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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Parlamenter Sistem' Açıklaması: Son İki Seçimi İşaret Etti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Parlamenter Sistem' Açıklaması: Son İki Seçimi İşaret Etti!

Recep Tayyip Erdoğan
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
16.04.2024 - 19:51

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, parlamenter sisteme dönüş tartışmaları için, '14-28 Mayıs ve 31 Mart seçim sonuçları parlamenter sisteme dönüş kapısını kapattı' ifadelerini kullandı.

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Yerel seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık yaptığı ilk kabine toplantısı sona erdi.

Yerel seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık yaptığı ilk kabine toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası yaptığı açıklamada "14-28 Mayıs ve 31 Mart seçim sonuçları parlamenter sisteme dönüş kapısını kapattı" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası yaptığı açıklamada "14-28 Mayıs ve 31 Mart seçim sonuçları parlamenter sisteme dönüş kapısını kapattı" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından ilgili bölüm şöyle: 👇

Erdoğan'ın açıklamalarından ilgili bölüm şöyle: 👇

'Bir süredir her seçim öncesinde tedavüle konulan son seçim propagandasının 31 Mart'la beraber safsatadan ibaret olduğu anlaşılmıştır. Türkiye bir seçimi daha alnının akıyla gerçekleşmiştir. 

Muhalefetin de artık bu konuda gerekli dersi çıkaracağını, demokrasimize zarar veren argümanların arkasına sığınmayacağını ümit ediyor. 

14-28 Mayıs ve 31 Mart seçim sonuçları parlamenter sisteme dönüş kapısını kapattı. 

Siyaset kurumunun eskiye dönüş tartışmaları yerine mevcut sistemin daha iyileştirilmesine mesai harcamasının Türkiye için daha faydalı olacağına inanıyorum.'

İsrail ile ticaret konusunda gelen eleştirilere de sert yanıt veren Erdoğan şunları ekledi: 👇

İsrail ile ticaret konusunda gelen eleştirilere de sert yanıt veren Erdoğan şunları ekledi: 👇

'Hükümetimiz maalesef çok haksız, insafsız ithamlara maruz kalmıştır. 

Özellikle böyle olmadığını bildikleri halde jet yakıtı konusunda iftira atanları asla ve asla unutmayacağız. 

Türkiye katliamların çok öncesinde askeri amaçla kullanabilecek hiçbir malzemenin satışına izin vermemiştir.' 

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

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