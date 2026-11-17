Çin'de 68 Metrekarelik Daire Yaklaşık 85 TL'ye Satıldı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Çin'de 68 metrekarelik, iki odalı bir daire internetteki bir açık artırmada 11 yuana, yani yaklaşık 85 TL'ye satıldı.
Satış, Çin'in Black Friday'i sayılan Double 11 alışveriş festivali sırasında yapıldı ve sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ancak Çin basınına göre ortada gerçek bir pazarlık yoktu: Fiyat baştan sabitlenmişti ve aradaki farkı platform karşıladı.
1 yuandan başladı, 0,01 yuanlık artışlarla yükseldi
Daire Hegang kentinde, alıcı taşınmayacak
11 yuan yetmiyor: Tapu için yaklaşık 2 bin yuan vergi gerekiyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın