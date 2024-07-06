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Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler

Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
06.07.2024 - 18:52

Hani bazı günler vardır, bütün sorunlar üst üste gelir. Tam da bu olayların ardından, sinir bozucu bir olay daha yaşarsınız! 

İşte o anların fotoğrafını çekerek ölümsüzleştiren insanlar, bizlerin de sinirlerini bozmayı başardı.

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