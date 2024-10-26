Duşta Geçirdiğiniz Her Dakikayı Daha Verimli Kılacak 10 Önerimiz
Duşta Geçirdiğiniz Her Dakikayı Daha Verimli Kılacak 10 Önerimiz
Eğer yoğun biriyseniz bazen duş almak bile mümkün olmayabiliyor. O yüzden duşta geçirdiğiniz her dakikayı daha verimli geçirmek çok daha mantıklı olacaktır. Önerilerimiz için aşağı kaydırmaya devam edin…
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1. Bir duş playlist’i oluşturun.
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2. Bilgilenmek isterseniz podcast de dinleyebilirsiniz.
3. Hazır duşa girmişken rahatlamayı daha da artıracak çok işlevli duş başlıklarını kullanın.
4. Vücudunuzu yıkamadan önce saç bakımını yapın.
5. Cilt bakımını da duşta halledebilirsiniz.
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