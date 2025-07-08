En İyi Trabzon Kahvaltı Mekanları: Eşsiz Doğa Manzarasıyla Büyüleyen Kahvaltı Yerleri
Karadeniz turuna çıktıysanız, güzel bir manzara eşliğinde doyurucu bir kahvaltı olmazsa olmaz. Trabzon'un, Rize'nin leziz tatlarını denemeden bu turu bitirmeniz teklif dahi edilemez! :) Trabzon'da manzarası en güzel kahvaltı mekanlarını arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuymağıyla çayıyla doğal reçelleriyle ön plana çıkan en iyi Trabzon kahvaltı mekanlarını sizler için derledik.
İşte Trabzon'un tavsiye edilen en iyi kahvaltı mekanları.
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1. Terrace
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2. Ganita
3. Lazut
4. Seyrantepe Bahçe
5. Asimer Kafe ve Kahvaltı Salonu
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6. Meşelik Bahçe
7. Modatepe
8. Sofia Garden
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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