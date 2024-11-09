DFSK Fiyat Listesi Kasım 2024! İşte DFSK Fengon 500, Fengon 5, E5 Güncel Fiyatları

Çinli otomobil devi DFSK, 70'ten fazla ülkede faaliyet gösteren bir Dongfeng Motor Group markasıdır. Dünya çapındaki AR-Ge merkezleri ile Çin'in güçlü otomobil markaları arasında yer almayı başaran DFSK, ülkemizde ise Fengon ve E modelleriyle otomobil tutkunlarının tercihi oluyor. DFSK'nın Kasım ayı fiyatları ise belli oldu. Peki, DFSK Fengon 500, Fengon 5 ve E5 ne kadar oldu?

İşte, DFSK'nın Kasım ayına özel güncel fiyatları