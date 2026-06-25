Dünya Kupası'nda Ekvador, Brezilya ve Meksika Aldıkları Sonuçlarla Güne Damga Vurdu
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Dünya Kupası'nda kimler tur atladı?
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Fas kaldığı yerden devam ediyor.
Curaçao ile heyecanlandık ama favoriler turladı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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