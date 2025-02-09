Dudaklarınızı Daha Dolgun Gösterecek 10 Basit Makyaj Tüyosu
Dudaklarınızı Daha Dolgun Gösterecek 10 Basit Makyaj Tüyosu
Dolgun ve çekici dudaklara sahip olmak istiyorsanız, bilmeniz gereken birkaç teknik bulunuyor. Sadece doğru renkte bir ruj seçmekle de iş bitmiyor. Eğer daha hacimli, sağlıklı ve dolgun dudaklara sahip olmak istiyorsanız aşağı kaydırmaya devam edin...
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1. Dudak kalemi ile dudaklarınızın etrafını çizin.
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2. Dudaklarınızı ortaya çıkaracak renkler kullanın.
3. Düzenli olarak dudaklarınıza peeling yapın.
4. Dudaklarınızı sık sık nemlendirin.
5. Dudak çizginizin etrafına kapatıcı sürün.
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6. Üst dudağınıza aydınlatıcı sürün...
7. Dudak çizginizi daha belirgin hale getirin.
8. Dudağınıza parlatıcı sürerek dolgunlaştırın!
9. Dudak içinizi daha farklı rujlarla renklendirin...
10. Mat rujlardan kaçının...
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