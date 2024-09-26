Çöpten Topladığı Yemeklerle Geçinmeye Çalışan Teyzenin Görüntüleri Yürek Burktu: "Yaşamaktan Nefret Ettim"

Sosyal medyada bir kişinin çöp kenarında otururken görüntülediği teyzenin hikayesi izleyenlerin yüreğini burktu. Çöpten topladığı yemekleri yediğini söyleyen kadın, 'Yaşamaktan nefret ettim. İntihar etmeyi düşünüyorum.' dedi.
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Yüksek enflasyonun da etkisiyle emekli ve düşük gelirli vatandaşların yaşam şartları her geçen gün daha da zorlaşırken, yaşlı bir kadının çöpten topladığı yiyeceklerle hayatını sürdürmeye çalışması sosyal medyada gündem oldu.
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Videoda hasta olduğunu ve gecekonduda yaşadığını söyleyen kadın, "Yaşamaktan nefret ettim. İntihar etmeyi düşünüyorum." dedi.
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