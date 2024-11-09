DFSK Fiyat Listesi Kasım 2024! İşte DFSK Fengon 500, Fengon 5, E5 Güncel Fiyatları
DFSK Fiyat Listesi Kasım 2024! İşte DFSK Fengon 500, Fengon 5, E5 Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.dfsk-tr.com/
Çinli otomobil devi DFSK, 70'ten fazla ülkede faaliyet gösteren bir Dongfeng Motor Group markasıdır. Dünya çapındaki AR-Ge merkezleri ile Çin'in güçlü otomobil markaları arasında yer almayı başaran DFSK, ülkemizde ise Fengon ve E modelleriyle otomobil tutkunlarının tercihi oluyor. DFSK'nın Kasım ayı fiyatları ise belli oldu. Peki, DFSK Fengon 500, Fengon 5 ve E5 ne kadar oldu?
İşte, DFSK'nın Kasım ayına özel güncel fiyatları
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DFSK Fiyat Listesi
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