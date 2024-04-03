Cübbeli Ahmet Bu Defa DEM Partiye Destek Veren HÜDA PAR'a Savaş Açtı!
Cübbeli Ahmet Bu Defa DEM Partiye Destek Veren HÜDA PAR'a Savaş Açtı!
'Cübbeli Ahmet' adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, X hesabından HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Serkan Ramanlı'nın paylaşımına yazdığı yorum ile gündem oldu.
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Dönem dönem yaptığı siyasi açıklamalarla gündem olan Cübbeli Ahmet Hoca, Van'da yaşananlar hakkında konuştu.
Yerel seçim sonrası Van'da oyların yüzde 55'ini alarak Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Van belediye başkanlığı yarışını birinci sırada bitirdi.
Ancak partinin adayı, Abdullah Zeydan'a mazbatasının verilmemesinin ardından tepkiler yükseldi.
HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Serkan Ramanlı da duruma tepki gösterenler arasındaydı. Paylaşımında, "Kazanan adaya mazbatanın verilmemesi, halk iradesinin gasp edilmesidir" diye yazdı.
Cübbeli Ahmet, Ramanlı'nın bu paylaşımını alıntılayarak, "Hüdapar hakkındaki görüşümüz de maalesef doğru çıktı. Terör sevicilere yazıklar olsun" diye yazdı.
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