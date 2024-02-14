Duşta Okyanus Tazeliğini Hissetmek İçin Yapabileceğin 10 Şey
Duşta Okyanus Tazeliğini Hissetmek İçin Yapabileceğin 10 Şey
Banyo yaparken kendini okyanusun derin ve ferahlatıcı sularında hissetmek istiyorsan bu içeriğimizde işin sırrını açıklıyoruz. İşte seni okyanus esintisine götürecek o masmavi ve eşsiz öneriler!
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1. Deniz kabukları ve taşlar ile uyumlu bir ortam yaratın.
2. Okyanus esanslı duş jeli kullanın.
3. Yosun maskesi yapın.
4. Banyoya daha fazla mavi ve tonları ekleyin.
5. Duş alırken okyanus seslerini dinleyin.
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6. Büyük duş başlığı kullanın.
7. Okyanus ve deniz kokulu mumlar tercih edin.
8. Doğal deniz süngeri kullanın.
9. Deniz tuzuyla banyo yapın.
10. Okyanusu çağrıştıracak esanslar ve doğal yağlar kullanın.
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