Çin'in Büyüyen Kıyafet Markasının Kız Çocuk Koleksiyonu Tepkilere Neden Oldu
Çin'in Büyüyen Kıyafet Markasının Kız Çocuk Koleksiyonu Tepkilere Neden Oldu
Çin'in hızla büyüyen kıyafet markası SHEİN, kız çocukları için yaptığı yeni koleksiyonu ile sosyal medyada sert eleştiriler aldı.
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Daha önce üretim tesislerindeki çalışma şartları ile gündeme gelen Çin'i dev giyim markası SHEİN, yeni bir skandala imza attı.
2008 yılında kurulan ve reklamlarında Katy Perry, Rita Ora, Hailey Bieber ve Khloe Kardashian gibi çok ünlü isimlerin yer aldığı marka yeni koleksiyonu ile tepkileri üzerine çekti.
3-6 yaş arası kız çocukları için hazırlanan yeni koleksiyon, sosyal medya kullanıcıları tarafından "fazla kadınsı ve seksi" olmakla suçlanıyor.
Eleştirilere neden olan koleksiyonda vücuda oturan parlak kıyafetleri, tek kollu tuvaletleri, crop ve dekolteli bluzlar yer alıyor.
Ünlü markanın eleştirilmesinin bir diğer nedeni ise çocuk mankenlerin "fazla kadınsı" pozları.
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