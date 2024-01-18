Cübbeli Ahmet'in 'Arap Karşıtlığı' Çıkışı Yine Gündem Oldu: "Peygambere Düşmanlık"

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, son dönemde yükselişe geçen Arap karşıtlığı ile ilgili sözleriyle yine gündem oldu.
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Cübbeli Ahmet'in Arap milleti ile ilgili 'hadis' olduğunu iddia ettiği sözleri geçen ay oldukça tartışma yaratmıştı.
Cübbeli Ahmet, İsmailağa Cemaatine ait Lalegül TV'de yaptığı bir konuşmada "Araplar faziletli bir millettir ya. Arabı sevmek imandır, sevmemek kafirliktir" ifadelerini kullanmıştı.
Cübbeli Ahmet'in bu kez 19 Ekim'de yaptığı bir sohbette kullandığı, "Arap'a düşmanlığı olanın Resulullah'a özel bir düşmanlığın vardır" sözleri ile gündemde.
Cübbeli Ahmet'in gündem olan o sözleri👇
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 2 Ocak'ta özellikle iptal edilen Süper Kupa maçı sonrası yeniden yükselişe geçen Arap karşıtlığına ilişkin bazı mesajlar vermişti.
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Erdoğan, şunları söylemişti: "Sırf kökeninden dolayı insanlar horlanıyor. İslam düşmanlığına ve yabancı karşıtlığına varan bir furya ile karşı karşıyayız. Bu nefret siyasetinin kardeş ülkeleri hedef alması asla tesadüf değildir. Türkiye'ye ve çıkarlarına sinsi bir girişim, açık bir operasyon var. Bu oyunu boşa çıkaracağız."
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