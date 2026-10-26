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Çocukluğumuzun Gözdesiydi: Dünyanın En Sevilen Ayısı Winnie-the-Pooh'un Gerçek Hikayesi

Çocukluğumuzun Gözdesiydi: Dünyanın En Sevilen Ayısı Winnie-the-Pooh'un Gerçek Hikayesi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
26.10.2026 - 12:03
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Bundan tam yüzyıl önce yayımlanan ilk Winnie-the-Pooh kitabı, dünyanın en sevilen çocuk karakterlerinden birini okurlarla buluşturdu. Ancak bu ayının ilham kaynağı, Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere'ye gelen Kanadalı bir askerin yanında getirdiği gerçek bir ayıydı. Winnie adlı bu dişi ayının yolculuğu Kanada'dan İngiltere'nin Wiltshire bölgesine, oradan da Londra Hayvanat Bahçesi'ne uzanıyor.

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Kaynak: BBC

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Kanadalı veteriner Harry Colbourn, bir avcıdan satın aldığı yavru ayıyı alayının maskotu yaptı.

Kanadalı veteriner Harry Colbourn, bir avcıdan satın aldığı yavru ayıyı alayının maskotu yaptı.

Hikayenin kahramanı, Kanada ordusunda veteriner olarak görev yapan Harry Colbourn. Orduya ilk katıldığında süvari atlarının bakımıyla ilgileniyordu. Colbourn'un torununun kızı Lindsay Mattick, büyük dedesinin hayvanları çok sevdiğini söylüyor ve onun hakkında bir kitap da yazdı. Mattick'in anlattığına göre Colbourn, Beyaz Nehir'de bir avcıyla karşılaştı. Avcı yavru bir ayı satıyordu. Colbourn, yavruyu alayı için maskot olsun diye satın aldı ve ona Winnipeg, kısaca Winnie adını verdi. Ayı, askerler için bir neşe kaynağı ve bir dost olacaktı.

Colbourn'un alayı 1914'te Birinci Dünya Savaşı için İngiltere'ye geldi ve Wiltshire bölgesindeki Salisbury Ovası'nda konuşlandırıldı. Winnie de askerlerle birlikte buradaydı.

Londra Hayvanat Bahçesi'ndeki Winnie'yi ziyaret eden Christopher Robin, oyuncak ayısına onun adını verdi.

Londra Hayvanat Bahçesi'ndeki Winnie'yi ziyaret eden Christopher Robin, oyuncak ayısına onun adını verdi.

Colbourn'un alayı Fransa'ya doğru yola çıkınca Winnie, Londra Hayvanat Bahçesi'ne götürüldü. Ayı burada ziyaretçilerin anında büyük beğenisini topladı. Yazar Gyles Brandreth'e göre bu popülerlik, Colbourn'un Winnie'yi Kanada'ya geri götürmek için hayvanat bahçesine döndüğünde ayıyı orada bırakmaya karar vermesinde etkili oldu.

Winnie'yi ziyaret edenler arasında, Winnie-the-Pooh kitaplarının yazarı Alan Alexander Milne'in oğlu Christopher Robin Milne de vardı. Brandreth, Christopher Robin'in arkadaşıydı. Christopher Robin, hayvanat bahçesinde gerçek Winnie ile tanıştı ve oyuncak ayısına bu ayının adını verdi. Kitaplardaki ünlü dostluk, yani çocuk ile ayısı arasındaki bağ, böyle başladı.

Kitaptaki ayının adındaki 'Pooh' ise başka bir olaya dayanıyor. Brandreth'in aktardığına göre Milne ve oğlu bir tatilde göl kenarındaydı ve gölde bir kuğu vardı. Kuğuyu yanlarına gelip beslenmeye ikna edemediler. Kuğu onları görmezden gelince onlar da kuğuyu görmezden gelip 'Pooh' diyerek uzaklaştı. Brandreth, Winnie-the-Pooh adının bu olaydan doğduğunu söylüyor. Böylece karakterin adının bir kısmı hayvanat bahçesindeki ayıdan, bir kısmı da bu göl kenarı anısından geldi.

Winnie 1934'te 20 yaşında öldü ve kafatası bugün Hunterian Müzesi'nde sergileniyor.

Winnie 1934'te 20 yaşında öldü ve kafatası bugün Hunterian Müzesi'nde sergileniyor.

Winnie, 1934'te 20 yaşında ölene kadar Londra Hayvanat Bahçesi'nde yaşadı. Hayvanat bahçesi 200. yıl dönümü için Tarih Kovanı adlı bir proje başlattı ve projeye birçok kişi büyükanne, büyükbaba ve ebeveynlerinin Winnie ile çektirdikleri eski aile fotoğraflarını gönderdi. Hayvanat bahçesi yetkilisi Tina Campanella, Winnie'nin ne kadar çok insanın hayatına dokunduğunu görmenin gerçekten iç ısıtıcı olduğunu söyledi.

Winnie'nin kafatası bugün geçici olarak Kraliyet Cerrahlar Koleji'nin Hunterian Müzesi'nde sergileniyor. Müzeden Carina Phillips'e göre ayı, ölümünden yaklaşık üç yıl önce dişlerini tamamen kaybetmişti. Bunun nedeni muhtemelen beslenme alışkanlıklarıydı. Esaret altındaki birçok ayıya şekerli çörekler veriliyordu ve Winnie özellikle pekmez karıştırılmış sütü çok seviyordu. Kayıtlara göre ayının ayrıca katarakt ve kireçlenme rahatsızlığı da vardı.

İlk kitabın 100. yılı kutlanırken Winnie, kitaplarda, çizgi filmlerde ve ürünlerde yaşamaya devam ediyor. Kitapları 1989'dan beri çizen illüstratörlerden Somersetli Mark Burgess, çocukken bu öykülerin kendisine okunduğunu ve her zaman çok sevdiğini söyledi. Bu yüzden çalışmayı gerçek bir onur olarak görüyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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