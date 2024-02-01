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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan Fatih Altaylı İçin Tehdit Gibi Paylaşım: “Acilen Gereğini Yapın”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan Fatih Altaylı İçin Tehdit Gibi Paylaşım: “Acilen Gereğini Yapın”

Fatih Altaylı
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
01.02.2024 - 14:14

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından olan Oktay Saral, sosyal medya hesabından gazeteci Fatih Altaylı’yı hedef aldı. Altaylı’nın tutuklanması gerektiğini söyleyen Saral, aksi durumda ‘nahoş’ olayların olabileceğini söyledi.

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Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube üzerinden yaptığı programdaki açıklamaları sebebiyle bazı kesim tarafından hedef gösterilmişti.

Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube üzerinden yaptığı programdaki açıklamaları sebebiyle bazı kesim tarafından hedef gösterilmişti.

Altaylı, programında insanların oy verme eğilimlerini anlatırken, "Biz herhangi birimiz mezhebi aidiyetten dolayı mı oy veriyoruz veya bir cemaat, zart zurt ayetinden dolayı mı herhangi bir partiye oy veriyoruz? Konuşulmaması gereken bir şey bu. Ama birileri CHP'yi sürekli buralara çekmek, burada değerlendirmek ve böyle bir yapı içerisine sokmaya çalışıyor" demişti.

Altaylı, programında insanların oy verme eğilimlerini anlatırken, "Biz herhangi birimiz mezhebi aidiyetten dolayı mı oy veriyoruz veya bir cemaat, zart zurt ayetinden dolayı mı herhangi bir partiye oy veriyoruz? Konuşulmaması gereken bir şey bu. Ama birileri CHP'yi sürekli buralara çekmek, burada değerlendirmek ve böyle bir yapı içerisine sokmaya çalışıyor" demişti.

Sosyal medyadaki sert çıkışlarıyla sürekli gündeme gelen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Fatih Altaylı’nın bu sözleri üzerine ‘tehdit’ gibi bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medyadaki sert çıkışlarıyla sürekli gündeme gelen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Fatih Altaylı’nın bu sözleri üzerine ‘tehdit’ gibi bir paylaşımda bulundu.

Fatih Altaylı için ‘İslam’dan dönen’ manasına gelen mürted tanımlamasını kullanan Saral, Altaylı’nın tutuklanmaması durumunda ciddi olayların yaşanabileceğini ifade etti.

Fatih Altaylı için ‘İslam’dan dönen’ manasına gelen mürted tanımlamasını kullanan Saral, Altaylı’nın tutuklanmaması durumunda ciddi olayların yaşanabileceğini ifade etti.

Oktay Saral’ın paylaşımı 👇

Oktay Saral’ın paylaşımı 👇
twitter.com
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Oktay Saral'ın paylaşımı sosyal medyada da çok konuşuldu 👇

Oktay Saral'ın paylaşımı sosyal medyada da çok konuşuldu 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

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twitter.com

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Mirliva RA

Canım ülkem hangi düşük profillerin eline kaldı, vah ki vah.

Uğur Balaban

Bakara makara diyen herifi gittiniz büyükelçi yaptınız, Kur'an-ı Kerim ile açıkça alay eden birini görmediniz, şimdi Fatih Altaylı'ya sallıyorsunuz. Bu arqda... Devamını Gör

Boncuk Mavisoy

Burası laik bir ülke. Siz de dindar değilsiniz diye eleştirmek mantıklı değil. Bu adam Fatih Altaylı'yı tehdit edebilecek haddi nereden buluyor, soru bu.

Hüseyin Sari

neymiş lan gereği ?