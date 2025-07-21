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Çorlu Kahvaltı Mekanları: Kahvaltı Sevenlerin Kaçırmaması Gereken O Lezzetler!

Çorlu Kahvaltı Mekanları: Kahvaltı Sevenlerin Kaçırmaması Gereken O Lezzetler!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
21.07.2025 - 15:15

Güne güzel bir kahvaltı olmadan başlayamayanlardan mısınız? O halde sizi Çorlu'nun en güzel kahvaltı mekanlarıyla baş başa bırakalım. Mekanlar arasında doğayla iç içe olan da var adeta Avrupa'yı Çorlu'ya taşıyan da! Dilerseniz kalabalık gruplarınızla birlikte serpme kahvaltı sofralarının tadını uzun uzun çıkarabilir, dilerseniz pratik, hafif ve doyurucu kahvaltı tabakları tercih edebilirsiniz. Karar tamamen sizin!

İşte Çorlu'nun en iyi kahvaltıcıları 👇🏻

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1. Fabrik

1. Fabrik

Çorlu'nun en meşhur mekanlarından birisinde elbette kahvaltı da olmazsa olmaz. Dilerseniz kahvaltı tabaklarından sipariş edip güne sakin bir başlangıç yapabilir dilerseniz kalabalık gruplarla serpme kahvaltının tadını çıkarabilirsiniz.

Adres: Hürriyet, Çamlıbel Cd. No29/A, 59860 Çorlu/Tekirdağ

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2. Leyla Fikir Sokak

2. Leyla Fikir Sokak

Leyla Fikir Sokak, Çorlu'nun en yenilerinden. Ege mutfağını Çorlu'ya getiren ve doğal lezzetleri sunmaya özen gösteren bu mekanda yeni tatlar deneyimleyebilirsiniz. Kahvaltının üstüne bir de soğuk kahve içip tatlılarından yemeyi ihmal etmeyin!

Adres: Muhittin, Fikir Sk. No:12, 59850 Çorlu/Tekirdağ

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3. Bizim Bahçe

3. Bizim Bahçe
www.bizimbahcecorlu.com.tr

Doğayla iç içe bir sabaha kim hayır diyebilir? Bizim Bahçe'de hem yeşilliğe hem de lezzetli tatlara doyacaksınız. Serpme kahvaltı servisinin saat 14.00'e kadar sürdüğünü belirtelim.

Adres: Hürriyet, 59850 Çorlu/Tekirdağ

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Web Sitesi

4. Zest Bistro

4. Zest Bistro

Kırklareli peyniri, Manisa zeytini, Tunceli balı...Organik ürünlerle hazırlanan bir kahvaltı arayışındaysanız Zest Bistro tam da size göre. Ayrıca akşam yemekleri için de farklı bir seçenek olduğunu belirtelim.

Adres: Kazımiye, Yakut Sok. 31-33 A, 59860 Çorlu/Tekirdağ

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5. Konak Lounge

5. Konak Lounge

Konak Lounge, özellikle nezih ve ferah ortamıyla dikkat çekiyor. Birbirinden fakrlı çeşitleri rahatça bulabileceğiniz Konak Lounge, şehrin en sık tercih edilen mekanlarından biri.

Adres: Nazlıgül Cadde Konak Lounge, Hürriyet, Çamlıbel Cd., 59850 Çorlu/Tekirdağ

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6. Maya

6. Maya

Yumuşacık pişiler, birbirinden leziz krepler, çıtır börekler...Maya özellikle kahvaltı menüsünde öne çıkan bir mekan olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca pastalarını da denemeniz tavsiye ediliyor!

Adres: Nova City Tekiş Yapı Maya Restaurant, Esentepe, Çamlıbel Cd., 59850 Çorlu/Tekirdağ

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7. Chocolate Station

7. Chocolate Station

Farklı bir kahvaltı deneyimlemek isteyenlere: Chocolate Station! İster Fransız omleti isterseniz de sıcak yulaf kasesi deneyin, güne hafif ve sağlıklı bir başlangıç yapın. 

Adres: Kervancı Süit, Esentepe, Adnan Doğu Cd. No:10 K:1 D:1, 59860 Çorlu/Tekirdağ

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8. Family Cafe

8. Family Cafe

Arkadaşlarınızla uzun uzun kahvaltı sofrasında muhabbet ederken çocuklarınızın da oyun alanında keyif almasını ister miydiniz? O halde çocuk dostu olan 'Family Cafe' tam da size göre!

Adres: MUHİTTİN MAH.FİKİR SOK.BEDESTEN KONAKLARI, B/20A, 59850 Çorlu/Tekirdağ

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9. Bahçede

9. Bahçede

Doğayla iç içe bahçesinde huzur bulabileceğiniz bir mekan olan 'Bahçede' özellikle serpme kahvaltısıyla ön plana çıkıyor. Ayrıca düğün, nişan gibi organizasyonlar da düzenleniyor.

Adres: Havuzlar, Vatan Cd. no:6, 59850 Çorlu/Tekirdağ

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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