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'Devlet Bize İş Vermiyor, Açlıktan Ölüyoruz' Diyen Kağıt Toplayıcısı: 'Her Zaman AK Partiliyiz'

'Devlet Bize İş Vermiyor, Açlıktan Ölüyoruz' Diyen Kağıt Toplayıcısı: 'Her Zaman AK Partiliyiz'

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
23.01.2024 - 11:50

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Sokak Kedisi isimli YouTube kanalı sokağa çıkarak önümüzdeki seçimler için vatandaşlara 'Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu?' diye sordu.

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Muhabir Ebru Uzun Oruç'un mikrofon uzattığı bir kağıt toplayıcısı vatandaş ise isyan etti. O vatandaş, 'Devlet bize iş vermiyor, geçinemiyorum 2 tane çocuğum var, 4 bin TL kiram var' dedi.

Muhabir Ebru Uzun Oruç'un mikrofon uzattığı bir kağıt toplayıcısı vatandaş ise isyan etti. O vatandaş, 'Devlet bize iş vermiyor, geçinemiyorum 2 tane çocuğum var, 4 bin TL kiram var' dedi.

Geçinebilmek için kağıt toplayıcılığı, dilencilik yaptığını belirten o vatandaş sözlerinin devamında ise, 'Her zaman AK Partiliyiz' dedi.

Geçinebilmek için kağıt toplayıcılığı, dilencilik yaptığını belirten o vatandaş sözlerinin devamında ise, 'Her zaman AK Partiliyiz' dedi.

İşte o anlar: 👇

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