Bakan Işıkhan Kesin Konuştu! Bağkur Emekliliği İçin Prim Gün Sayısı 7 bin 200 Olacak mı?
Bakan Işıkhan Kesin Konuştu! Bağkur Emekliliği İçin Prim Gün Sayısı 7 bin 200 Olacak mı?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, katıldığı televizyon programında Bağkur'luların emekli olabilmeleri için gereken prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesine ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.
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Işıkhan, Bağkur'luların erken emeklilik beklentilerine yönelik yaptığı yeni açıklamada, emeklilik için gereken prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesi konusundaki çalışmaların devam ettiğini belirtti.
Bakan, Kanal 7'deki Başkent Kulisi programında sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla prim gelirlerinin önemine vurgu yaptı ve seçim öncesi verilen vaatin yerine getirileceğini ifade etti.
"Bağkurluların beklentisini saygıyla karşılıyoruz. Bu konudan çalışmalarımız devam ediyor. Gün sayısının 9 binden 7200 güne düşürülmesi konusunda da seçim öncesi verilen vaatti.
Biz bunu da yerine getireceğiz. Kesinlikle hiçbir endişemiz yok. Her zaman olduğu gibi bu vaadimizi de yerine getireceğiz. "
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