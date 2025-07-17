En İyi Kızılay Kahvaltı Mekanları: Ankara'nın Kalbinde Kahvaltı Bi' Başka

Başkent Ankara'da güne güzel bir şekilde başlamanın sayısız yolu var. Fakat kahvaltı olmazsa olmaz dedik ve hem şehrin merkezinde hem de leziz kahvaltı sunan mekanları sizler için derledik. Kızılay'da ister tek başınıza olun ister kalabalık bir arkadaş, aile grubuyla olun keyfini çıkartabileceğiniz çok çeşitli mekanlar var. Yazı ayrı, kışı ayrı olan Ankara, Kızılay'da bakalım en güzel kahvaltılar nerede yapılıyor?

İşte Kızılay'ın en sevilen kahvaltı mekanları.