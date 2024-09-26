Çöpten Topladığı Yemeklerle Geçinmeye Çalışan Teyzenin Görüntüleri Yürek Burktu: "Yaşamaktan Nefret Ettim"

Ankara'da Bir Öğrenci Sabah 6:30'da KYK Yurtlarından Okula Gitmek İçin Oluşan Kuyruğu Gösterdi

Yıldız Tilbe Şarkılarıyla Tanışan Bir Koreli Durduk Yere Dert Sahibi Oldu: "Dertsiz Başıma Dert Açtım"

Annesinin Kendi Düğününde Gelinliği Giyerek Tatlı Bir Sürpriz Yapan Kadının Duygulandıran Anları

Bu Sefer de Almanya'daki Benzin Fiyatları Üzerine Konuşan Bir Gurbetçiye Almanya'dan Cevap Geldi