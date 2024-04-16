Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Parlamenter Sistem' Açıklaması: Son İki Seçimi İşaret Etti!

'Bir süredir her seçim öncesinde tedavüle konulan son seçim propagandasının 31 Mart'la beraber safsatadan ibaret olduğu anlaşılmıştır. Türkiye bir seçimi daha alnının akıyla gerçekleşmiştir.

Muhalefetin de artık bu konuda gerekli dersi çıkaracağını, demokrasimize zarar veren argümanların arkasına sığınmayacağını ümit ediyor.

14-28 Mayıs ve 31 Mart seçim sonuçları parlamenter sisteme dönüş kapısını kapattı.

Siyaset kurumunun eskiye dönüş tartışmaları yerine mevcut sistemin daha iyileştirilmesine mesai harcamasının Türkiye için daha faydalı olacağına inanıyorum.'