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En İyi Kızılay Kahvaltı Mekanları: Ankara'nın Kalbinde Kahvaltı Bi' Başka

En İyi Kızılay Kahvaltı Mekanları: Ankara'nın Kalbinde Kahvaltı Bi' Başka

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
17.07.2025 - 14:36

Başkent Ankara'da güne güzel bir şekilde başlamanın sayısız yolu var. Fakat kahvaltı olmazsa olmaz dedik ve hem şehrin merkezinde hem de leziz kahvaltı sunan mekanları sizler için derledik. Kızılay'da ister tek başınıza olun ister kalabalık bir arkadaş, aile grubuyla olun keyfini çıkartabileceğiniz çok çeşitli mekanlar var. Yazı ayrı, kışı ayrı olan Ankara, Kızılay'da bakalım en güzel kahvaltılar nerede yapılıyor?

İşte Kızılay'ın en sevilen kahvaltı mekanları.

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1. Hamzaoğlu Akçaabat Köfte & Balık & Kahvaltı Salonu

1. Hamzaoğlu Akçaabat Köfte & Balık & Kahvaltı Salonu

Kızılay'ın en bol çeşitli kahvaltı mekanlarından biriyle başlayalım. Çeşit çeşit reçelden kuymağa burada her damağa uygun lezzet bulmak mümkün.

Adres: MEŞRUTİYET MAH SELANİK CAD NO 50:A/B, Kızılay, 06420 Çankaya/Ankara

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2. Otto Filotto

2. Otto Filotto

Güzel bir kahvaltı sofrası olmadan güne başlayamam diyenleri de böyle alalım. Ankara'nın merkezinde, özellikle sevdiklerinizle beraber, kalabalık gruplarla gidebileceğiniz bir mekan olan Otto Filotto, hem kahvaltısıyla hem de dünya lezzetleriyle sevilen bir mekan.

Adres: Kızılırmak, Muhsin Yazıcıoğlu Cd. No: 25/A, 06510 Çankaya/Ankara

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3. by MODA Cafe&Bistro

3. by MODA Cafe&Bistro

Kızılay'ın merkezinde serpme kahvaltı bulabileceğiniz bir mekan arıyorsanız, doğru yerdesiniz. Kahvaltısından makarnasına istediğiniz pek çok çeşidi bulabileceğiniz by Moda, İzmir Caddesi'nde yer alıyor.

Adres: Kızılay, İzmir-1 Cd. No:18A, 06420 Çankaya/Ankara

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Not: Görsel temsilidir.

4. Renkli Bahçe Kafe

4. Renkli Bahçe Kafe

Kim güne doğanın içerisinde başlamak istemez? Hem Ankara'nın kalbinde hem de doğanın içerisinde olmak isteyenler için Renkli Bahçe Kafe güzel bir seçenek olabilir. Serpme kahvaltısından pratik lezzetlerine birçok farklı seçenek bulabilirsiniz.

Adres: Kızılay, Menekşe-2 Sk., 06420 Çankaya/Ankara

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5. Mekan Kafe Kitab & Kahve

5. Mekan Kafe Kitab & Kahve

Klasik mekanlardan sıkıldıysanız ve biraz sakinlik istiyorsanız, Mekan Kafe Kitab & Kahve tam sizlik. Burada ister kahvaltı tabağı alabilir, ister kalabalık gruplarınızla serpme kahvaltının tadını çıkarabilirsiniz.

Adres: Kızılay, Atatürk Blv No:88/1, 06420, 06420 Çankaya/Ankara

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6. Nezir Çay Evi

6. Nezir Çay Evi

Öyle süslü sunumlara gerek yok, lezzet olsun yeter diyenlerdenseniz Nezir Çay Evi tüm samimiyetiyle size uygun bir mekan olarak karşımıza çıkıyor.

Adres: Kızılay, Menekşe-2 Sk. No:19, 06420 Çankaya/Ankara

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7. Kafes Fırın

7. Kafes Fırın

Bu mekanın bir fırın olmasına kanmayın. Görselde gördüğünüz gibi hem çok çeşitli pratik kahvaltı ürünleri bulabilir, taze taze tüketebilirsiniz hem de serpme kahvaltı ve kahvaltı tabağı seçeneklerini değerlendirebilirsiniz.

Adres: Söğütözü, Dumlupınar Blv. No:122, 06520 Çankaya/Ankara

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8. Kirit Cafe

8. Kirit Cafe

İç mekan tasarımıyla herkesin beğenisini kazanan Kirit Cafe, özellikle de soğuk Ankara sabahlarında sıcak bir ortam sunuyor. Minik bir balkon bölümü de olan bu mekanda, yaz kış keyifle kahvaltı sofralarında buluşabilirsiniz.

Adres: Kale, Koyunpazarı Sk. No:60, 06101 Altındağ/Ankara

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9. Sobalı Köşk

9. Sobalı Köşk

Pişisinden portakal suyuna, soba üzerindeki çayından menemenine Sobalı Köşk'teki serome kahvaltı çeşitlerinin sizi memnun edeceğini düşünüyoruz! Ayrıca 17.00'ye kadar kahvaltı hizmeti verildiğini de belirtelim.

Adres: Kavaklıdere, John F. Kennedy Cd. 31/E, 06680 Çankaya/Ankara

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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