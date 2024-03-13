Dolar ve Euro Durmuyor! Mustafa Sarıgül "Köprü ve Otoyollara Seçimden Sonra Zam Gelecek" Dedi
Dolar ve Euro Durmuyor! Mustafa Sarıgül "Köprü ve Otoyollara Seçimden Sonra Zam Gelecek" Dedi
Seçimlerin ardından gerek enflasyonla mücadele, gerek bütçe açıklarını finanse etmek amacıyla ekonomide bazı taşların yerinden oynaması beklenirken, 'zam' kelimesi gündemin odağında duruyor. 'Geçiş garantili' projeler de yakından incelenirken, TL'deki değer kaybıyla kur farklarının artması, dolar ve eurodaki yükselişin yanında enflasyon etkisiyle yılbaşında zam gelen köprü ve otoyollara 3 ayın ardından yeniden zam geleceği iddia edildi.
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31 Mart yerel seçimlerinin ardından ürün ve hizmetlerde fiyat artışlarının hızlanması bekleniyor.
Vergilerde artış olacak iddiaları Mehmet Şimşek tarafından her seferinde net bir şekilde reddedilirken, bu kez gözler köprü ve otoyollara çevrildi.
CHP Erzincan milletvekili Mustafa Sarıgül, köprü, otoyol ve tünel geçiş ücretlerine 1 Nisan itibarıyla 'kur ayarı' yapılarak artış olacağını, ayrıca "geçiş garantileri" nedeniyle Hazine'den de ödenen ücretlerin artacağını iddia etti.
"Vatandaşa yansıtılan ücret tarifesine gizli zam yapılmış olacak."
Sarıgül, yap-işlet -devret modelinde sözleşmeler gereği fiyatların yaklaşık üç ayda bir güncel kur üzerinden yenilendiğini belirtirken, "Sözleşme gereği dolar ve Euro olarak belirlenen geçiş ücretleri uygulanan ücretlerin kat ve kat üzerinde çıkıyor" dedi.
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2023 yılı Ekim ayında köprü ve otoyollara zam yapılmış, ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaz döneminde "yıl boyunca başka zam yapılmayacağı" açıklaması hatırlanınca fiyat artışları geri alınmış, 2024 yılına başlarken zamlar yapılmıştı.
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