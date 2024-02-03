DEM Parti Gençlik Meclisi’nin ‘Abdullah Öcalan’a Mektup’ Kampanyası Tepki Çekti

DEM Parti Gençlik Meclisi, İmralı’da tutuklu bulunan Abdullah Öcalan’a gönderilmek üzere mektup kampanyası başlattı. “İmralı’ya 1000 Mektup” diyerek başlatılan kampanya sosyal medyada tepkilere neden oldu. Gösterilen büyük tepkiler sonrasında X hesabı gizli moda alındı.