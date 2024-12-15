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Cilt Sağlığını Etkilediğini Duyunca Şaşıracağın 10 Şey

etiket Cilt Sağlığını Etkilediğini Duyunca Şaşıracağın 10 Şey

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
15.12.2024 - 18:01

Günlük yaşantınızda fark etmediğiniz ama cilt sağlığınızı doğrudan etkileyecek dikkat etmeniz gereken bazı kurallar vardır. Yattığınız yataktan, saçınızı taradığınız fırçaya kadar her eşyanızı düzenli olarak temizlemeli ve cildinize gereken özeni göstermelisiniz. Hazırsanız içeriğe geçelim! 💧

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1. Telefon ekranları.

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Telefon ekranına gün boyunca ellerimizle sıkça temas ettiğimiz için kir ve yağ biriktirir. Telefonların adeta bir organımız gibi olduğu için, ortam fark etmeksizin her yere kendimizle birlikte götürdüğümüz için ortamın tüm kirini toplar. Telefonunuzun yüzeyini mutlaka her gün temizleyin!

2. Makyaj süngeri veya makyaj fırçaları.

Makyaj fırçaları her gün düzenli olarak temizlenmezse kir, yağ ve bakterileri biriktirir. Makyaj yapmak, çok keyifli olsa da daha sonrasında fırçaları temizlemek tam bir zulüm olabiliyor. Haftada 1 de ola mutlaka fırçalarınızı yıkamaya zaman ayırın yoksa cildiniz sivilcelenebilir.

3. Nemli havlular.

Havlulular nemli kaldıklarında bakteri ve mantarların üremesi için ideal bir ortama dönüşürler. Havlu, kişisel bakımınız için sürekli değiştirmeniz gereken eşyalardan biridir. Üstelik sadece size özel olmalı ve başka birinin cildine temas eden havluları kullanmaktan kaçınmalısınız...

4. Kirli güneş gözlükleri.

Gözlüklerin de kir biriktirebileceği ve cildinize zarar vereceğini hiç düşünmediğinize eminiz... Gözlüklerin çerçeveleri ve burun pedleri, yüzünüzle sürekli temas halinde olduğu için bakterilerin birikmesine neden olur. Gözlüklerinizi de mutlaka sık sık temizleyin.

5. Sigara dumanı.

Sigara dumanı, cildinizi en çok yoran ve zarar veren maddelerdendir. Üstelik cildin yaşlanmasını hızlandırır ve iç organlarınıza da hiçbir yararı yoktur. Sağlıklı bir yaşam tarzı ve özellikle de cildinizin sağlığı için cildinizi sigara dumanından uzak tutun.

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6. Yatak çarşafı.

Yatak çarşafları, ter ve cilt hücreleriyle sürekli temas ettiği için zamanla cildinize iyi gelmeyebilir. Haftada 1 mutlaka çarşaflarınızı yıkamalısınız. Özellikle iyi bir deterjan ile, sıcak suda yıkanmalıdır.

7. Spor ekipmanları.

Spor ekipmanlarını kullanırken cildinizden akan ter, spor ekipmanlarının üstüne geliyor ve bu da bulunduğu noktada kir oluşumuna sebep oluyor. Spor ekipmanlarınızı düzenli olarak temizleyerek, daha hijyenik bir ortam yaratabilirsiniz. Eğer spor salonuna gidiyorsanız da mutlaka kendi havlunuzu yanınızda götürerek temas etmemeye özen göstermelisiniz.

8. Kulaklıklar.

Kulak içi modeller aşırı işlevsel olsa da zamanla içine kulak kiri dolabiliyor. Bu yüzden kulaklık temizliği de oldukça önemlidir. Düzenli temizlik için sürekli müzik dinlemeniz şart değil. Her türlü ihtimale karşı kulaklıkları kullandıktan sonra dezenfekte etmeniz gerekiyor. Kulaklıklarınızın da kişisel olduğunu unutmayın...

9. Tıraş bıçakları.

Tıraş bıçakları, dünyanın en harika icatlarından olsa bile belirtilenden fazla bir zaman diliminde kullanılması cildinize zarar verebilir. Tıraş bıçağınızı kullandıktan sonra, iyice temizleyin ya da değişim vakti geldiyse çöpe atın. Bu da yine cildinizin sağlığı için dikkat etmeniz gereken şeylerdendir....

10. Taraklar.

Yine oldukça kişisel bir eşya olan tarakları en yakınınız dahi olsa paylaşmamalısınız. Saç derisindeki yağlar ya da tarağa bulaşan kir kalıntıları sizin cildiniz için oldukça sağlıksızdır. Üstelik saçla ilgili problemler de yaşayabilirsiniz. Başka biriyle tarağınızı kullanmasanız tarağınızı da temizlemeyi unutmayın!

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