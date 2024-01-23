'Devlet Bize İş Vermiyor, Açlıktan Ölüyoruz' Diyen Kağıt Toplayıcısı: 'Her Zaman AK Partiliyiz'

Sokak Kedisi isimli YouTube kanalı sokağa çıkarak önümüzdeki seçimler için vatandaşlara 'Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu?' diye sordu.
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Muhabir Ebru Uzun Oruç'un mikrofon uzattığı bir kağıt toplayıcısı vatandaş ise isyan etti. O vatandaş, 'Devlet bize iş vermiyor, geçinemiyorum 2 tane çocuğum var, 4 bin TL kiram var' dedi.
Geçinebilmek için kağıt toplayıcılığı, dilencilik yaptığını belirten o vatandaş sözlerinin devamında ise, 'Her zaman AK Partiliyiz' dedi.
İşte o anlar: 👇
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