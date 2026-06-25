Dünya Kupası'nda Ekvador, Brezilya ve Meksika Aldıkları Sonuçlarla Güne Damga Vurdu

Bir önceki Dünya Kupası'nın sürpriz takımı Fas bu grupta da 7 puanla ikinci oldu. Brezilya ise averajla lider oldu.

İskoçya 3 puanla kontenjanı bekleyecek, buraya gelmesi bile büyük başarı olan Haiti çok iyi performans göstermesine rağmen puansız kaldı.