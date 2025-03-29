Der Spiegel'in Dünyanın En İyi 100 Kitabı Listesinde Zülfü Livaneli'nin Engereğin Gözü Romanı da Yerini Aldı

Der Spiegel dergisinin 1925 ile 2025 yıllarında yayımlanmış eserler arasından seçilerek derlenen listesi her on yılı ayrı ayrı değerlendiriyor. 1996 yılında yayımlanan Engereğin Gözü romanı ise 1990 ila 1999 yılları arasında yayımlanan eserler içinden sıyrılarak listede yerini alıyor. Batı ve Doğu edebiyatının seçkin örneklerinin yer aldığı listede nadir bulunan Türk yazarlar arasına giren Livaneli, aynı zamanda romanıyla derginin kapağında da yer alıyor.

Zülfü Livaneli'nin Engereğin Gözü Romanının Konusu Nedir?

17. yüzyıl Osmanlı Sarayı'nda geçen roman, Topkapı Sarayı hücrelerinden haremine uzanan bir güç mücadelesini konu alıyor. Taht kavgaları ve siyasi oyunların gözler önüne serildiği romanda hikayenin merkezinde, küçük yaşta Habeşistan'dan getirilip hadım edilen ve Harem'in tek hakimi olan Haremağası yer alıyor.

Haremağası, Valide Sultan ve Padişah arasındaki ilişkiler üzerinden ele alınan intikam yolculuğunun zorlukları ve karakterlerin kaderini değiştiren olaylarla insan psikolojisinin derinlerine inen bir roman sizi bekliyor. Valide Sultan'ın iktidar hesaplarıyla Topkapı Sarayı hücrelerinde kapalı tutulan Şehzade'nin adeta taht ile hücre arasındaki çıkmazı da ilişkileri içinden çıkılmaz bir hale getiriyor.

Öte yandan Livaneli'ye 'Balkan Edebiyat Ödülü'nü getiren 1996 yılında yayımlanan Engereğin Gözü romanı, bugüne kadar pek çok farklı dile de çevirildi.