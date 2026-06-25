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2026 Dünya Kupası Maç Programı: Dünya Kupası’nda Bugün Hangi Maçlar Var?

2026 Dünya Kupası Maç Programı: Dünya Kupası’nda Bugün Hangi Maçlar Var?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.06.2026 - 00:10
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Dünya Kupası'nda gruplarda son maçlar oynanıyor. Bu sabah 05.00'te Türkiye de ABD ile karşılaşacak ancak formalite maçından öteye bir şey konuşamayacağız. Grubumuzda ve diğer gruplarda sıralamanın belirleneceği maçlarda program yine dolu dolu. 

İşte Dünya Kupası'nda günün maçları...

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Dünya Kupası’nda Bugün Hangi Maçlar Var?

Dünya Kupası’nda Bugün Hangi Maçlar Var?

D Grubu'ndan maçlar sabah 05.00'te oynanacak. Avustralya-Paraguay sıralama maçına çıkacak ve kimin direkt çıkacağı, kimin en iyi üçüncü şansını kovalayacağı belli olacak. 

ABD de Türkiye ile karşı karşıya gelecek. 

02.00'de oynanacak F Grubu maçlarında ise Tunus-Hollanda, Japonya-İsveç karşı karşıya gelecek. 

Hollanda ve Japonya'nın 4'er puanı var, İsveç'in 3 puanı! Grubun puansız takımı ise Tunus... 

I Grubu'nda ise liderlik maçı var. 6'şar puanlı Norveç ve Fransa karşı karşıya geliyor. Diğer maçta ise 0 puanlı iki takım Senegal ve Irak karşılaşacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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