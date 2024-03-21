CNN Türk’te Yayınlanan Tarafsız Bölge Programında Yaşananlar Sosyal Medyada Gündem Oldu
CNN Türk’te Yayınlanan Tarafsız Bölge Programında Yaşananlar Sosyal Medyada Gündem Oldu
Ahmet Hakan’ın sunuculuğunu yaptığı Tarafsız Bölge programına bağlanan SONAR Araştırma’nın sahibi Hakan Bayrakçı, İstanbul için düzenledikleri son anketi paylaştı. Hakan Bayrakçı’nın katıldığı programa yapılan bir edit ise sosyal medyada en çok izlenilen videolardan oldu.
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Komedyen Kaan Sekban, Twitter hesabından Tarafsız Bölge programından bir kesit paylaştı.
Programda, Ekrem İmamoğlu’nun önde çıktığı anketin açıklanmasıyla birlikte Ahmet Hakan ve konuklarının Hakan Bıçakcı’ya ısrarlı soruları dikkat çekti.
İşte sosyal medyada en çok izlenen videolardan olan paylaşım 👇
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