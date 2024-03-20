Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Dünyada Ekonomiye Kadınlar Yön Veriyor: 2023 Yılında Kadınlar Kazançlı Çıktı, Ekonomiyi Büyüttü

Dünyada Ekonomiye Kadınlar Yön Veriyor: 2023 Yılında Kadınlar Kazançlı Çıktı, Ekonomiyi Büyüttü

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
20.03.2024 - 14:17

2023 yılında kadınlar ekonominin ana itici gücü oldu. ABD'de yapılan bir araştırma, kadınların 2023 yılına ekonomik olarak damga vurduğunu gösterdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

ABD'li merkezli Yelp'in araştırmasında, "She-conomy (Kadın Ekonomisi) Trendleri" raporu 2023 yılına kadınların damga vurduğunu gösterdi.

ABD'li merkezli Yelp'in araştırmasında, "She-conomy (Kadın Ekonomisi) Trendleri" raporu 2023 yılına kadınların damga vurduğunu gösterdi.

Dünya'dan Emre Ergül'ün aktardığına göre, kadınlar 2023’te küresel ekonomide büyümeyi yönlendirdi. Tüketici trendlerini kadınlar yönetti.

"She-conomy": 2023 yılı, kadın ekonomisinin yılı oldu.

"She-conomy": 2023 yılı, kadın ekonomisinin yılı oldu.

Barbie filminin gişe rekorları kırmasından, 2024 Grammy Big Four Ödülleri'ne kadınların damga vurmasına, raflarda en çok satan 10 kitabın 7'sinin yazarının kadın olmasından, kadın sporcuların sahada yükselişlerine kadar birçok olayda ekonomik ilerlemede başrolde kadınlar yer aldı.

Amerikan Ulusal Kadınlar Futbol Ligi seyirci rekorunu kırdı.

Amerikan Ulusal Kadınlar Futbol Ligi seyirci rekorunu kırdı.

Beyoncé'nin "Rönesans turu" yerel ekonomileri canlandırırken, Taylor Swift'in turnesi tüm zamanların en yüksek hasılatını yaparken, ülke enflasyonlarını etkiledi.

Beyoncé'nin "Rönesans turu" yerel ekonomileri canlandırırken, Taylor Swift'in turnesi tüm zamanların en yüksek hasılatını yaparken, ülke enflasyonlarını etkiledi.

ABD’de kadınlara ait işletme sayısı bir yılda yüzde 17 arttı.

ABD’de kadınlara ait işletme sayısı bir yılda yüzde 17 arttı.

Kadınların oluşturduğu popülerleşen trendler, tüketici davranışlarını etkilerken, kadın girişiminde en fazla büyüme otel ve seyahat sektörlerinde oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Yelp’in Trend Uzmanı Tara Lewis, 2023’ü "Kadınların Yılı" ilan ederken, "Yelp verileri, kadınların geçen yılki başlıca tüketici davranışı trendlerinin merkezinde yer aldığını gösteriyor" dedi.

Yelp’in Trend Uzmanı Tara Lewis, 2023’ü "Kadınların Yılı" ilan ederken, "Yelp verileri, kadınların geçen yılki başlıca tüketici davranışı trendlerinin merkezinde yer aldığını gösteriyor" dedi.

Kadın ekonomisinin kültürel trendlere hakim olarak ekonomik büyümeyi desteklediğini belirten Lewis, kadınların girişimleri, yatırımları ve trendleriyle hem tüketici hem de patron olarak ekonomiyi ilerletmeye devam edeceğini öngördüğünü belirtti. 2024 yılında da kadınlardan kaynaklanan ekonomik ivmenin ve trendlerin takip edileceğini ekledi.

Kadın patronlar 2023’te en çok ABD Miami'de iş kurdu.

Kadın patronlar 2023’te en çok ABD Miami'de iş kurdu.

İK şirketi Gusto verilerinde de 2023'te ABD’deki yeni açılan işletmelerin yüzde 49'u kadınların olurken, bu kadınların yüzde 70'i esnek çalışmak amacıyla iş kurdu.

Wells Fargo'nun da "Kadınların Sahip Olduğu İşletmelerin Etkisi Raporu"nda, pandemide kapanan kadın işletmeleri daha fazla sayıda yerine gelirken, erkeklerde azalma görüldü.

Wells Fargo'nun da "Kadınların Sahip Olduğu İşletmelerin Etkisi Raporu"nda, pandemide kapanan kadın işletmeleri daha fazla sayıda yerine gelirken, erkeklerde azalma görüldü.

2019 yılından 2023'e dek kadınların işletmeleri, erkeklere göre iki kat arttı. Ancak bu artış 2022-2023 arasında 4,5 kat oldu. Ayrıca kadınlara ait firmalarda gelir artışı yüzde 12,1 olurken, siyahi ve Latin kökenli kadınlara ait şirketlerde bu artış oranı sırasıyla yüzde 32,7 ve 17,1 ile daha yüksek oldu.

CNN'de de kadınların "resesyon sürecinden patronluğa ilerlemesi", "Pandemi döneminde kadın istihdamı orantısız bir şekilde olumsuz etkilendi. 'İşten ayrılma' süreçleri oldu. Adeta bir resesyon (she-sesyon) olurken, kadınlar fırsatları buldu ve değerlendirdi" şeklinde anlatıldı.

CNN'de de kadınların "resesyon sürecinden patronluğa ilerlemesi", "Pandemi döneminde kadın istihdamı orantısız bir şekilde olumsuz etkilendi. 'İşten ayrılma' süreçleri oldu. Adeta bir resesyon (she-sesyon) olurken, kadınlar fırsatları buldu ve değerlendirdi" şeklinde anlatıldı.

2023’te arama motorlarında daha fazla aranan ürünlerin ve trendlerin arkasında kadınların olduğu dikkat çekti.

2023’te arama motorlarında daha fazla aranan ürünlerin ve trendlerin arkasında kadınların olduğu dikkat çekti.

İşte o ürünler ve artış oranları:

İçeriğin Devamı Aşağıda

Kahve matarası (Yüzde 215)

Kahve matarası (Yüzde 215)

Magnezyum (Yüzde 74)

Magnezyum (Yüzde 74)

Pickleball (Yüzde 28)

Pickleball (Yüzde 28)

Pilates/Lori Harvey vücudu (Yüzde 25)

Pilates/Lori Harvey vücudu (Yüzde 25)

Kuvvet antrenmanı (Yüzde 14)

Kuvvet antrenmanı (Yüzde 14)
İçeriğin Devamı Aşağıda

Yelp raporunda, kadın tüketicilerin de kadın girişimcilere özel destek verdiği görülürken, arama motorlarında "kadınların sahip olduğu pilates salonları" araması 1 yılda yüzde 353 oranında arttı.

Yelp raporunda, kadın tüketicilerin de kadın girişimcilere özel destek verdiği görülürken, arama motorlarında "kadınların sahip olduğu pilates salonları" araması 1 yılda yüzde 353 oranında arttı.

Kadınların Türkiye ekonomisindeki yeri ve Prof. Dr. Zeynep Ökten'le yaptığımız sohbet de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?