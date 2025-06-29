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En İyi Hamamönü Kahvaltı Mekanları! Hamamönü'nde Leziz Bir Başlangıç İçin Tavsiyeler

En İyi Hamamönü Kahvaltı Mekanları! Hamamönü'nde Leziz Bir Başlangıç İçin Tavsiyeler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
29.06.2025 - 10:24

Hamamönü kahvaltı mekanları, Ankaralıların uğrak mekanları arasında yer alıyor. Tarihi dokusu ve otantik görüntüsüyle ziyaretçilerini büyüleyen Hamamönü'nde kahvaltı da olmazsa olmaz. Çeşit çeşit serpme kahvaltıdan tutun da yerel lezzetlere farklı zevklere hitap eden kahvaltı mekanları arasında seçim yapmak ise size kalmış.

İşte, Ankara Hamamönü'nün tavsiye edilen en iyi kahvaltıcıları...

Not: Bazı görseller temsilidir.

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1. Neşe Çay Evi

1. Neşe Çay Evi

1988 yılında hizmet vermeye başlayan Neşe Çay Evi, özellikle Rize lezzetlerini Ankara'ya taşıyor. Hamamönü kahvaltı mekanları tavsiyelerinde ön sıralarda yer edinen Neşe Çay Evi'nde ziyaretçiler özellikle muhlama yemenizi tavsiye ediyor, bizden söylemesi!

Adres: Hacettepe, Hamam Arkası Sk. No:2, Altındağ, Ankara

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2. Kerasus

2. Kerasus

Hamamönü'nde yıllardır hizmet veren Kerasus, serpme kahvaltı denince akla gelen mekanlardan. Fakat Kerasus'da sadece serpme kahvaltı değil, aynı zamanda farklı yemekler çeşitleri de bulabilirsiniz.

Adres: Hacettepe, Mehmet Akif Ersoy Sk. No:11/A, 06230 Altındağ/Ankara

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3. Yeşilçam Turkuaz Bahçe

3. Yeşilçam Turkuaz Bahçe

Hamamönü'nün tarihi dokusunu hissetmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Özellikle iç dizaynı ile dikkat çeken Yeşilçam Turkuaz Bahçe, adından da anlaşılacağı üzere ferah bir bahçede Yeşilçam esintileri eşliğinde ziyaretçilerini ağırlıyor.

Adres: Hacettepe, Sarıkadı Sk. 30 A, 06230 Altındağ/Ankara

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4. Hamamönü Bacchus Cafe

4. Hamamönü Bacchus Cafe

Hamamönü'nde leziz bir kahvaltı veya atıştırmalıklar arıyorsanız doğru yerdesiniz. Hamamönü Bacchus Cafe'de hem serpme kahvaltı yapabilir hem de gün içerisinde uğrayarak leziz yemeklerden tercih edebilirsiniz.

Adres: Hacettepe, Sarıkadı Sk. No:28, 06230 Altındağ/Ankara

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5. Cumba Kafe

5. Cumba Kafe

Kahvaltının mutlulukla bir ilgisi olmalı diyenlerdenseniz, Cumba'da kahvaltının mutluluğunu da hissedeceksiniz diyebiliriz. Sımsıcak mekanıyla evinizde gibi hissedecek, güne harika bir başlangıç yapacaksınız.

Adres: No:, Hacettepe, İlhan Cavcav Sk. No:28, 06230 Altındağ/Ankara

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6. Kirit Cafe

6. Kirit Cafe

Hamamönü'nün en konsept mekanı Kirit Cafe desek abartmış olmayız. Ziyaretçilerin özellikle atmosferine bayıldığı Kirit Cafe, Hamamönü kahvaltı mekanları arasında ön plana çıkmayı başarıyor.

Adres: Kale, Koyunpazarı Sk. No:60, 06101 Altındağ/Ankara

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7. Çınar Saklıbahçe

7. Çınar Saklıbahçe

Çınar Saklıbahçe, Hamamönü'nde kahvaltı için tercih edebileceğiniz diğer bir mekan. Fakat Çınar Saklıbahçe'yi özellikle akşamları, canlı müzik eşliğinde de deneyimlemenizi tavsiye ederiz.

Adres: Hacettepe, Sarıkadı Sk. 26 B, 06230 Altındağ/Ankara

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8. Hüso Gözleme Evi

8. Hüso Gözleme Evi

Hızlıca bir şeyler atıştırmak ve gezinize devam etmek istiyorsanız sıcak gözlemeler bulabileceğiniz Hüso Gözleme Evi birinci tercihiniz olmalı. Ayrıca güne sıcak bir başlangıç için de oldukça uygun bir mekan!

Adres: Altındağ hamamönü, Hacettepe, İlhan Cavcav Sk. No:11, 06080 Altındağ/Ankara

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9. Tarihi Hamamönü Kahvecisi

9. Tarihi Hamamönü Kahvecisi

Tarihi motiflerle bezenmiş bu mekanda Ankara'nın tarihinde bir yolculuğa çıkmış gibi hissedeceksiniz. Dilerseniz mekanın en özel ürünleri olan kahvelerini deneyebilir dilerseniz de serpme kahvaltı tercih edebilirsiniz.

Adres: Hacettepe, İlhan Cavcav Sk. No:10, 06230 Altındağ/Ankara

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10. Dutlu Türk Mutfağı

10. Dutlu Türk Mutfağı

Kahvaltıda doğal olandan daha güzel ne vardır ki? İşte Dutlu Türk Mutfağı'nda doğal ve taze ürünlerle güzel bir başlangıç yapabilir ve farklı lezzetleri deneyimleyebilirsiniz.

Adres: Hacettepe, İlhan Cavcav Sk. no:28, 06080 Altındağ/Ankara

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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