CNN Türk’te Yayınlanan Tarafsız Bölge Programında Yaşananlar Sosyal Medyada Gündem Oldu

Ahmet Hakan’ın sunuculuğunu yaptığı Tarafsız Bölge programına bağlanan SONAR Araştırma’nın sahibi Hakan Bayrakçı, İstanbul için düzenledikleri son anketi paylaştı. Hakan Bayrakçı’nın katıldığı programa yapılan bir edit ise sosyal medyada en çok izlenilen videolardan oldu.