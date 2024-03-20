Dünyada Ekonomiye Kadınlar Yön Veriyor: 2023 Yılında Kadınlar Kazançlı Çıktı, Ekonomiyi Büyüttü

2019 yılından 2023'e dek kadınların işletmeleri, erkeklere göre iki kat arttı. Ancak bu artış 2022-2023 arasında 4,5 kat oldu. Ayrıca kadınlara ait firmalarda gelir artışı yüzde 12,1 olurken, siyahi ve Latin kökenli kadınlara ait şirketlerde bu artış oranı sırasıyla yüzde 32,7 ve 17,1 ile daha yüksek oldu.