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En İyi Pendik Kahvaltı Mekanları: Güne Sakin Bir Başlangıç Yapmak İsteyenlere

En İyi Pendik Kahvaltı Mekanları: Güne Sakin Bir Başlangıç Yapmak İsteyenlere

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
02.07.2025 - 10:08

Sakin, huzurlu, sevdiklerinizle beraber olduğunuz kahvaltı sofralarını kim istemez? Kahvaltı denince bizde akan sular durur. Birçok kişinin en sevdiği öğün olan kahvaltının yeri bir başkadır. Hele de güzel bir mekanda, sevdiklerinizle beraberseniz keyfinize diyecek yoktur. Tam da bu keyfi artırmak için kahvaltı rehberimizle kapınızı çalıyoruz. 'Pendik'teki en iyi kahvaltıcılar' arayışında olanlara güzel haberlerle geldik.

İşte Pendik en iyi kahvaltı mekanları ve adresleri.

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1. Monica Kitchen

1. Monica Kitchen

Pendik sahilindeki kahvaltı mekanlarını arıyorsanız, doğru yerdesiniz. Monica Kitchen'ın denize bakan masalarında güne güzel bir başlangıç yapabilir, hem yemeklerin hem de sonsuz maviliğin tadını çıkarabilirsiniz.

Adres: Kaynarca, Sahil Blv No:16, 34890 Pendik/İstanbul

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2. Gözdağı Sosyal Tesisi

2. Gözdağı Sosyal Tesisi

Pendik'te uygun fiyatlı bir kahvaltı mekanı arıyorsanız, İBB'nin sosyal tesisi olan Gözdağı Sosyal Tesisi deneyebilirsiniz. İstanbul'un saklı tepelerinden olan Gözdağı'nda manzaraya hakim konumda bulunan sosyal tesisde hem kahvaltıya hem de doğaya doyacaksınız.

Adres: Dumlupınar, Dolayoba Dumlupınar Mh. Muhtarlığı, 34896 Pendik/İstanbul

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3. Kurna Nar Ağacı

3. Kurna Nar Ağacı

Kahvaltının saati, günü olmaz diyenlerdenseniz Kurna Nar Ağacı tam size göre. Serpme kahvaltını hizmetini haftanın 7 günü veren Kurna Nar Ağacı, Pendik'in popüler kahvaltı mekanları arasında yer alıyor. Otantik mekanına da kahvaltısının çeşitlerine bayılacaksınız.

Adres: Kurna, Ekşisu Sk No:5, 34916 Pendik/İstanbul

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4. Cantine Del Frida

4. Cantine Del Frida

Modern dokunuşları olan bir mekanda, geleneksel bir kahvaltı! Cantine Del Frida da her zevke ve damak tadına uygun bir seçenek bulmak mümkün. Pendik'in en yeni mekanları arasında yer alan Cantine Del Frida, yalnızca kahvaltıda değil, yemek menüsünde de birbirinden farklı seçeneklerle ön plana çıkıyor.

Adres: Batı, 34890 Pendik/İstanbul

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5. Maroof Et&Kebap

5. Maroof Et&Kebap

İsminde 'et ve kebap' ifadesinin yer almasına takılmayın. Maroof'ta Van'ın yöresel kahvaltısını tadabilir, birbirinden leziz kahvaltılıkların tadını çıkarabilirsiniz. Ayrıca çocuk oyun alanı bulunduğunu da eklemek gerek.

Adres: Yenişehir, Dedepaşa Cd No:34, 34912 Pendik/İstanbul

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6. Nebras Yemek Market

6. Nebras Yemek Market

Pendik açık büfe kahvaltı mekanları arasında ön plana çıkan Nebras'ta tabağınızın ücretini, tartarak ödüyorsunuz. Yani dilediğiniz üründen dilediğiniz miktarda alabilir ve kahvaltınızın keyfini çıkarabilirsiniz.

Adres: Yayalar, Barbaros Hayrettin Paşa Cd. No:60 D:1A, 34896 Pendik/İstanbul

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7. Ihlamur Dalı

7. Ihlamur Dalı

Doğayla iç içe, yeşilliklerin arasında leziz bir kahvaltı yapmak isteyenlerin uğrak mekanı ise Ihlamur Dalı. Şehrin gürültüsünden kaçıp doğanın ve leziz yemeklerin tadını çıkarmak istiyorsanız, Ihlamur Dalı'nı ziyaret etmelisiniz.

Adres: Kurna, Ekinezya Sokak no :4, 34916 Pendik/İstanbul

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8. Sabina'nın Kahvaltı Bahçesi

8. Sabina'nın Kahvaltı Bahçesi

Rengarenk sofralar, zarif dokunuşlar, otantik dekorasyonlar...Sabina'nın Kahvaltı Bahçesi'nde yalnızca kahvaltıya değil, huzura da doyacaksınız. Pendik'in en renkli mekanlarından biri olan Sabina'nın Kahvaltı Bahçesi, uzun bir süredir müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor.

Dikkat: Gitmeden önce rezervasyon yaptırmanız gerekli!

Adres: Sapan Bağları, Yeni Mithatpaşa Cd No:1, 34893 Pendik/İstanbul

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9. Cooking House

9. Cooking House

Şehirden fazla uzaklaşmadan güne güzel bir başlangıç yapmak istiyorsanız tercihiniz Cooking House olabilir. Farklı menü seçenekleriyle ön plana çıkan Cooking House, doyurucu kahvaltısıyla da dikkat çekiyor.

Adres: Doğu, Erol Kaya Cd No:114 D:1, 34100 Pendik/İstanbul

Konum

Not: Görsel temsilidir.

10. Big & Big

10. Big & Big

İster serpme kahvaltı, ister kahvaltı tabağı...Şehrin merkezinde yer alan Big & Big'de her zevke uygun bir lezzet bulmak mümkün.

Adres: Doğu, Erol Kaya Cd No:124, 34896 Pendik/İstanbul

Konum

Not: Görsel temsilidir.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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