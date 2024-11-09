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DFSK Fiyat Listesi Kasım 2024! İşte DFSK Fengon 500, Fengon 5, E5 Güncel Fiyatları

etiket DFSK Fiyat Listesi Kasım 2024! İşte DFSK Fengon 500, Fengon 5, E5 Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
09.11.2024 - 22:06

Çinli otomobil devi DFSK, 70'ten fazla ülkede faaliyet gösteren bir Dongfeng Motor Group markasıdır. Dünya çapındaki AR-Ge merkezleri ile Çin'in güçlü otomobil markaları arasında yer almayı başaran DFSK, ülkemizde ise Fengon ve E modelleriyle otomobil tutkunlarının tercihi oluyor. DFSK'nın Kasım ayı fiyatları ise belli oldu. Peki, DFSK Fengon 500, Fengon 5 ve E5 ne kadar oldu? 

İşte, DFSK'nın Kasım ayına özel güncel fiyatları

Kaynak: https://www.dfsk-tr.com/
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DFSK Fiyat Listesi

DFSK Fiyat Listesi

Çinli otomobil devi DFSK, Kasım ayı fiyatlarını duyurdu. Aşağıda marka tarafından duyurulan 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Satış Fiyatları' yer alıyor. Ancak fiyatların seçtiğiniz modelin opsiyonlarına göre değişiklik gösterebileceğini de belirtmek isteriz.

DFSK Fengon 500 Fiyat Listesi Kasım 2024

DFSK Fengon 500 Fiyat Listesi Kasım 2024
  • FENGON 500 1.5 PREMIUM SUV BENZİNLİ 1.390.000 TL

DFSK Fengon 5 Fiyat Listesi Kasım 2024

DFSK Fengon 5 Fiyat Listesi Kasım 2024
  • FENGON 5 1.5T PREMIUM SUV BENZİNLİ 1.790.000 TL

DFSK E5 Fiyat Listesi Kasım 2024

DFSK E5 Fiyat Listesi Kasım 2024

  • E5 PLUG-IN HİBRİT COMFORT SUV BENZİN + ELEKTRİK 2.290.000 TL 

  • E5 PLUG-IN HİBRİT ELEGANCE SUV BENZİN + ELEKTRİK 2.610.000 TL

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