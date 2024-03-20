Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekonomik Düzelme İçin O Tarihe İşaret Etti: 'Ekonomik Düzelmeler Gayet İyi'
AK Parti'nin Isparta mitinginde konuşan Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomik düzelme için yılın ikinci yarısına işaret ederek, 'Genel ekonomik göstergeler gayet iyi' ifadelerini kullandı.
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Isparta mitinginde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Konuşmasında hayat pahalılığına ilişkin değerlendirrmelerde bulunan Erdoğan, ekonomik durumun iyi olduğunu söyledi. Düzelme için yılın ikinci yarısını işaret eden Erdoğan, 'Enflasyon düştükçe ekonomideki olumlu tabloların getirilerini çalışanlar ve emekliye daha iyi yansıtacağız' dedi.
Konuşmasının devamında CHP'ye yönelik 'para sayma' soruşturmasına değinen Erdoğan, '"CHP'nin belediye başkan adayı deste deste dolarla kazanmak istiyorlar. Isparta'daki kardeşlerim İstanbul'daki hemşehrilerini arayıp onları da uyarmalarını istiyorum' ifadelerini kullandı.
'Ekonomideki olumlu tabloların getirilerini çalışanlar ve emekliye daha iyi yansıtacağız'
Erdoğan'ın ekonomiye ilişkin açıklamalarının tamamı şu şekilde:
'Sabit gelirli insanımızın refah kaybıyla sınanıyoruz. Uyguladığımızın politikaların sonucunu bu yılın yarısı itibarıyla görmeye başlayacağız. Allah'ın izniyle bunların üstesinden geleceğiz. Uyguladığımız ekonomi programının sonuçlarını yılın ikinci yarısından itibaren göreceğiz.
Enflasyon düştükçe ekonomideki olumlu tabloların getirilerini çalışanlar ve emekliye daha iyi yansıtacağız. Milli gelirimizi 2 kat daha yükseltebiliriz. Ama bunu sadece eleştirerek değil çalışarak hem de çok çalışarak yapmamız gerekiyor.
Kim bu ülkenin yandığını bittiğini söyleyerek umutsuzluk saçıyorsa kafasında başka hesap vardır. Milletimizin moralini çökertme taktiği uyguluyorlar. Bu milletin morali en zor şartlarda verdiği milli mücadelede çökmedi.'
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Benim yıllardır yok ama kaçamıyoruz ki.
ne de olsa takvimde tarih bol :D
Şimdiye dek ekonomik düzelme için verilen tarihleri ardarda sıralayınca enflasyon göstergesi çıkıyor.