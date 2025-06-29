En İyi Hamamönü Kahvaltı Mekanları! Hamamönü'nde Leziz Bir Başlangıç İçin Tavsiyeler
Hamamönü kahvaltı mekanları, Ankaralıların uğrak mekanları arasında yer alıyor. Tarihi dokusu ve otantik görüntüsüyle ziyaretçilerini büyüleyen Hamamönü'nde kahvaltı da olmazsa olmaz. Çeşit çeşit serpme kahvaltıdan tutun da yerel lezzetlere farklı zevklere hitap eden kahvaltı mekanları arasında seçim yapmak ise size kalmış.
İşte, Ankara Hamamönü'nün tavsiye edilen en iyi kahvaltıcıları...
Not: Bazı görseller temsilidir.
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1. Neşe Çay Evi
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2. Kerasus
3. Yeşilçam Turkuaz Bahçe
4. Hamamönü Bacchus Cafe
5. Cumba Kafe
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6. Kirit Cafe
7. Çınar Saklıbahçe
8. Hüso Gözleme Evi
9. Tarihi Hamamönü Kahvecisi
10. Dutlu Türk Mutfağı
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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