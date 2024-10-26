Duşta Geçirdiğiniz Her Dakikayı Daha Verimli Kılacak 10 Önerimiz

En basit düzeyde duş başlıkları insanın sadece temizlenmesini sağlıyor. Eğer duş başlığınız çok işlevli olursa masaj da yapabilir. Böylece duş sırasında rahatlayabilirsiniz. Yoğun bir iş günü sonrası kas ağrılarına iyi gelecek bir yolu kullanmış olun.