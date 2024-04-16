Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Parlamenter Sistem' Açıklaması: Son İki Seçimi İşaret Etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Parlamenter Sistem' Açıklaması: Son İki Seçimi İşaret Etti!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, parlamenter sisteme dönüş tartışmaları için, '14-28 Mayıs ve 31 Mart seçim sonuçları parlamenter sisteme dönüş kapısını kapattı' ifadelerini kullandı.
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Yerel seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık yaptığı ilk kabine toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası yaptığı açıklamada "14-28 Mayıs ve 31 Mart seçim sonuçları parlamenter sisteme dönüş kapısını kapattı" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın açıklamalarından ilgili bölüm şöyle: 👇
İsrail ile ticaret konusunda gelen eleştirilere de sert yanıt veren Erdoğan şunları ekledi: 👇
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