Cilt Sağlığını Etkilediğini Duyunca Şaşıracağın 10 Şey
Cilt Sağlığını Etkilediğini Duyunca Şaşıracağın 10 Şey
Günlük yaşantınızda fark etmediğiniz ama cilt sağlığınızı doğrudan etkileyecek dikkat etmeniz gereken bazı kurallar vardır. Yattığınız yataktan, saçınızı taradığınız fırçaya kadar her eşyanızı düzenli olarak temizlemeli ve cildinize gereken özeni göstermelisiniz. Hazırsanız içeriğe geçelim! 💧
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1. Telefon ekranları.
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2. Makyaj süngeri veya makyaj fırçaları.
3. Nemli havlular.
4. Kirli güneş gözlükleri.
5. Sigara dumanı.
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6. Yatak çarşafı.
7. Spor ekipmanları.
8. Kulaklıklar.
9. Tıraş bıçakları.
10. Taraklar.
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