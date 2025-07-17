En İyi Kızılay Kahvaltı Mekanları: Ankara'nın Kalbinde Kahvaltı Bi' Başka
Başkent Ankara'da güne güzel bir şekilde başlamanın sayısız yolu var. Fakat kahvaltı olmazsa olmaz dedik ve hem şehrin merkezinde hem de leziz kahvaltı sunan mekanları sizler için derledik. Kızılay'da ister tek başınıza olun ister kalabalık bir arkadaş, aile grubuyla olun keyfini çıkartabileceğiniz çok çeşitli mekanlar var. Yazı ayrı, kışı ayrı olan Ankara, Kızılay'da bakalım en güzel kahvaltılar nerede yapılıyor?
İşte Kızılay'ın en sevilen kahvaltı mekanları.
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1. Hamzaoğlu Akçaabat Köfte & Balık & Kahvaltı Salonu
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2. Otto Filotto
3. by MODA Cafe&Bistro
4. Renkli Bahçe Kafe
5. Mekan Kafe Kitab & Kahve
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6. Nezir Çay Evi
7. Kafes Fırın
8. Kirit Cafe
9. Sobalı Köşk
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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