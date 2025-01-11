Duş Alma Alışkanlıklarına Göre Saç Bakımında Neye İhtiyacın Var?
Duş Alma Alışkanlıklarına Göre Saç Bakımında Neye İhtiyacın Var?
Duş almak, kimimiz için bir rahatlama ritüeli, kimimiz için de hızlıca yapılması gereken bir görev! Peki, bu alışkanlıkların saç bakımında ihtiyacını nasıl şekillendirdiğini hiç düşündün mü? Hadi, duş alma stiline göre saçlarına en çok neyin iyi geleceğini birlikte keşfedelim!
Hazırsan haydi teste!
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1. Duşa girerken genelde nasıl bir ruh halindesin?
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2. Duş süren genelde ne kadar?
3. Duş sonrası saç kurutma alışkanlığın nedir?
4. Bir arkadaşın seni sürpriz bir yere davet ediyor, ama saçın berbat! Ne yaparsın?
5. Saçında en çok önem verdiğin şey ne?
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6. Duşta saçına ne kadar vakit ayırıyorsun?
7. Şampuanını nasıl seçiyorsun?
8. Şampuan şişesiyle arandaki ilişkiyi nasıl tanımlarsın?
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