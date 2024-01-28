Dünyanın Zirvesinde! Bernard Arnault 205.8 Milyar Dolarlık Servetiyle En Zengin İsim Oldu
Dünyanın Zirvesinde! Bernard Arnault 205.8 Milyar Dolarlık Servetiyle En Zengin İsim Oldu
Fransız iş adamı Bernard Arnault, lüks markaların devi Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) şirketler grubunun başkanı olarak, Forbes'un en zengin insanlar listesinde zirveye oturdu.
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Arnault'un serveti, son bir dönemde ciddi bir artışla 21.6 milyar dolar yükselerek 205.8 milyar doları aştı.
Amerikalı girişimci, bu çıkışıyla Elon Musk'ı geride bıraktı ve dünya ekonomisinin zirvesinde ilk sırayı aldı.
Elon Musk ise Tesla ve SpaceX şirketleri aracılığıyla elde ettiği 204.2 milyar dolarlık net servetiyle ikinci sıraya geriledi.
Forbes'un milyarderler listesinde üçüncü sırayı, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos 179.9 milyar dolarlık servetiyle alırken, Oracle şirketinin yaratıcısı Larry Ellison 142.6 milyar dolarlık servetiyle dördüncü sıraya yerleşti.
Amerikan sosyal medya şirketi Meta'nın Başkanı Mark Zuckerberg ise 138.8 milyar dolarlık servetiyle beşinci sıradaki yerini koruyor.
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Arnault, 75 ünlü kozmetik markasının yöneticiliğini üstleniyor.
Tiffany&Co, Dom Pérignon, Hennessy, Kenzo, Emilio Pucci, Parhfums Christian Dior, Acqua di Parma, Sephora, TAG Heuer, Zenith, Hublot, Bulgari, Dior, Fenty, De Beers, Fred, Chaumet, Loewe, Celine, Givenchy, Berluti, Fendi bu markalardan sadece bazıları.
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