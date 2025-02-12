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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TOGG Hediye Ettiği Malezya Başbakanı İbrahim'den Gülümseten Diyalog

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TOGG Hediye Ettiği Malezya Başbakanı İbrahim'den Gülümseten Diyalog

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
12.02.2025 - 11:49

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Anwar İbrahim’e Türkiye’nin yerli elektrikli otomobili TOGG’u hediye etti. İbrahim, hediye TOGG’u ilk kez kullanırken, sürüş deneyimini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Sürücü koltuğunda Malezya Başbakanı İbrahim, sağ koltukta ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oturduğu anlarda renkli bir diyalog yaşandı.

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Başbakan İbrahim, “Benim sürüşüme güvendiğiniz için şaşırdım” diyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a espri yapınca ortaya renkli görüntüler çıktı.

Başbakan İbrahim, “Benim sürüşüme güvendiğiniz için şaşırdım” diyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a espri yapınca ortaya renkli görüntüler çıktı.

İbrahim, bu gülümseten anları sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. Görüntüler, kısa sürede büyük ilgi gördü.

İbrahim, bu gülümseten anları sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. Görüntüler, kısa sürede büyük ilgi gördü.

O anlar👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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