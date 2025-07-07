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En İyi Bakırköy Kahvaltı Mekanları: Keyifli Bir Başlangıç İsteyenlere Özel Rehber!

En İyi Bakırköy Kahvaltı Mekanları: Keyifli Bir Başlangıç İsteyenlere Özel Rehber!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
07.07.2025 - 10:17

İstanbul'da güzel bir hafta sonunun başlangıcı nasıldır? Eminiz çoğu kişinin cevabı deniz kenarında kahvaltı olacaktır. İstanbul'un birbirinden güzel sahillerinde kendi kahvaltınızı yapabileceğiniz gibi mekanlarında da serpme kahvaltılarla açık büfelerle ziyafet çekebilirsiniz. Özellikle kalabalık arkadaş, aile gruplarıyla tercih edeceğiniz kahvaltı mekanlarının sizi keyiflendireceğine eminiz. Peki ama nereye gitmeli? Bakırköy Florya'daki en güzel kahvaltı mekanlarını arıyorsanız, doğru yerdesiniz. Deniz manzaralı en iyi Bakırköy kahvaltı mekanlarını sizler için derledik. 

İşte en iyi Bakırköy kahvaltı mekanları!

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1. Aşk-ı Hayat Ataköy

1. Aşk-ı Hayat Ataköy

Bakırköy'ün farklı noktalarında, her zevke uygun kahvaltı bulmanız mümkün. Şehrin en çok tercih edilen mekanlarından biri olan Aşk-ı Hayat Ataköy de özellikle güzel bir atmosfer arayan, doyurucu bir kahvaltı isteyenler için ön plana çıkıyor.

Adres: Ataköy 2-5-6. Kısım, Dumlupınar Sk. No:8, 34158 Bakırköy/İstanbul

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2. Şazeli Florya

2. Şazeli Florya

Florya Sahili Parkı’nın yanı başında yer alan Şazeli, taze ürünleriyle dikkat çekiyor. Mekanın içerisinde yer alan şarküteri kısmındaki ürünlerle hazırlanan kahvaltı hem doyurucu hem de leziz bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.

Adres: Sosyal Tesis Yanı, Şenlikköy mah Halkalı, Florya Cd. No:10, 34153 Bakırköy

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3. Sable Bakery

3. Sable Bakery

Dünya mutfağı lezzetlerini isteyenler burada mı? Kendinizi Paris sokaklarında gibi hissedeceğiniz Sable Bakery özellikle Fransız tostu ve çılbır ile ön plana çıkıyor. 

Adres: Şenlikköy, Harman Sokaği no:43 D:2B, 34153 Bakırköy/İstanbul

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4. Habbe Cafe

4. Habbe Cafe

Bir kahvaltı sadece mideme değil, gözüme de hitap etmeli diyorsanız doğru yerdesiniz. Özellikle serpme kahvaltısıyla ön plana çıkan Habbe Cafe, Bakırköy'ün en popüler mekanları arasında yer alıyor.

Adres: Kartaltepe, Tez Sk. No:1, 34146 Bakırköy/İstanbul

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5. San Marco's Cafe

5. San Marco's Cafe

Şehrin içinde hem pratik hem de lezzetli bir kahvaltı mı arıyorsunuz? Kahveleri ve pastane ürünleriyle ön plana çıkan San Marco's leziz bir kahvaltı isteyenlerin de tercihi.

Adres: Zeytinlik, Yakut Sk. 50/1, 34140 Bakırköy/İstanbul

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6. Kavaklıpark Ataköy

6. Kavaklıpark Ataköy

Yemyeşil doğanın içerisinde iştahı açılanlardan mısınız? O halde Kavaklıpark Ataköy tam sizlik. Kendinizi sakin bir şehre gitmiş gibi hissedeceğiniz bu mekanda, serpme kahvaltının lezzetiyle güne başlamak eminiz harika olacaktır.

Adres: Ataköy 2-5-6. Kısım, Ataköy Blv., 34158 Bakırköy

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7. İBB Florya Sosyal Tesisleri

7. İBB Florya Sosyal Tesisleri

Bakırköy uygun fiyatlı kahvaltı mekanları arıyorsanız, doğru yerdesiniz. İBB'nin hizmete sunduğu sosyal tesislerin en büyüğü ve popüleri olan Florya Sosyal Tesisleri, denizin yanı başında mavinin ve yeşilin sonsuz uyumu eşliğinde misafirlerini bekliyor.

Adres: İtfaiye Cad. No:1 Yeşilköy Halk Pazarı Yanı Yeşilköy İtfaye Arkası Florya, 34153 Bakırköy/İstanbul

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8. Yağcıoğlu Pastanaleri

8. Yağcıoğlu Pastanaleri

Dilerseniz serpme kahvaltı, dilerseniz kahvaltı tabağı...Yağcıoğlu Pastanaleri'nde her zevke ve damak tadına uygun bir seçenek bulmak mümkün. Ayrıca kahvaltı üstüne leziz bir pasta da hiç fena olmaz!

Adres: Şenlikköy, Florya Cd. No : 27, 34153 Bakırköy/İstanbul

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9. Develi 1912 Florya

9. Develi 1912 Florya

Florya'nın en otantik ve şık mekanı karşınızda. Farklı lezzetler tadabileceğiniz Develi 1912, zengin kahvaltı menüsüyle birçok kişinin birinci tercihi.

Adres: Yeşilköy Mah., Yeşilköy Halkalı Cad, Şenlikköy, Caddesi No:85, 34153 Bakırköy/İstanbul

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10. SİO Lounge

10. SİO Lounge

Florya sahilindeki kahvaltı mekanları arasında yer alan SİO Lounge, eşsiz manzarasıyla misafirlerini ağırlıyor. Leziz peynir çeşitleri, yumurtalar, sucuklar, börekler...Kısacası ne ararsanız burada bulacağınızdan eminiz!

Adres: Şenlikköy AQUA AVM SAHİL, Yeşilköy Halkalı Cd., 34153 Bakırköy/İstanbul

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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