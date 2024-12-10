Dünyaca Ünlü Grup Guns N' Roses'ın İstanbul'da Vereceği Konserin Bilet Fiyatları Açıklandı

Rock severler için heyecan dorukta çünkü dünyaca ünlü grup Guns N' Roses Türkiye'ye yeniden geliyor. Grubun 2025 yılında vereceği konserle ilgili detaylar yavaş yavaş belli oluyor. En çok merak edilen de İstanbul konserinin bilet fiyatlarıydı ve nihayet o da açıklandı. Ön satışa çıkan Guns N' Roses İstanbul konserinin bilet fiyatları bakın ne kadar?