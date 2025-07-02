En İyi Pendik Kahvaltı Mekanları: Güne Sakin Bir Başlangıç Yapmak İsteyenlere
Sakin, huzurlu, sevdiklerinizle beraber olduğunuz kahvaltı sofralarını kim istemez? Kahvaltı denince bizde akan sular durur. Birçok kişinin en sevdiği öğün olan kahvaltının yeri bir başkadır. Hele de güzel bir mekanda, sevdiklerinizle beraberseniz keyfinize diyecek yoktur. Tam da bu keyfi artırmak için kahvaltı rehberimizle kapınızı çalıyoruz. 'Pendik'teki en iyi kahvaltıcılar' arayışında olanlara güzel haberlerle geldik.
İşte Pendik en iyi kahvaltı mekanları ve adresleri.
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1. Monica Kitchen
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2. Gözdağı Sosyal Tesisi
3. Kurna Nar Ağacı
4. Cantine Del Frida
5. Maroof Et&Kebap
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6. Nebras Yemek Market
7. Ihlamur Dalı
8. Sabina'nın Kahvaltı Bahçesi
9. Cooking House
10. Big & Big
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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