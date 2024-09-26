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Çöpten Topladığı Yemeklerle Geçinmeye Çalışan Teyzenin Görüntüleri Yürek Burktu: "Yaşamaktan Nefret Ettim"

Çöpten Topladığı Yemeklerle Geçinmeye Çalışan Teyzenin Görüntüleri Yürek Burktu: "Yaşamaktan Nefret Ettim"

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.09.2024 - 17:13

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Sosyal medyada bir kişinin çöp kenarında otururken görüntülediği teyzenin hikayesi izleyenlerin yüreğini burktu. Çöpten topladığı yemekleri yediğini söyleyen kadın, 'Yaşamaktan nefret ettim. İntihar etmeyi düşünüyorum.' dedi.

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Yüksek enflasyonun da etkisiyle emekli ve düşük gelirli vatandaşların yaşam şartları her geçen gün daha da zorlaşırken, yaşlı bir kadının çöpten topladığı yiyeceklerle hayatını sürdürmeye çalışması sosyal medyada gündem oldu.

Yüksek enflasyonun da etkisiyle emekli ve düşük gelirli vatandaşların yaşam şartları her geçen gün daha da zorlaşırken, yaşlı bir kadının çöpten topladığı yiyeceklerle hayatını sürdürmeye çalışması sosyal medyada gündem oldu.

Videoda hasta olduğunu ve gecekonduda yaşadığını söyleyen kadın, "Yaşamaktan nefret ettim. İntihar etmeyi düşünüyorum." dedi.

Videoda hasta olduğunu ve gecekonduda yaşadığını söyleyen kadın, "Yaşamaktan nefret ettim. İntihar etmeyi düşünüyorum." dedi.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

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