Deplasman Enflasyonu Üç Büyüklerden Sadece Birini Etkilemedi: Galatasaray Biletleri Alev Alev!
Süper Lig’in sonuna yaklaşıldı, 2024-2025 sezonunun şampiyonluğu için geri sayım başladı. Sezon boyunca takımlarını yalnız bırakmayan taraftarın cebini deplasman enflasyonu yaktı. Cnbce.com 2023-2024 sezonu tribün bilet fiyatlarıyla 2024-2025 sezon bilet fiyatlarını karşılaştırdı. Deplasman enflasyonundan etkilenmeyen ise Beşiktaş taraftarı oldu.
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En yüksek bilet fiyatı hangi futbol takımının? Bu hikayede yanan Galatasaray taraftarı oldu…
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Deplasman enflasyonu sıralamasında ikinci sırada Fenerbahçe var.
"Deplasman enflasyonundan etkilenmeyen tek takım Beşiktaş taraftarı oldu."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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