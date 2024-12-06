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Cilt Konusunda Yüzün Neden Bir Türlü Gülemedi?

etiket Cilt Konusunda Yüzün Neden Bir Türlü Gülemedi?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
06.12.2024 - 17:31

Cilt bakımında her şeye çok dikkat ediyor ama hala aynı sorunlarla uğraşıyorsan belki bir şeyi yanlış yapıyorsundur! Bu testin sonucunda, bakım rutininle ilgili bilmen gerekenleri söylüyoruz. 👇

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1. Sabahları yüzünü yıkamak için en çok hangisini tercih edersin?

2. Senin vazgeçilmez cilt bakım ürünün hangisi?

3. Spontane bir olay gelişti ve akşam arkadaşında kalman gerekiyor, fakat bakım rutinindeki ürünler onda yok. Ne yapardın?

4. Şimdi de cildine iyi gelen bir yiyecek seç bakalım. 👇

5. Gün içinde cildine en çok hangisi zarar veriyor?

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6. Aynaya baktığında cildinle ilgili ilk ne düşünürsün?

7. Sorgusuz sualsiz en çok para harcayacağın bakım ürünü hangisi?

8. Cildinin geleceğiyle ilgili en büyük korkun ne?

Cildinin yenilenmeye ihtiyacı var!

Senin cildin düzenli bir bakımdan mahrum kalmış! Cilt bakım rutininin olmazsa olmazlarını tamamlamak adına temizleyici, nemlendirici ve güneş kremi gibi temel ürünlere yönelmen cildine çok iyi gelecek. Belki ilk başta sıkıcı gibi görünebilir ama zamanla alışıp keyif alacağına eminiz! Üstelik stresten uzak durmak ve su tüketimine dikkat etmek de cildini çok daha canlı gösterecek!

Cilt bakımın profesyonel düzeyde!

Görünen o ki sen cilt bakımını oldukça ciddiye alıyorsun. Ürünleri doğru kullanıyor ve düzenli bir şekilde uyguluyorsun. Senin gibi cilt bakımını sevenler için haftada bir kez yapılan peeling ve cildin ihtiyaç duyduğu bir serum harika olabilir! Bu şekilde cildinin tüm potansiyelini ortaya çıkarabilirsin. Unutma, bazen az ama öz bakım cildine çok daha iyi gelir!

Cildin için doğallık çok önemli!

Senin için en büyük cilt bakım sırrı doğallık! Cildini ağır ürünlerden uzak tutmayı seviyorsun ve sadece ihtiyacın kadar bakım yapıyorsun. Ancak sana ufak bir öneri; cildinin temel ihtiyaçlarına dikkat etmek ve arada sırada destekleyici ürünler kullanmak cildinin sağlıklı kalmasını sağlar. Doğal ve dengeli bir rutine birkaç besleyici ürün ekleyerek, cildinin uzun vadede daha iyi görünmesini sağlayabilirsin!

Cildin için bir mola vermelisin!

Eğer yoğun bir tempo içindeysen cildin de bundan etkileniyor olabilir. Cildine minik bir mola vermek için ona uygun bir bakım rutini oluşturmayı deneyebilirsin. Gün içinde su tüketimine dikkat edip cilt temizliğine daha fazla önem vermek etkili olabilir. Haftada bir maske veya peeling de yapabilirsin. Bu sayede cildinin enerjisini geri kazanmasına yardımcı olabilirsin!

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
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