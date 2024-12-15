Cilt Sağlığını Etkilediğini Duyunca Şaşıracağın 10 Şey

Yine oldukça kişisel bir eşya olan tarakları en yakınınız dahi olsa paylaşmamalısınız. Saç derisindeki yağlar ya da tarağa bulaşan kir kalıntıları sizin cildiniz için oldukça sağlıksızdır. Üstelik saçla ilgili problemler de yaşayabilirsiniz. Başka biriyle tarağınızı kullanmasanız tarağınızı da temizlemeyi unutmayın!