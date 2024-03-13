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Dolar ve Euro Durmuyor! Mustafa Sarıgül "Köprü ve Otoyollara Seçimden Sonra Zam Gelecek" Dedi

Dolar ve Euro Durmuyor! Mustafa Sarıgül "Köprü ve Otoyollara Seçimden Sonra Zam Gelecek" Dedi

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
13.03.2024 - 10:48

Seçimlerin ardından gerek enflasyonla mücadele, gerek bütçe açıklarını finanse etmek amacıyla ekonomide bazı taşların yerinden oynaması beklenirken, 'zam' kelimesi gündemin odağında duruyor. 'Geçiş garantili' projeler de yakından incelenirken, TL'deki değer kaybıyla kur farklarının artması, dolar ve eurodaki yükselişin yanında enflasyon etkisiyle yılbaşında zam gelen köprü ve otoyollara 3 ayın ardından yeniden zam geleceği iddia edildi.

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31 Mart yerel seçimlerinin ardından ürün ve hizmetlerde fiyat artışlarının hızlanması bekleniyor.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından ürün ve hizmetlerde fiyat artışlarının hızlanması bekleniyor.

Ekonomi yönetiminin de hesaplamalarına göre Mayıs itibarıyla zirveye çıkması beklenen enflasyonda da etkili olacak zamların, yılbaşı zamlarının 3 ay sonrasında olması ise yine yılbaşında artan ve yıl içinde zam yapılması beklenmeyen maaşlarda alım gücündeki erimenin de hızlanmasına neden olacak.

Vergilerde artış olacak iddiaları Mehmet Şimşek tarafından her seferinde net bir şekilde reddedilirken, bu kez gözler köprü ve otoyollara çevrildi.

Vergilerde artış olacak iddiaları Mehmet Şimşek tarafından her seferinde net bir şekilde reddedilirken, bu kez gözler köprü ve otoyollara çevrildi.

Vergi artışlarına yönelik iddiaların yalanlanmasının detayları burada.

CHP Erzincan milletvekili Mustafa Sarıgül, köprü, otoyol ve tünel geçiş ücretlerine 1 Nisan itibarıyla 'kur ayarı' yapılarak artış olacağını, ayrıca "geçiş garantileri" nedeniyle Hazine'den de ödenen ücretlerin artacağını iddia etti.

CHP Erzincan milletvekili Mustafa Sarıgül, köprü, otoyol ve tünel geçiş ücretlerine 1 Nisan itibarıyla 'kur ayarı' yapılarak artış olacağını, ayrıca "geçiş garantileri" nedeniyle Hazine'den de ödenen ücretlerin artacağını iddia etti.

Sözcü'den Başak Kaya'nın aktardığına göre, yap-işlet-devret (YİD) projelerinde 'garantilerin' dolar ve euro üzerinden hesaplanması nedeniyle artışa neden olduğunu belirtirken, CHP Erzincan Milletvekili Sarıgül, kurlardaki yükselişin, köprü, tünel, havaalanı ve demiryollarındaki garantilerin de faturasını yükselttiğini vurguladı.

"Vatandaşa yansıtılan ücret tarifesine gizli zam yapılmış olacak."

"Vatandaşa yansıtılan ücret tarifesine gizli zam yapılmış olacak."

'1 Nisan’da geçiş ücretlerinde firmalara ödenecek tutar araç başına Osmangazi Köprüsü’nde 1.632 lira, Çanakkale Köprüsü’nde 650 lira, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde 176 lira, Avrasya’da ise 208 lira olacak' diyen Sarıgül, 'Vatandaşa yansıtılan ücret tarifesine gizli zam yapılmış olacak. Vatandaş aynı ücreti ödese de aradaki farkı Hazine ödeyecek' ifadelerini kullandı.

Köprü ve tünel geçiş ücretlerine 1 Ocak 2024’te zam gelmişti.

Sarıgül, yap-işlet -devret modelinde sözleşmeler gereği fiyatların yaklaşık üç ayda bir güncel kur üzerinden yenilendiğini belirtirken, "Sözleşme gereği dolar ve Euro olarak belirlenen geçiş ücretleri uygulanan ücretlerin kat ve kat üzerinde çıkıyor" dedi.

Sarıgül, yap-işlet -devret modelinde sözleşmeler gereği fiyatların yaklaşık üç ayda bir güncel kur üzerinden yenilendiğini belirtirken, "Sözleşme gereği dolar ve Euro olarak belirlenen geçiş ücretleri uygulanan ücretlerin kat ve kat üzerinde çıkıyor" dedi.

'Aradaki fark Hazine’den yani milletin ödediği vergilerden karşılanıyor' diyen Sarıgül, 'Vatandaş Osmangazi Köprüsü’ne 290, Çanakkale Köprüsü’ne 295, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne 35, Avrasya Tüneli’ne 80 lira ödüyor. Ama garantiler nedeniyle kur farkı Hazine tarafından karşılanıyor' diye de belirtti. 

Mustafa Sarıgül, 'İktidar garantili projelerde işletmeci firmaların kur kayıplarını düşünerek güncelleme yaptığı için seçim sonrasında ilk artışı da buralarda olacak' dedi.

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2023 yılı Ekim ayında köprü ve otoyollara zam yapılmış, ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaz döneminde "yıl boyunca başka zam yapılmayacağı" açıklaması hatırlanınca fiyat artışları geri alınmış, 2024 yılına başlarken zamlar yapılmıştı.

2023 yılı Ekim ayında köprü ve otoyollara zam yapılmış, ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaz döneminde "yıl boyunca başka zam yapılmayacağı" açıklaması hatırlanınca fiyat artışları geri alınmış, 2024 yılına başlarken zamlar yapılmıştı.

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