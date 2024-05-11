Ebrar Karakurt Rus Takım Arkadaşı Yulia Brovkina'ya Beşiktaş Sevgisini Aşıladı

Fanatik bir Beşiktaş taraftarı olan Ebrar Karakurt, siyah-beyazlıların Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçını takım arkadaşı Yulia Brovkina ile birlikte takip etti. Milli voleybolcu, Brovkina'ya üçlü çekmeyi öğretmeyi de ihmal etmedi.