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Dünya Kupası'nda Ekvador, Brezilya ve Meksika Aldıkları Sonuçlarla Güne Damga Vurdu

Dünya Kupası'nda Ekvador, Brezilya ve Meksika Aldıkları Sonuçlarla Güne Damga Vurdu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.06.2026 - 01:01
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Dünya Kupası gruplarında son maçlar oynanıyor. Gruplarda elenenler ve üst tura çıkanlar belirlenirken favorilerin hata yapmadığı görüldü. Ev sahibi Meksika'nın görkemli gecesinde Ochoa da sahne aldı.

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Dünya Kupası'nda kimler tur atladı?

Dünya Kupası'nda kimler tur atladı?

A Grubu'nda Meksika 9 puanla lider, Güney Afrika 4 puanla ikinci olarak başlangıç maçına göre büyük bir sürprize imza attı ve üst tura çıktı. Güney Kore ise 3 puanla en iyi 3. kontenjanını zorlayacak. 

Çekya ise 1 puan alarak elendi.

Fas kaldığı yerden devam ediyor.

Fas kaldığı yerden devam ediyor.

Bir önceki Dünya Kupası'nın sürpriz takımı Fas bu grupta da 7 puanla ikinci oldu. Brezilya ise averajla lider oldu. 

İskoçya 3 puanla kontenjanı bekleyecek, buraya gelmesi bile büyük başarı olan Haiti çok iyi performans göstermesine rağmen puansız kaldı.

Curaçao ile heyecanlandık ama favoriler turladı.

Curaçao ile heyecanlandık ama favoriler turladı.

Grupta Curaçao'nun hikayesi hepimizi heyecanlandırdı ama ilk maçtaki 7-1'lik mağlubiyet ellerini kollarını bağladı. Ekvador'la berabere kaldılar ama yetmedi. 

Grubun son maçında Fildişi Sahili, Curaçao'yu 2-0 yendi. 

Sürpriz ise Ekvador'dan geldi. Ekvador, Almanya'yı 2-1 yenerek en iyi üçüncü alanında büyük bir avantaj elde etti.

Almanya ve Fildişi 6 puan alırken, Ekvador 4'te kaldı. Curaçao ise 1 puanla veda etti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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