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Ebrar Karakurt Rus Takım Arkadaşı Yulia Brovkina'ya Beşiktaş Sevgisini Aşıladı

Ebrar Karakurt Rus Takım Arkadaşı Yulia Brovkina'ya Beşiktaş Sevgisini Aşıladı

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
11.05.2024 - 21:30

Fanatik bir Beşiktaş taraftarı olan Ebrar Karakurt, siyah-beyazlıların Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçını takım arkadaşı Yulia Brovkina ile birlikte takip etti. Milli voleybolcu, Brovkina'ya üçlü çekmeyi öğretmeyi de ihmal etmedi.

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Kariyerine Rusya Ligi ekiplerinden Lokomotiv Kaliningrad'ta devam eden Ebrar Karakurt, Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali'nde Ankaragücü'nü konuk ettiği maçta tribündeki yerini aldı.

Kariyerine Rusya Ligi ekiplerinden Lokomotiv Kaliningrad'ta devam eden Ebrar Karakurt, Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali'nde Ankaragücü'nü konuk ettiği maçta tribündeki yerini aldı.

Milli yıldız, maça takım arkadaşı Yulia Brovkina ile geldi.

Milli yıldız, maça takım arkadaşı Yulia Brovkina ile geldi.

İkili, tezahüratlara eşlik ederek Beşiktaş'a destek oldu.

İkili, tezahüratlara eşlik ederek Beşiktaş'a destek oldu.

Başarılı voleybolcu, Brovkina'ya üçlü çekmeyi de öğretti 👇

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