Dudaklarınızı Daha Dolgun Gösterecek 10 Basit Makyaj Tüyosu

Dudak çizginizi daha belirgin bir hale getirerek istediğiniz sonucu elde edebilirsiniz ama dikkat etmeniz gereken bir şey var... Eğer aşırıya kaçarsanız, işler biraz değişir ve hiç beklediğiniz gibi bir sonuç alamazsınız. Çok da abartı bir şekilde dışarıdan çizmemeye dikkat edin.