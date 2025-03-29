Der Spiegel'in Dünyanın En İyi 100 Kitabı Listesinde Zülfü Livaneli'nin Engereğin Gözü Romanı da Yerini Aldı
Der Spiegel'in Dünyanın En İyi 100 Kitabı Listesinde Zülfü Livaneli'nin Engereğin Gözü Romanı da Yerini Aldı
Kaynak: https://gazeteoksijen.com/yazarlar/si...
Almanya Der Spiegel dergisi, 1925 ila 2025 yıllarının en iyi 100 romanı listesini yayımladı. Avrupa'nın en yüksek tirajlı haftalık dergilerinden biri olan Der Spiegel, kapağında Zülfü Livaneli'nin Engereğin Gözü romanına yer verdi. Listede yerini alan roman 39 ülkeden seçilen son 100 yılda edebiyat tarihine iz bırakan 100 roman arasına girdi. 17. yüzyıl Osmanlı'sında geçen psikolojik romanın konusu da dikkat çekti. Peki, Zülfü Livaneli'nin Engereğin Gözü romanının konusu nedir, ne zaman yayınlandı?
İşte, detaylar...
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Der Spiegel dergisi için edebiyat dünyasının güçlü eleştirmenlerinin yer aldığı jüri tarafından son 100 yılın en iyi 100 kitabı değerlendirildi.
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Zülfü Livaneli'nin 1996 yılında yayımlanan Engereğin Gözü romanı "Dünyanın En İyi 100 Kitabı" listesinde yerini aldı.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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