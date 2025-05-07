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Deplasman Enflasyonu Üç Büyüklerden Sadece Birini Etkilemedi: Galatasaray Biletleri Alev Alev!

Deplasman Enflasyonu Üç Büyüklerden Sadece Birini Etkilemedi: Galatasaray Biletleri Alev Alev!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.05.2025 - 11:12

Süper Lig’in sonuna yaklaşıldı, 2024-2025 sezonunun şampiyonluğu için geri sayım başladı. Sezon boyunca takımlarını yalnız bırakmayan taraftarın cebini deplasman enflasyonu yaktı. Cnbce.com 2023-2024 sezonu tribün bilet fiyatlarıyla 2024-2025 sezon bilet fiyatlarını karşılaştırdı. Deplasman enflasyonundan etkilenmeyen ise Beşiktaş taraftarı oldu. 

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En yüksek bilet fiyatı hangi futbol takımının? Bu hikayede yanan Galatasaray taraftarı oldu…

En yüksek bilet fiyatı hangi futbol takımının? Bu hikayede yanan Galatasaray taraftarı oldu…

Ağustos 2023’ten Nisan 2025’e kadar toplam enflasyon yüzde 88.52 oldu. Ancak TÜİK’in bu verileri deplasmanda daha fazla hissediliyor. Deplasman enflasyonu üç büyüklerin taraftarının cebine alev aldırdı. En yüksek deplasman bileti Galatasaray’ın oldu. Galatasaray taraftarı geçen sezona göre bu sezon yüzde 122 daha fazla bilet fiyatı ödedi. Sarı kırmızılı taraftarın en yüksek bileti fiyatı Gaziantep FK deplasmanında oldu. Geçen sezon Gaziantep FK’nin stadında takımını desteklemek isteyen Galatasaray taraftarı 500 TL ödüyordu. Ancak 2024-2025 sezonunda aynı bilet yüzde 400’lük deplasman enflasyonuyla karşı karşıya kaldı ve bilet 2 bin 500 liraya yükseldi. 

12 deplasmanın hepsine giden Galatasaray taraftarı geçen sezon 9 bin 453 lira öderken bu sezon aynı biletlere 21 bin TL ödemek zorunda kaldı.

Deplasman enflasyonu sıralamasında ikinci sırada Fenerbahçe var.

Deplasman enflasyonu sıralamasında ikinci sırada Fenerbahçe var.

Fenerbahçe taraftarı ise deplasman enflasyonunun etkilediği ikinci taraftar oldu. Geçen sezon 12 deplasman için 8 bin TL’yi gözden çıkaran sarı lacivertliler, bu sene 12 bin 132 TL ödedi. Fenerbahçe taraftarı için bu sezon en yüksek maliyetli deplasman bileti Antalyaspor’da oldu. Geçen sezon bin TL ödeyen Fenerbahçeliler bu sene Antalya’da 2 bin 600 lira ödedi.

"Deplasman enflasyonundan etkilenmeyen tek takım Beşiktaş taraftarı oldu."

"Deplasman enflasyonundan etkilenmeyen tek takım Beşiktaş taraftarı oldu."

'Üç büyükler' arasından deplasman enflasyonundan Beşiktaş etkilenmedi. 

Beşiktaş taraftarı, 2023-2024 sezonunda 11 deplasmana toplamda 7 bin 73 lira ödedi. 2024-2025 sezonunda ise bu miktar 10 bin 985 TL oldu. 

Antalyaspor ve Samsunspor deplasmanlarında ise siyah-beyazlı taraftarlar, geçen sezonla aynı ücreti ödedi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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