Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler
Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler
Hani bazı günler vardır, bütün sorunlar üst üste gelir. Tam da bu olayların ardından, sinir bozucu bir olay daha yaşarsınız!
İşte o anların fotoğrafını çekerek ölümsüzleştiren insanlar, bizlerin de sinirlerini bozmayı başardı.
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"Sarhoş bir sürücü evimize daldı!"
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"Böcek kovucu özelliği olan bir bitkiyi bacaklarıma sürmüştüm. Meğer alerjim varmış."
"-Trene bindin mi? +Sadece kutuyu getirmişim."
Suçlu fazla uzaklaşmış olamaz...
"Avizem yerinden düştü!"
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Bu talihsizlikler de hep kötü günlerde yaşanır!
Kameraman neden benim bu halimi yakaladı?!
Bir şeyler eksik sanki.
"Siyah halımın üzerine dökülen şeye bakar mısınız..."
"Dişim sinüs boşluğuna düşmüş."
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