlarıyla ilgili adım atacağını belirtti.

Kısa Dalga yazarı Mehmet Çetingüleç, AK Parti’nin yerel seçimler öncesi emekli maaşlarıyla ilgili adım atacağını belirtti.

Çetingüleç, en düşük emekli maaşının seçim öncesinde 14-17 bin TL civarında bir tutara yükseltilebileceğini iddia etti. İşte Çetingüleç’in yazısından bir bölüm:

Çetingüleç, en düşük emekli maaşının seçim öncesinde 14-17 bin TL civarında bir tutara yükseltilebileceğini iddia etti. İşte Çetingüleç’in yazısından bir bölüm:

"Emekli Yılı" sözünün altını dolduracak düzenlemeler yapılacağına ilişkin beklenti devam ediyor.”

"Emekli Yılı" sözünün altını dolduracak düzenlemeler yapılacağına ilişkin beklenti devam ediyor.”
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“Özellikle düşük maaş alanlara yönelik iyileştirmenin yüzde 33'le sınırlı bırakılmayacağı, seçimden önce en düşük maaşın 14-17 bin lira arasına çıkarılacağı konuşuluyor.”

“Özellikle düşük maaş alanlara yönelik iyileştirmenin yüzde 33'le sınırlı bırakılmayacağı, seçimden önce en düşük maaşın 14-17 bin lira arasına çıkarılacağı konuşuluyor.”

“Zaten bu kadar ağır bir tablo içerisinde yer alan emeklileri 10 bin lira maaşla seçime götürmek Hükümet için de çok akılcı bir strateji değil.”

“Zaten bu kadar ağır bir tablo içerisinde yer alan emeklileri 10 bin lira maaşla seçime götürmek Hükümet için de çok akılcı bir strateji değil.”
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