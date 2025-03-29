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Der Spiegel'in Dünyanın En İyi 100 Kitabı Listesinde Zülfü Livaneli'nin Engereğin Gözü Romanı da Yerini Aldı

Der Spiegel'in Dünyanın En İyi 100 Kitabı Listesinde Zülfü Livaneli'nin Engereğin Gözü Romanı da Yerini Aldı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
29.03.2025 - 10:07

Almanya Der Spiegel dergisi, 1925 ila 2025 yıllarının en iyi 100 romanı listesini yayımladı. Avrupa'nın en yüksek tirajlı haftalık dergilerinden biri olan Der Spiegel, kapağında Zülfü Livaneli'nin Engereğin Gözü romanına yer verdi. Listede yerini alan roman 39 ülkeden seçilen son 100 yılda edebiyat tarihine iz bırakan 100 roman arasına girdi. 17. yüzyıl Osmanlı'sında geçen psikolojik romanın konusu da dikkat çekti. Peki, Zülfü Livaneli'nin Engereğin Gözü romanının konusu nedir, ne zaman yayınlandı? 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://gazeteoksijen.com/yazarlar/si...
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Der Spiegel dergisi için edebiyat dünyasının güçlü eleştirmenlerinin yer aldığı jüri tarafından son 100 yılın en iyi 100 kitabı değerlendirildi.

Der Spiegel dergisi için edebiyat dünyasının güçlü eleştirmenlerinin yer aldığı jüri tarafından son 100 yılın en iyi 100 kitabı değerlendirildi.

Der Spiegel dergisi için 1925 ila 2025 yıllarında edebiyat dünyasında iz bırakan en iyi 100 kitap; eleştirmen Michael Maar, profesör Eva Horn, eleştirmen Miryam Schellbach ve filozof Peter Sloterdijk’ten oluşan jüri tarafından belirlendi. Jürideki isimlerden Sloterdijk, 20. yüzyılın en çok satan felsefe kitaplarından biri olan 'Sinik Aklın Eleştirisi' adlı kitabın da yazarı.

Zülfü Livaneli'nin 1996 yılında yayımlanan Engereğin Gözü romanı "Dünyanın En İyi 100 Kitabı" listesinde yerini aldı.

Zülfü Livaneli'nin 1996 yılında yayımlanan Engereğin Gözü romanı "Dünyanın En İyi 100 Kitabı" listesinde yerini aldı.

Der Spiegel dergisinin 1925 ile 2025 yıllarında yayımlanmış eserler arasından seçilerek derlenen listesi her on yılı ayrı ayrı değerlendiriyor. 1996 yılında yayımlanan Engereğin Gözü romanı ise 1990 ila 1999 yılları arasında yayımlanan eserler içinden sıyrılarak listede yerini alıyor. Batı ve Doğu edebiyatının seçkin örneklerinin yer aldığı listede nadir bulunan Türk yazarlar arasına giren Livaneli, aynı zamanda romanıyla derginin kapağında da yer alıyor. 

Zülfü Livaneli'nin Engereğin Gözü Romanının Konusu Nedir? 

17. yüzyıl Osmanlı Sarayı'nda geçen roman, Topkapı Sarayı hücrelerinden haremine uzanan bir güç mücadelesini konu alıyor. Taht kavgaları ve siyasi oyunların gözler önüne serildiği romanda hikayenin merkezinde, küçük yaşta Habeşistan'dan getirilip hadım edilen ve Harem'in tek hakimi olan Haremağası yer alıyor. 

Haremağası, Valide Sultan ve Padişah arasındaki ilişkiler üzerinden ele alınan intikam yolculuğunun zorlukları ve karakterlerin kaderini değiştiren olaylarla insan psikolojisinin derinlerine inen bir roman sizi bekliyor. Valide Sultan'ın iktidar hesaplarıyla Topkapı Sarayı hücrelerinde kapalı tutulan Şehzade'nin adeta taht ile hücre arasındaki çıkmazı da ilişkileri içinden çıkılmaz bir hale getiriyor. 

Öte yandan Livaneli'ye 'Balkan Edebiyat Ödülü'nü getiren 1996 yılında yayımlanan Engereğin Gözü romanı, bugüne kadar pek çok farklı dile de çevirildi.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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