Görüş Bildir
Haberler
Gündem
CNN Türk’te Yayınlanan Tarafsız Bölge Programında Yaşananlar Sosyal Medyada Gündem Oldu

CNN Türk’te Yayınlanan Tarafsız Bölge Programında Yaşananlar Sosyal Medyada Gündem Oldu

Seçim Haberleri
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.03.2024 - 18:50

Ahmet Hakan’ın sunuculuğunu yaptığı Tarafsız Bölge programına bağlanan SONAR Araştırma’nın sahibi Hakan Bayrakçı, İstanbul için düzenledikleri son anketi paylaştı. Hakan Bayrakçı’nın katıldığı programa yapılan bir edit ise sosyal medyada en çok izlenilen videolardan oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Komedyen Kaan Sekban, Twitter hesabından Tarafsız Bölge programından bir kesit paylaştı.

Komedyen Kaan Sekban, Twitter hesabından Tarafsız Bölge programından bir kesit paylaştı.
twitter.com

Programda, Ekrem İmamoğlu’nun önde çıktığı anketin açıklanmasıyla birlikte Ahmet Hakan ve konuklarının Hakan Bıçakcı’ya ısrarlı soruları dikkat çekti.

Programda, Ekrem İmamoğlu’nun önde çıktığı anketin açıklanmasıyla birlikte Ahmet Hakan ve konuklarının Hakan Bıçakcı’ya ısrarlı soruları dikkat çekti.

İşte sosyal medyada en çok izlenen videolardan olan paylaşım 👇

Bu haber de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
22
3
2
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?