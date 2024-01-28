Emekli Maaşları Hakkında Sürpriz İddia: "Emekli Maaşı Seçim Öncesinde 14-17 Bin TL Bandında Olacak"

SGK ve Bağ-Kur emeklisinin maaş artış oranını memur emeklisine eşitlendi, bununla birlikte en düşük emekli maaşı da 10 bin TL oldu.

Kulislerde emekli maaşında yeni bir düzenlemenin daha ‘seçim öncesinde’ yapılacağı iddia edildi.

Kısa Dalga yazarı Mehmet Çetingüleç’in iddiasına göre; yerel seçim öncesinde en düşük emekli maaşları 14-17 bin TL bandına çıkarılabilir…