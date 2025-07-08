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En İyi Trabzon Kahvaltı Mekanları: Eşsiz Doğa Manzarasıyla Büyüleyen Kahvaltı Yerleri

En İyi Trabzon Kahvaltı Mekanları: Eşsiz Doğa Manzarasıyla Büyüleyen Kahvaltı Yerleri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
08.07.2025 - 13:23

Karadeniz turuna çıktıysanız, güzel bir manzara eşliğinde doyurucu bir kahvaltı olmazsa olmaz. Trabzon'un, Rize'nin leziz tatlarını denemeden bu turu bitirmeniz teklif dahi edilemez! :) Trabzon'da manzarası en güzel kahvaltı mekanlarını arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuymağıyla çayıyla doğal reçelleriyle ön plana çıkan en iyi Trabzon kahvaltı mekanlarını sizler için derledik. 

İşte Trabzon'un tavsiye edilen en iyi kahvaltı mekanları.

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1. Terrace

1. Terrace

Trabzon'un yerel lezzetlerini merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Kuymak yemek isteyenlerin favori mekanlarından olan Terrace, özellikle sınırsız kahvaltısıyla dikkat çekiyor.

Adres: Soğuksu, 1405 nolu sokak 6h, 61000 Ortahisar/Trabzon

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2. Ganita

2. Ganita

Trabzon Belediyesi'nin işletmesi olan Ganita, hem manzarası hem de bol seçenekli menüsüyle ön plana çıkıyor. İster serpme kahvaltı ister akşam yemeği için tercih edin, bu mekandan pişman olmayacaksınız!

Adres: İskenderpaşa, ganita sahili no:299, 61100 Ortahisar/Trabzon

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Web Sitesi - Menü

3. Lazut

3. Lazut

Eşsiz Trabzon manzarası eşliğinde Karadeniz lezzetlerine doymak mı? Nefis bir Karadeniz kahvaltısı istiyorsanız doğru yerdesiniz. 'Doğal serpme kahvaltı' sunan Lazut, Sera Gölü ve deniz manzarasına karşı konumlanmış bir noktada.

Adres: Yıldızlı, Toki Caddesi No 9, 61300 Akçaabat/Trabzon

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4. Seyrantepe Bahçe

4. Seyrantepe Bahçe

Seyrantepe Bahçe, adı üstünde sizi doğayla iç içe bir deneyime davet ediyor. Akçaabat'ta yer alan bu mekan, hem nefis doğa manzarası hem nefis lezzetlerle ön plana çıkıyor.

Adres: Sarıtaş, Çamlık Sk. NO:61, 61300 Akçaabat/Trabzon

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5. Asimer Kafe ve Kahvaltı Salonu

5. Asimer Kafe ve Kahvaltı Salonu

Serpme bir kahvaltıda doğal üründen daha güzeli var mı? Asimer'de ev yapımı çeşit çeşit reçel bulabilir, kahvaltınızı renklendirebilirsiniz.Yaz aylarında bahçesini, kış aylarında ise soba başını tercih etmeyi unutmayın.

Adres: 1 Nolu Bostancı, Yılmaz Sk., 61080 Ortahisar/Trabzon

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6. Meşelik Bahçe

6. Meşelik Bahçe

Özellikle kalabalık gruplarınızla beraber tercih edebileceğiniz Meşelik Bahçe, doğal bir ambiyansa sahip. Bol oksijenli tertemiz bir havada güne başlamak, ağaçların serinliğinde bir nefes almak isterseniz Meşelik tercihiniz olabilir.

Adres: Çimenli mah. Kolej küme evler 33/1 Ramada otel kavş.1.5km Sosyal Bilimler Lisesi Yanı, 61000 Ortahisar/Trabzon

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7. Modatepe

7. Modatepe

İşte Instagram'da Karadeniz kahvaltısı diye paylaşabileceğiniz o mekan! Modatepe Restoran ve Kafe hem lezzetli yemekleriyle hem de manzarasıyla ön plana çıkıyor. Tabii çayının ne kadar övgü aldığından da bahsetmek gerek.

Adres: Ayvalı köyü Akyazı üzeri mağmat yolu13. Km, 61040 Ortahisar/Trabzon

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8. Sofia Garden

8. Sofia Garden

Trabzon'un tek meşhur lezzeti kuymak değil elbette. Buralara kadar gelip de pide yemeden olmaz. Sofia Garden'ın kahvaltı seçeneğinde lezzetli pidelerin tadına bakabilir, dilerseniz et yemekleri için de burayı tercih edebilirsiniz.

Adres: Fatih, Zübeyde Hanım Cd. No:12, 61040 Ortahisar/Trabzon

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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