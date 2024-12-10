Dünyaca Ünlü Grup Guns N' Roses'ın İstanbul'da Vereceği Konserin Bilet Fiyatları Açıklandı
Dünyaca Ünlü Grup Guns N' Roses'ın İstanbul'da Vereceği Konserin Bilet Fiyatları Açıklandı
Rock severler için heyecan dorukta çünkü dünyaca ünlü grup Guns N' Roses Türkiye'ye yeniden geliyor. Grubun 2025 yılında vereceği konserle ilgili detaylar yavaş yavaş belli oluyor. En çok merak edilen de İstanbul konserinin bilet fiyatlarıydı ve nihayet o da açıklandı. Ön satışa çıkan Guns N' Roses İstanbul konserinin bilet fiyatları bakın ne kadar?
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Bu aralar Türkiye'deki rock müzik severleri heyecanlandıran yeni bir konser haberi var. Dünyaca ünlü grup Guns N' Roses yeniden İstanbul'a geliyor.
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En son 1993 ve 2006 yılında ülkemize gelen grup bu sene 2 Haziran'da Beşiktaş Park stadyumunda konser verecek.
Grubun hayranları özellikle Axl Rose'un olgun çağını görmeyi merakla bekliyor.
Guns N' Roses'ın İstanbul konseriyle ilgili en çok merak edilen şeylerin başında kuşkusuz bilet fiyatları geliyordu. Konserin ön satış bilet fiyatları ise bugün açıklandı.
Genel satış biletlerinin 13 Aralık'ta açıklanacağı konserin ön satış fiyatları ise şöyle 👇
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"Grubun hayranları özellikle Axl Rose'un olgun çağını görmeyi merakla bekliyor" Yalanini s.keyim onedio biz Axl`in sarki soyleyebildigi cagi gormek isterdik,... Devamını Gör
Ben de ona takıldım. Axl aç kalmasın diye gider fanları sesi için olgun çağı için değil.
Axlin cigerler bitik moruk. Salin su eski gruplari. Icim disim Paradise City oldu moruk.
You Could Be Mine🥳😈