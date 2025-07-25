Doğum Sonrası Şaşırtan Hatıra: Çiçeği Burnunda Anne Plasentasının Şeklini Kağıda Bastırdı!

Son dönemde doğum anı hatıralarına farklı bir bakış açısı getiren trendlerden biri, plasentanın benzersiz yapısının kağıda baskı yapılması oldu. Doğum yapan bir kadın, plasentasının damar yapısını ve şeklini özel tekniklerle kağıda aktararak, anne olduğu bu özel anı ölümsüzleştirdi.
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İşte o anlar:
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Her plasenta, tıpkı parmak izi gibi herkese özgü ve tekrarı mümkün olmayan bir desene sahip.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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