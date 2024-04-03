Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Cübbeli Ahmet Bu Defa DEM Partiye Destek Veren HÜDA PAR'a Savaş Açtı!

Cübbeli Ahmet Bu Defa DEM Partiye Destek Veren HÜDA PAR'a Savaş Açtı!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
03.04.2024 - 09:58

'Cübbeli Ahmet' adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, X hesabından HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Serkan Ramanlı'nın paylaşımına yazdığı yorum ile gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Dönem dönem yaptığı siyasi açıklamalarla gündem olan Cübbeli Ahmet Hoca, Van'da yaşananlar hakkında konuştu.

Dönem dönem yaptığı siyasi açıklamalarla gündem olan Cübbeli Ahmet Hoca, Van'da yaşananlar hakkında konuştu.

Yerel seçim sonrası Van'da oyların yüzde 55'ini alarak Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Van belediye başkanlığı yarışını birinci sırada bitirdi.

Yerel seçim sonrası Van'da oyların yüzde 55'ini alarak Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Van belediye başkanlığı yarışını birinci sırada bitirdi.

Ancak partinin adayı, Abdullah Zeydan'a mazbatasının verilmemesinin ardından tepkiler yükseldi.

Ancak partinin adayı, Abdullah Zeydan'a mazbatasının verilmemesinin ardından tepkiler yükseldi.

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Serkan Ramanlı da duruma tepki gösterenler arasındaydı. Paylaşımında, "Kazanan adaya mazbatanın verilmemesi, halk iradesinin gasp edilmesidir" diye yazdı.

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Serkan Ramanlı da duruma tepki gösterenler arasındaydı. Paylaşımında, "Kazanan adaya mazbatanın verilmemesi, halk iradesinin gasp edilmesidir" diye yazdı.
twitter.com

Cübbeli Ahmet, Ramanlı'nın bu paylaşımını alıntılayarak, "Hüdapar hakkındaki görüşümüz de maalesef doğru çıktı. Terör sevicilere yazıklar olsun" diye yazdı.

Cübbeli Ahmet, Ramanlı'nın bu paylaşımını alıntılayarak, "Hüdapar hakkındaki görüşümüz de maalesef doğru çıktı. Terör sevicilere yazıklar olsun" diye yazdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda

İşte o paylaşım:

Kullanıcıların yorumları ise şöyleydi:

Kullanıcıların yorumları ise şöyleydi:
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
twitter.com

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
4
4
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?