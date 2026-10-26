Çocukluğumuzun Gözdesiydi: Dünyanın En Sevilen Ayısı Winnie-the-Pooh'un Gerçek Hikayesi
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Bundan tam yüzyıl önce yayımlanan ilk Winnie-the-Pooh kitabı, dünyanın en sevilen çocuk karakterlerinden birini okurlarla buluşturdu. Ancak bu ayının ilham kaynağı, Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere'ye gelen Kanadalı bir askerin yanında getirdiği gerçek bir ayıydı. Winnie adlı bu dişi ayının yolculuğu Kanada'dan İngiltere'nin Wiltshire bölgesine, oradan da Londra Hayvanat Bahçesi'ne uzanıyor.
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Kaynak: BBC
Kanadalı veteriner Harry Colbourn, bir avcıdan satın aldığı yavru ayıyı alayının maskotu yaptı.
Londra Hayvanat Bahçesi'ndeki Winnie'yi ziyaret eden Christopher Robin, oyuncak ayısına onun adını verdi.
Winnie 1934'te 20 yaşında öldü ve kafatası bugün Hunterian Müzesi'nde sergileniyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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