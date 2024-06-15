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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Uçakta Açıklama: Bahçeli’ye Sahip Çıktı Özel’i Eleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Uçakta Açıklama: Bahçeli’ye Sahip Çıktı Özel’i Eleştirdi

Recep Tayyip Erdoğan
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
15.06.2024 - 14:49

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya ve İtalya’ya yaptığı yurt dışı ziyaretlerinin dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli’ye sahip çıkarken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklamalarını ise eleştirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde CHP Genel Merkezi’ne ziyaret düzenlemiş ve Özgür Özel ile görüşme gerçekleştirmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde CHP Genel Merkezi’ne ziyaret düzenlemiş ve Özgür Özel ile görüşme gerçekleştirmişti.

İkilinin görüşmesi sonrasında AK Parti ile MHP’nin ortağı olduğu Cumhur İttifakı’nda “çatlak” olduğu iddia edilmişti.

İkilinin görüşmesi sonrasında AK Parti ile MHP’nin ortağı olduğu Cumhur İttifakı’nda “çatlak” olduğu iddia edilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçakta yaptığı açıklamada iddiaları yalanladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçakta yaptığı açıklamada iddiaları yalanladı.

“Sayın Devlet Bey'in yapmış olduğu açıklama bir devlet adamı yaklaşımıyla, sakin, herhangi bir tartışmaya fırsat vermeden yapılmıştır. Konuyu bu şekilde kapatmış olması, bence gayet isabetlidir. Bizler Cumhur İttifakı olarak asla duruşumuzdan taviz vermeyeceğiz. Parti sözcümüz Ömer Çelik Bey zaten gereken açıklamaları detaylıca yaptı. Bu açıklamalarda da dikkat ederseniz tahrik ve dalaşma yoktur. Sadece net bir duruş vardır. Cumhur İttifakı'nın bir tarafı olarak partimizin duruşunu belirtmesi bakımından Ömer Bey'in açıklaması isabetli olmuştur.”

“Sayın Devlet Bey'in yapmış olduğu açıklama bir devlet adamı yaklaşımıyla, sakin, herhangi bir tartışmaya fırsat vermeden yapılmıştır. Konuyu bu şekilde kapatmış olması, bence gayet isabetlidir. Bizler Cumhur İttifakı olarak asla duruşumuzdan taviz vermeyeceğiz. Parti sözcümüz Ömer Çelik Bey zaten gereken açıklamaları detaylıca yaptı. Bu açıklamalarda da dikkat ederseniz tahrik ve dalaşma yoktur. Sadece net bir duruş vardır. Cumhur İttifakı'nın bir tarafı olarak partimizin duruşunu belirtmesi bakımından Ömer Bey'in açıklaması isabetli olmuştur.”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP ile kesinlikle ittifak yapmayacaklarını açıklamıştı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP ile kesinlikle ittifak yapmayacaklarını açıklamıştı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel’in görüşme sonrası yaptığı açıklamaları da eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel’in görüşme sonrası yaptığı açıklamaları da eleştirdi.

“Biz iade-i ziyareti yapmak suretiyle siyasete bir yumuşama, bir kibarlık getirelim dedik. Ama bu kibarlıktan anlamayanlar İstanbul'da basın toplantısı yaptılar ve orada belli ki birilerinin etkisi altında kaldılar. Demek ki bazı yerlerden onay aldılar. Bunlar tabii doğru şeyler değil, güzel şeyler değil. Sürece katkı sağlayan şeyler değil. Yani bu, yumuşama değildir. Siyasete yeni bir başlangıç getirme değildir.”

“Biz iade-i ziyareti yapmak suretiyle siyasete bir yumuşama, bir kibarlık getirelim dedik. Ama bu kibarlıktan anlamayanlar İstanbul'da basın toplantısı yaptılar ve orada belli ki birilerinin etkisi altında kaldılar. Demek ki bazı yerlerden onay aldılar. Bunlar tabii doğru şeyler değil, güzel şeyler değil. Sürece katkı sağlayan şeyler değil. Yani bu, yumuşama değildir. Siyasete yeni bir başlangıç getirme değildir.”

“Bizim iade-i ziyaretimizi demek ki hazmedemediler. Eğer bu iade-i ziyaretimizi CHP'nin başındaki arkadaş hazmedebilseydi, bu tür bir açıklamayı yapmaya gerek duymazdı. Böyle bir açıklama karşısında ben Cumhurbaşkanı olarak, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin başkanı olarak, buna cevap vermeyi dahi yanlış bulurum. Ama onlar ne yaparsa yapsın. Biz Cumhur İttifakı olarak aynı duruşumuzu, aynı dayanışmamızı devam ettireceğiz. Şunu da söyleyeyim, Cumhur İttifakı bir altılı masa değildir. Altılı masanın içinde yer alanlar, bildiklerini okusunlar.”

“Bizim iade-i ziyaretimizi demek ki hazmedemediler. Eğer bu iade-i ziyaretimizi CHP'nin başındaki arkadaş hazmedebilseydi, bu tür bir açıklamayı yapmaya gerek duymazdı. Böyle bir açıklama karşısında ben Cumhurbaşkanı olarak, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin başkanı olarak, buna cevap vermeyi dahi yanlış bulurum. Ama onlar ne yaparsa yapsın. Biz Cumhur İttifakı olarak aynı duruşumuzu, aynı dayanışmamızı devam ettireceğiz. Şunu da söyleyeyim, Cumhur İttifakı bir altılı masa değildir. Altılı masanın içinde yer alanlar, bildiklerini okusunlar.”

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ahmetpamukupaagl

burdan da belli oluyor ki sinan ateş davası laf olsun diye görülecek

patatessoğan lobisi

Bazılarının kibarlık zannettiği şey aslında kibarlık değil, zaten fıtratlarına aykırı bir durum olduğundan kibarlık nedir ne değildir anlatmaya gerek yok. An... Devamını Gör

nazifegurergil1957

😅 kibarlasma , efendilik özgür özele ait tebrikler başkanım.