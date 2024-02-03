DEM Parti Gençlik Meclisi’nin ‘Abdullah Öcalan’a Mektup’ Kampanyası Tepki Çekti
DEM Parti Gençlik Meclisi’nin ‘Abdullah Öcalan’a Mektup’ Kampanyası Tepki Çekti
DEM Parti Gençlik Meclisi, İmralı’da tutuklu bulunan Abdullah Öcalan’a gönderilmek üzere mektup kampanyası başlattı. “İmralı’ya 1000 Mektup” diyerek başlatılan kampanya sosyal medyada tepkilere neden oldu. Gösterilen büyük tepkiler sonrasında X hesabı gizli moda alındı.
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İmralı’da tutuklu bulunan Abdullah Öcalan’a gönderilmek üzere DEM Parti Gençlik merkezi tarafından mektup kampanyası baştıldı.
Büyük tepki gösterilen kampanyayı DEM Parti “Sayın Abdullah Öcalan’a mektup gönderme kampanyası başlatıyoruz. İmralı’ya gidecek mektuplarınızı 16 Şubat’a kadar aşağıdaki forma yazıp bize ulaştırabilirsiniz. Bütün gençleri kampanyaya katılmaya davet ediyoruz” sözleriyle duyurdu.
DEM Parti Gençlik Merkezinin kampanyası sosyal medyada tepkilere neden oldu.
Yoğun tepkiler sonrasında hesap gizli durumuna alındı.
İşte onlardan bazıları:
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