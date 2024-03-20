Dünyada Ekonomiye Kadınlar Yön Veriyor: 2023 Yılında Kadınlar Kazançlı Çıktı, Ekonomiyi Büyüttü
Dünyada Ekonomiye Kadınlar Yön Veriyor: 2023 Yılında Kadınlar Kazançlı Çıktı, Ekonomiyi Büyüttü
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ABD'li merkezli Yelp'in araştırmasında, "She-conomy (Kadın Ekonomisi) Trendleri" raporu 2023 yılına kadınların damga vurduğunu gösterdi.
"She-conomy": 2023 yılı, kadın ekonomisinin yılı oldu.
Amerikan Ulusal Kadınlar Futbol Ligi seyirci rekorunu kırdı.
Beyoncé'nin "Rönesans turu" yerel ekonomileri canlandırırken, Taylor Swift'in turnesi tüm zamanların en yüksek hasılatını yaparken, ülke enflasyonlarını etkiledi.
ABD’de kadınlara ait işletme sayısı bir yılda yüzde 17 arttı.
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Yelp’in Trend Uzmanı Tara Lewis, 2023’ü "Kadınların Yılı" ilan ederken, "Yelp verileri, kadınların geçen yılki başlıca tüketici davranışı trendlerinin merkezinde yer aldığını gösteriyor" dedi.
Kadın patronlar 2023’te en çok ABD Miami'de iş kurdu.
Wells Fargo'nun da "Kadınların Sahip Olduğu İşletmelerin Etkisi Raporu"nda, pandemide kapanan kadın işletmeleri daha fazla sayıda yerine gelirken, erkeklerde azalma görüldü.
CNN'de de kadınların "resesyon sürecinden patronluğa ilerlemesi", "Pandemi döneminde kadın istihdamı orantısız bir şekilde olumsuz etkilendi. 'İşten ayrılma' süreçleri oldu. Adeta bir resesyon (she-sesyon) olurken, kadınlar fırsatları buldu ve değerlendirdi" şeklinde anlatıldı.
2023’te arama motorlarında daha fazla aranan ürünlerin ve trendlerin arkasında kadınların olduğu dikkat çekti.
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Kahve matarası (Yüzde 215)
Magnezyum (Yüzde 74)
Pickleball (Yüzde 28)
Pilates/Lori Harvey vücudu (Yüzde 25)
Kuvvet antrenmanı (Yüzde 14)
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Yelp raporunda, kadın tüketicilerin de kadın girişimcilere özel destek verdiği görülürken, arama motorlarında "kadınların sahip olduğu pilates salonları" araması 1 yılda yüzde 353 oranında arttı.
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