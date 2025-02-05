Daha Yumuşak ve Pürüzsüz Bir Cilt İçin Duştan Sonra Yapmanız Gerekenler

Bazen yüz ve vücut için aynı ürünler kullanabiliyoruz. Ama bu pek doğru değil. Yüz ve vücudun cilt yapısı farklı, dolayısıyla ihtiyaçları da farklı. Bu yüzden her bölgeye özel ürünler kullanman gerek. Yüzün için daha hassas ürünler tercih edebilirsin. Vücudun için ise daha yoğun nemlendiriciler tercih etmelisin. Eğer yüzün için olanı vücuduna, vücudun için olanı yüzüne kullanırsan gerekli verimi alamayabilirsin.