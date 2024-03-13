Dolar ve Euro Durmuyor! Mustafa Sarıgül "Köprü ve Otoyollara Seçimden Sonra Zam Gelecek" Dedi

Ekonomi yönetiminin de hesaplamalarına göre Mayıs itibarıyla zirveye çıkması beklenen enflasyonda da etkili olacak zamların, yılbaşı zamlarının 3 ay sonrasında olması ise yine yılbaşında artan ve yıl içinde zam yapılması beklenmeyen maaşlarda alım gücündeki erimenin de hızlanmasına neden olacak.