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Duşta Geçirdiğiniz Her Dakikayı Daha Verimli Kılacak 10 Önerimiz

etiket Duşta Geçirdiğiniz Her Dakikayı Daha Verimli Kılacak 10 Önerimiz

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
26.10.2024 - 18:01

Eğer yoğun biriyseniz bazen duş almak bile mümkün olmayabiliyor. O yüzden duşta geçirdiğiniz her dakikayı daha verimli geçirmek çok daha mantıklı olacaktır. Önerilerimiz için aşağı kaydırmaya devam edin…

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1. Bir duş playlist’i oluşturun.

İlk olarak duşta geçirdiğiniz süreyi sınırlandırmak için yapmanız gereken bir şeyle başlayalım. Duşta ne kadar süre geçirdiğinizi kontrol altında tutmanın yolu bir playlist’ten geçiyor. Hazırladığınız müzik listesinin kaç dakika sürdüğünü kendinize göre ayarlayabilirsiniz.

2. Bilgilenmek isterseniz podcast de dinleyebilirsiniz.

Podcastler de zaman sınırlaması için güzel bir yöntem olabilir. Hem böylece duş yaparken aynı zamanda yeni bilgiler de öğrenebilirsiniz. Öğrenmekten keyif alanların bu yöntemi kesinlikle denemesini öneriyoruz.

3. Hazır duşa girmişken rahatlamayı daha da artıracak çok işlevli duş başlıklarını kullanın.

En basit düzeyde duş başlıkları insanın sadece temizlenmesini sağlıyor. Eğer duş başlığınız çok işlevli olursa masaj da yapabilir. Böylece duş sırasında rahatlayabilirsiniz. Yoğun bir iş günü sonrası kas ağrılarına iyi gelecek bir yolu kullanmış olun.

4. Vücudunuzu yıkamadan önce saç bakımını yapın.

Duşta geçirdiğiniz vakti verimli kullanıp aynı zamanda da duşu çok da uzatmamak için bu maddeye dikkat etmelisiniz. Örneğin saç maskenizi uyguladıktan sonra bekleme süresince vücudunuzu temizleyebilirsiniz. Böylece iki temizliği aynı anda halledersiniz.

5. Cilt bakımını da duşta halledebilirsiniz.

Tıpkı vücut ve saç temizlemesi maddesi gibi cilt bakımı da duşta halledebileceğiniz şeylerden biri. Vücudunuzu keseledikten sonra cilt bakımını da aradan çıkarabilirsiniz. Veya saç bakımınız 2 aşamalıysa ilk kısımda vücudunuzu yıkayıp ikincisinde de cilt bakımını yapabilirsiniz.

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6. Tüm cefayı çeken ayaklarınıza bakım yapın.

Duştayken özellikle de sıcak suyun etkisiyle deri iyice yumuşuyor ve tam da bakım yapabilecek kıvama geliyor. Hazır duştayken ayağınızdaki ölü deriler için peeling yapabilirsiniz. Ayaklarınızı iyice ovarak peeling veya ponza taşı ile bakıma devam edebilirsiniz.

7. Rahatlatıcı etki için aromaterapi yağları da bir numara.

İnsan duşa girdiğinde rahatlamak, canlanmak istiyor. Bunun için aromaterapi yağları birebir. Duş başlığına damlatacağınız lavanta, nane veya okaliptüs yağı, vücudunuzun rahatlaması için yardımcı oluyor.

8. Havlu seçiminde mikrofiber havluları tercih edin.

Mikrofiber havlular klasik havlulardan çok daha hızlı kurumayı sağlıyor. Özellikle de saçlarınız için mikrofiber havluları kullanmak isteyebilirsiniz. Dalgalı veya kıvırcık saçların kabarmasını önlemek için mikrofiber havlular çok faydalı oluyor.

9. Nemlendirme adımını duş sonrasında atlamayın.

Her ne yaparsanız yapın cildiniz için en önemlisi nemlendirme. Duş sonrasında nemli cilde uygulanan nemlendirici, daha etkili bir özelliğe sahip oluyor. Nemlendirme aşamasının ardından cild yumuşacık oluyor.

10. Belki garip gelecek ama esneme hareketlerini yapın.

Son maddemizde ise herkese hitap etmeyecek ama aslında vücuda çok iyi gelecek bir önerimiz olacak. Sıcak su kaslarınızı gevşetmişken bunu fırsata çevirmek isteyebilirsiniz. Basit esneme hareketleri yaparak kas ağrılarınızı hafifletebilirsiniz.

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