2026 Dünya Kupası Maç Programı: Dünya Kupası’nda Bugün Hangi Maçlar Var?

D Grubu'ndan maçlar sabah 05.00'te oynanacak. Avustralya-Paraguay sıralama maçına çıkacak ve kimin direkt çıkacağı, kimin en iyi üçüncü şansını kovalayacağı belli olacak.

ABD de Türkiye ile karşı karşıya gelecek.

02.00'de oynanacak F Grubu maçlarında ise Tunus-Hollanda, Japonya-İsveç karşı karşıya gelecek.

Hollanda ve Japonya'nın 4'er puanı var, İsveç'in 3 puanı! Grubun puansız takımı ise Tunus...

I Grubu'nda ise liderlik maçı var. 6'şar puanlı Norveç ve Fransa karşı karşıya geliyor. Diğer maçta ise 0 puanlı iki takım Senegal ve Irak karşılaşacak.