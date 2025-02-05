onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Güzellik
Cilt & Vücut Bakımı
Daha Yumuşak ve Pürüzsüz Bir Cilt İçin Duştan Sonra Yapmanız Gerekenler

etiket Daha Yumuşak ve Pürüzsüz Bir Cilt İçin Duştan Sonra Yapmanız Gerekenler

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
05.02.2025 - 14:01

Duş yaparken cildimizi temizliyoruz ama bazen yaptığımız yanlışlar cildimize zarar veriyor. Daha pürüzsüz ve yumuşak bir cilt istiyorsan duştan sonra yapman gerekenler burada!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Duştan çıktıktan sonra nemlendirici uygulamak gerek!

Duş bitti, çıktın ve sonra cildini kuruladın ama bu iş burada bitmiyor. Eğer bu şekilde bırakırsan cildin kuruyor. Ama hemen nemlendirici uygularsan nemi cilde hapsetmiş oluyorsun. Tamamen kurulanmadan nemli cilde nemlendirici uygularsan nemlendiricin daha iyi emiliyor ve cildini yumuşatıyor. Hatta doğal yağlar içeren nemlendiriciler kullanırsan cildin parlak ve yumuşacık oluyor. Bu adımı atladığında ise cildin kuruyarak geriliyor.

Vücut serumları olmadan olmaz.

Yüze serum kullanıyoruz ama vücut için bunu genelde atlıyoruz. Vücut serumu kullanarak cildinin çok daha iyi görünmesini sağlayabilirsin. Vücut serumları cildi ölü derilerden arındırıyor. Bu sayede daha temiz ve daha yumuşak bir cilde kavuşuyorsun. Serumları cilde masaj yaparak uygularsan daha iyi emilmesini sağlayabilirsin. Duş sonrası vücut serumunu bakım rutinine eklemek cildine çok iyi gelecek!

Masaj yapmak cildi çok iyi hissettiriyor.

Duş sonrası cildi tamamen kurutmadan nemli bırakıp güzel bir masaj yapabilirsin. Ilık bir havluyla masaj yapmak, kan dolaşımını hızlandırıyor ve cildine doğal bir parlaklık veriyor. Bu masaj ölü derileri de cildinden uzaklaştırıyor. Tabii bu masajı yaparken cildine sert davranmaman gerek. Daha yumuşak hareketlerle masaj yaparsan iyi hissedeceğin kesin!

Duştan sonra giydiğin kıyafetlere de dikkat etmen gerek!

Duş sonrası giydiğin kıyafetlerin kumaşı çok önemli. Bu kumaşların cilt sağlığı üzerine etkileri çok. Duştan sonra giyeceğin kıyafetler pamuk ağırlıklı olmalı. Bambu karışımlı kumaşları da tercih edebilirsin. Ama sentetik kıyafetler cildini kurutabilir ve tahriş edebilir. Hatta kaşıntıya da neden olabilir. O yüzden yumuşak bir cilt için kıyafet seçimin de önemli.

Yağlarla besleyerek cildini duş sonrasında şımartabilirsin.

Duş sonrası masajın iyi olacağını söyledik. Bunu bir de doğal yağlarla yaparsan çok daha iyi olur. Bu doğal yağlar hem cildinin nem dengesini sağlamaya yardımcı oluyor hem de cildini besliyor. Peki cildin için hangi yağları kullanabilirsin? Argan yağı, jojoba yağı ya da badem yağı gibi yağlar cildine iyi gelebilecek bazı yağlar.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yüze ve vücuda aynı ürünler kullanmak doğru değil.

Bazen yüz ve vücut için aynı ürünler kullanabiliyoruz. Ama bu pek doğru değil. Yüz ve vücudun cilt yapısı farklı, dolayısıyla ihtiyaçları da farklı. Bu yüzden her bölgeye özel ürünler kullanman gerek. Yüzün için daha hassas ürünler tercih edebilirsin. Vücudun için ise daha yoğun nemlendiriciler tercih etmelisin. Eğer yüzün için olanı vücuduna, vücudun için olanı yüzüne kullanırsan gerekli verimi alamayabilirsin.

Duştan sonra bol su tüketmek şart.

Nemli ve yumuşak bir cilt sadece öyle cilt bakımı ile olmuyor. Bunun için içeriden bir desteğe de ihtiyacın var. Duştan sonra su içmek böyle bir destek. Vücudunun nem dengesini korumak için duş aldıktan sonra 1 bardak su içebilirsin. Bu sayede cildinin esnekliği artacak ve daha canlı görünecektir.

Cildi canlandırmak için peeling yapmak gerekiyor.

Duştan sonra peeling yapmak cildi canlandırmaya yardımcı oluyor. Haftada bir kere duştan sonra vücut peelingi yapmak cildini kendine getirecektir. Peeling, cildi daha yumuşak ve pürüzsüz hale getirmeye yarıyor. Aynı zamanda ölü hücreleri de cildinden atmak için de peeling yapmak gerekiyor.

Güneş koruyucuyu hiçbir zaman atlamamalısın.

Yazın güneş koruyucu kullanıyoruz ama kışın biraz ihmal ediyoruz. Duş sonrası dışarı çıkma planın varsa o zaman güneş koruyucu şart. Güneş koruyucular cildi zararlı ışınlardan koruyor. Cildini tüm gün koruyacak bir güneş kremi ile cildini dışarıdan destekleyebileceksin.

Parfüm sıkarken dikkatli olman gerek!

Parfümü ve vücut spreylerini doğrudan cilde sıkmak çok doğru değil. Duş yaptıktan sonra deodorant sıkıyorsan bunu doğrudan cildine olmamasına dikkat etmelisin. Belli bir uzaklıktan sıkabilir ya da parfümleri kıyafetlerin üzerine sıkabilirsin. Bu sayede cildinin kurumasına engel olabilirsin. Ayrıca parfüm ve deodorant seçerken cilt dostu olanları tercih edebilirsin.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
buffythevampireslayer
buffythevampireslayer
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın