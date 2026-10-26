Çocukluğumuzun Gözdesiydi: Dünyanın En Sevilen Ayısı Winnie-the-Pooh'un Gerçek Hikayesi

Colbourn'un alayı Fransa'ya doğru yola çıkınca Winnie, Londra Hayvanat Bahçesi'ne götürüldü. Ayı burada ziyaretçilerin anında büyük beğenisini topladı. Yazar Gyles Brandreth'e göre bu popülerlik, Colbourn'un Winnie'yi Kanada'ya geri götürmek için hayvanat bahçesine döndüğünde ayıyı orada bırakmaya karar vermesinde etkili oldu.

Winnie'yi ziyaret edenler arasında, Winnie-the-Pooh kitaplarının yazarı Alan Alexander Milne'in oğlu Christopher Robin Milne de vardı. Brandreth, Christopher Robin'in arkadaşıydı. Christopher Robin, hayvanat bahçesinde gerçek Winnie ile tanıştı ve oyuncak ayısına bu ayının adını verdi. Kitaplardaki ünlü dostluk, yani çocuk ile ayısı arasındaki bağ, böyle başladı.

Kitaptaki ayının adındaki 'Pooh' ise başka bir olaya dayanıyor. Brandreth'in aktardığına göre Milne ve oğlu bir tatilde göl kenarındaydı ve gölde bir kuğu vardı. Kuğuyu yanlarına gelip beslenmeye ikna edemediler. Kuğu onları görmezden gelince onlar da kuğuyu görmezden gelip 'Pooh' diyerek uzaklaştı. Brandreth, Winnie-the-Pooh adının bu olaydan doğduğunu söylüyor. Böylece karakterin adının bir kısmı hayvanat bahçesindeki ayıdan, bir kısmı da bu göl kenarı anısından geldi.