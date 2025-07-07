En İyi Bakırköy Kahvaltı Mekanları: Keyifli Bir Başlangıç İsteyenlere Özel Rehber!
İstanbul'da güzel bir hafta sonunun başlangıcı nasıldır? Eminiz çoğu kişinin cevabı deniz kenarında kahvaltı olacaktır. İstanbul'un birbirinden güzel sahillerinde kendi kahvaltınızı yapabileceğiniz gibi mekanlarında da serpme kahvaltılarla açık büfelerle ziyafet çekebilirsiniz. Özellikle kalabalık arkadaş, aile gruplarıyla tercih edeceğiniz kahvaltı mekanlarının sizi keyiflendireceğine eminiz. Peki ama nereye gitmeli? Bakırköy Florya'daki en güzel kahvaltı mekanlarını arıyorsanız, doğru yerdesiniz. Deniz manzaralı en iyi Bakırköy kahvaltı mekanlarını sizler için derledik.
İşte en iyi Bakırköy kahvaltı mekanları!
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1. Aşk-ı Hayat Ataköy
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2. Şazeli Florya
3. Sable Bakery
4. Habbe Cafe
5. San Marco's Cafe
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6. Kavaklıpark Ataköy
7. İBB Florya Sosyal Tesisleri
8. Yağcıoğlu Pastanaleri
9. Develi 1912 Florya
10. SİO Lounge
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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