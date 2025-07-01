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En İyi İzmit Kahvaltı Mekanları: İzmit'in Güzel Doğasıyla İç İçe Bir Başlangıç İsteyenlere

En İyi İzmit Kahvaltı Mekanları: İzmit'in Güzel Doğasıyla İç İçe Bir Başlangıç İsteyenlere

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
01.07.2025 - 10:36

İzmit'teki en iyi kahvaltı mekanlarını arıyorsanız doğru yerdesiniz. Güzel bir pazar kahvaltısı yapmak istiyor, ailenizle, sevdiklerinizle doyasıya vakit geçirmek istiyor olabilirsiniz. İzmit'te hem doğanın tadını çıkarabileceğiniz hem de kafanızı dinleyebileceğiniz birçok farklı mekan bulunuyor. Tabii kısıtlı bir süreniz varsa ve güzel bir kahvaltı yapmak istiyorsanız, size uygun mekanlar da var! 

İşte İzmit'in en iyi kahvaltı mekanları...

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1. Serpmeköy Trabzon Köy Kahvaltısı

1. Serpmeköy Trabzon Köy Kahvaltısı

Kahvaltıda menemen, mıhlama, taze yeşillikler ve çay olmazsa olmaz diyenlerdensiniz doğru yerdesiniz. Serpme köy kahvaltısı için tercih edebileceğiniz bir mekan olan Serpmeköy Trabzon Köy Kahvaltısı, her gün saat 08.00'de hizmet vermeye başlıyor.

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Konum

Adres: Yenişehir, Demokrasi Cd. 68/A, 41050 İzmit/Kocaeli

2. Çadır Kandıra Sofrası

2. Çadır Kandıra Sofrası

Otantik bir mekan arıyorsanız Çadır Kandıra Sofrası'nı ziyaret edebilirsiniz. Doğallığın lezzetle buluştuğu bu mekan, özellikle konumu sayesinde bugüne kadar binlerce müşteriye hizmet vermiş. 

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Konum

Adres: Kandıra Yolu Üzeri 3. Km Çayırköy Mevkii, 41060 İzmit/Kocaeli

3. Keyf-i İkram Yenicuma

3. Keyf-i İkram Yenicuma

Şehir merkezinden çok da uzaklaşmadan kahvaltı yapmak isteyenleri de böyle alalım. Keyf-i İkram Yenicuma'da dilerseniz serpme kahvaltı dilerseniz mini kahvaltının tadını çıkarabilirsiniz.

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Konum 

Adres: Ömerağa, Pertev Paşa Cd. No:1, 41300 İzmit/Kocaeli

4. Kuzine Restaurant

4. Kuzine Restaurant

Günün her saati serpme kahvaltı bulabileceğiniz bir mekan olan Kuzine Restaurant hem lezzetleri hem de dekorasyonuyla müşterilerini ağırlamayı bekliyor. Kuzine'de sadece kahvaltı değil, odun ateşinde pişen ana yemekleri de denemelisiniz.

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Konum

Adres: Kabaoğlu, Prof. Baki Komşuoğlu Blv. No:191/A, 41100 İzmit/Kocaeli

5. Mini Köşk

5. Mini Köşk

Ben serpme dğeil, açık büfe severim diyenlerin tercih etmesi gereken bir mekan. Doğayla iç içe olan Mini Köşk'te uzun sohbetlerinizin uzun kahvaltılara eşlik edeceğine eminiz.

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Konum

Adres: Çayırköy, Yeni Kandıra Yolu, 41000 İzmit/Kocaeli

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6. Garniture Cafe Restoran

6. Garniture Cafe Restoran

İzmit merkezdeki en iyi kahvaltı mekanlarını arıyorsanız, size yeni bir önerimiz daha var. Fethiye Caddesi üzerinde bulunan Garniture Cafe, hem hızlı hem de lezzetten ödün vermeyen kahvaltıları ile ön plana çıkıyor.

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Konum

Adres: Fethiye Caddesi No.45, İzmit 41100

7. Beyaz Yalı

7. Beyaz Yalı

Güne deniz manzarasıyla başlamayı kim istemez? Beyaz Yalı'da İzmit'in güzel denizinin kokusunu içinize çekebilir, güne harika bir başlangıç yapabilirsiniz. Yeşilin ve mavinin buluştuğu bu mekanda zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.

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Konum

Adres:  Kemalpaşa, Oramiral Salim Dervişoğlu Cd. No:62, İzmit 41300

8. Livadi Cafe Restoran

8. Livadi Cafe Restoran

Şehrin gürültüsünden uzak, doğayla iç çe bir kahvaltı yapmak ve gününüze sakince başlamak istiyorsanız tavsiye edilen yerlerden birisi de Livadi Cafe Restoran. Yaz aylarında bahçesinden, kış aylarında ise şömineli kış salonundan keyif alacaksınız.

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Konum

Adres: Başaran Caddesi No:192 (Cephanelik Mesire Alanı içinde), İzmit 41050

9. Şelale Manzara Cafe

9. Şelale Manzara Cafe

Adından da anlaşılacağı üzere Şelale Manzara Cafe'de manzaraya doyacaksınız. Birbirinden leziz yemekleri tadarken İzmit'in doğal güzelliklerinin de tadına varacaksınız.

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Konum 

Adres: Erenler, Kevser Sk. no:5, 41060 İzmit/Kocaeli

10. Refiye Restoran

10. Refiye Restoran

Birbirinden farklı çeştiler bulabileceğiniz Refiye Restoran da İzmit'teki bir diğer seçeneğiniz olabilir.

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Adres: Yahyakaptan, Kara Yolu Cd. No:21/B, 41050 İzmit/Kocaeli

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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