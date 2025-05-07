Deplasman Enflasyonu Üç Büyüklerden Sadece Birini Etkilemedi: Galatasaray Biletleri Alev Alev!

Ağustos 2023’ten Nisan 2025’e kadar toplam enflasyon yüzde 88.52 oldu. Ancak TÜİK’in bu verileri deplasmanda daha fazla hissediliyor. Deplasman enflasyonu üç büyüklerin taraftarının cebine alev aldırdı. En yüksek deplasman bileti Galatasaray’ın oldu. Galatasaray taraftarı geçen sezona göre bu sezon yüzde 122 daha fazla bilet fiyatı ödedi. Sarı kırmızılı taraftarın en yüksek bileti fiyatı Gaziantep FK deplasmanında oldu. Geçen sezon Gaziantep FK’nin stadında takımını desteklemek isteyen Galatasaray taraftarı 500 TL ödüyordu. Ancak 2024-2025 sezonunda aynı bilet yüzde 400’lük deplasman enflasyonuyla karşı karşıya kaldı ve bilet 2 bin 500 liraya yükseldi.

12 deplasmanın hepsine giden Galatasaray taraftarı geçen sezon 9 bin 453 lira öderken bu sezon aynı biletlere 21 bin TL ödemek zorunda kaldı.