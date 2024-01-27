Bir Simit ve Bir Çaya Gelen Hesabı Gören Vatandaş Hızını Alamadı Beddualar Yağdırdı!
Bir Simit ve Bir Çaya Gelen Hesabı Gören Vatandaş Hızını Alamadı Beddualar Yağdırdı!
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Geçtiğimiz günlerde harçlığı okulda simit almaya yetmeyen öğrenci Hülya Avşar'ın, "Gerekirse simit yiyeceğiz" sözlerini hatırlatmıştı.
Yine aynı yerdeyiz. Ülkemizde simit yemek bile rüya oldu. Hele yanına çay ve peynir bütçeyi epey zorluyor.
Bir kullanıcı da simit ve çay fiyatlarına isyanını Twitter (X)'dan paylaştı.
Bir fincan çay, simit ve peynire gelen hesabı paylaşan kullanıcı, beddualar yağdırdı.
Çay ve simit ile karnını doyurmak için 165 tl ödediğini söyleyen "@baytasci", "Bir kuru simide bir yudum suya muhtaç kalın" diye yazdı.
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Hızını alamayan kullanıcı, "Allah gani gani belanızı versin, iki cihanda gün yüzü görmeyin. Eviniz yurdunuz yuvanız yıkılsın inşallah" diye de ekledi.
İşte o paylaşım👇🏻
Yorumlarda havalimanı mı sorusuna "Evet" yanıtı alınca nedenini anladık.
Havalimanı olunca kullanıcılardan tepki gelse de,
Kabul edelim ki yine de simit yemek her zamankinden daha pahalı.
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