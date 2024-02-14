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Duşta Okyanus Tazeliğini Hissetmek İçin Yapabileceğin 10 Şey

etiket Duşta Okyanus Tazeliğini Hissetmek İçin Yapabileceğin 10 Şey

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
14.02.2024 - 16:01

Banyo yaparken kendini okyanusun derin ve ferahlatıcı sularında hissetmek istiyorsan bu içeriğimizde işin sırrını açıklıyoruz. İşte seni okyanus esintisine götürecek o masmavi ve eşsiz öneriler!

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1. Deniz kabukları ve taşlar ile uyumlu bir ortam yaratın.

Küvetinizin kenarına deniz kabuklarını koyabilir veya duş başlığınızı deniz kabuğu ile değiştirebilirsiniz. Deniz kenarından topladığınız deniz kabukları ve taşları banyonun bir köşesine dekorasyon olarak yerleştirerek okyanus esintisini farklı bir tarzdan hissedebilirsiniz!

2. Okyanus esanslı duş jeli kullanın.

Okyanusun o keyifli kokusunu içine çekmek, hatta bu koku ile yıkanmak istiyorsanız ihtiyacınız olan şey kesinlikle okyanus esanslı bir duş jeli. O ferahlığı hissedebileceğiniz bir duş jeli sizi dalgaların arasına götürebilir.

3. Yosun maskesi yapın.

Yosun içeren bir yüz maskesi kullanarak, cildinizi okyanusun doğal özleri ile bir araya getirebilirsiniz. Yosunlu peelingler ile vücudunuza da peeling yaparak rahatlayabilirsiniz.

4. Banyoya daha fazla mavi ve tonları ekleyin.

4. Banyoya daha fazla mavi ve tonları ekleyin.

Duş perdeni veya havlularını okyanus mavisi veya deniz yeşili gibi renklerle değiştirerek atmosferi zenginleştirebilir veya imkanın varsa banyonu okyanus temasına çekmek için fayansları değiştirebilir, duvarları boyayabilirsiniz.

5. Duş alırken okyanus seslerini dinleyin.

Duş alırken okyanus seslerini içeren bir müzik dinleyerek, gerçek bir okyanus deneyimi yaratabilirsiniz. İhtiyacın olan şey güzel bir dalga veya sahil sesi ile huzurlu bir duş!

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6. Büyük duş başlığı kullanın.

Bir okyanus gibi geniş ve yağmurlama özelliği olan bir duş başlığı kullanarak, suyun tüm vücudunuza serpilmesini sağlayabilirsiniz. Bu bedeninizi okyanusa daha yakın hissettirecektir!

7. Okyanus ve deniz kokulu mumlar tercih edin.

Duş aldığınız alana okyanus kokularını taşıyan mumlar ekleyebilir ve küvetteyken veya duş alırken bu mumları yakarak duyularınızı harekete geçirerek kendinizi okyanusun o rahatlatıcı etkisine bırakabilirsiniz.

8. Doğal deniz süngeri kullanın.

8. Doğal deniz süngeri kullanın.

Sizi ve bedeninizi okyanusa götürecek şeylerden biri de kesinlikle okyanustan ve denizden gelen doğal deniz süngerleri! Klasik liflerinizin yerini doğal deniz süngerleri ile değiştirebilirsiniz.

9. Deniz tuzuyla banyo yapın.

9. Deniz tuzuyla banyo yapın.

Okyanus deyince atlamamanız gereken bir diğer şey de doğal deniz tuzu. Özellikle küveti dolduracaksanız içerisine deniz tuzu eklemeyi unutmayın. Deniz tuzu hem vücudunuzu rahatlatacak hem de size çok iyi gelecek!

10. Okyanusu çağrıştıracak esanslar ve doğal yağlar kullanın.

Duş alırken aromaterapi ile bedeninizi rahatlatmak size çok iyi gelecek. Bunun için de ihtiyacınız olan şey okyanus esintilerini içeren doğal esanslar ve yağlar!

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