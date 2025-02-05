Daha Yumuşak ve Pürüzsüz Bir Cilt İçin Duştan Sonra Yapmanız Gerekenler
Daha Yumuşak ve Pürüzsüz Bir Cilt İçin Duştan Sonra Yapmanız Gerekenler
Duş yaparken cildimizi temizliyoruz ama bazen yaptığımız yanlışlar cildimize zarar veriyor. Daha pürüzsüz ve yumuşak bir cilt istiyorsan duştan sonra yapman gerekenler burada!
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Duştan çıktıktan sonra nemlendirici uygulamak gerek!
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Vücut serumları olmadan olmaz.
Masaj yapmak cildi çok iyi hissettiriyor.
Duştan sonra giydiğin kıyafetlere de dikkat etmen gerek!
Yağlarla besleyerek cildini duş sonrasında şımartabilirsin.
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Yüze ve vücuda aynı ürünler kullanmak doğru değil.
Duştan sonra bol su tüketmek şart.
Cildi canlandırmak için peeling yapmak gerekiyor.
Güneş koruyucuyu hiçbir zaman atlamamalısın.
Parfüm sıkarken dikkatli olman gerek!
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