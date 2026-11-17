Daire, Alibaba'nın açık artırma platformu Alibaba Auction'da satışa çıkarıldı. Açık artırma 1 yuandan başladı. Teklifler yalnızca 0,01 yuanlık adımlarla artırılabiliyordu ve fiyat için 11 yuanlık bir üst sınır vardı.

Platform kayıtlarına göre 5 Kasım'da sona eren açık artırmaya 1.677 kişi katıldı ve toplam 1.001 teklif verildi. Daireyi, 11 yuanlık üst sınır teklifini ilk veren kişi kazandı. SCMP'nin aktardığına göre alıcı hem satış bedelini hem de platformun işlem ücretlerini ödedi.

Double 11, Taobao'nun 2009'da başlattığı ve Kasım ortasına kadar süren bir alışveriş festivali. SCMP'ye göre festival geçen yıl internette 1,6 trilyon yuanın (yaklaşık 240 milyar dolar) üzerinde satış hacmi yarattı.