En İyi Trabzon Kahvaltı Mekanları: Eşsiz Doğa Manzarasıyla Büyüleyen Kahvaltı Yerleri

İşte Instagram'da Karadeniz kahvaltısı diye paylaşabileceğiniz o mekan! Modatepe Restoran ve Kafe hem lezzetli yemekleriyle hem de manzarasıyla ön plana çıkıyor. Tabii çayının ne kadar övgü aldığından da bahsetmek gerek.

Adres: Ayvalı köyü Akyazı üzeri mağmat yolu13. Km, 61040 Ortahisar/Trabzon

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