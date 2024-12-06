Cilt Konusunda Yüzün Neden Bir Türlü Gülemedi?
Cilt Konusunda Yüzün Neden Bir Türlü Gülemedi?
Cilt bakımında her şeye çok dikkat ediyor ama hala aynı sorunlarla uğraşıyorsan belki bir şeyi yanlış yapıyorsundur! Bu testin sonucunda, bakım rutininle ilgili bilmen gerekenleri söylüyoruz. 👇
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1. Sabahları yüzünü yıkamak için en çok hangisini tercih edersin?
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2. Senin vazgeçilmez cilt bakım ürünün hangisi?
3. Spontane bir olay gelişti ve akşam arkadaşında kalman gerekiyor, fakat bakım rutinindeki ürünler onda yok. Ne yapardın?
4. Şimdi de cildine iyi gelen bir yiyecek seç bakalım. 👇
5. Gün içinde cildine en çok hangisi zarar veriyor?
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6. Aynaya baktığında cildinle ilgili ilk ne düşünürsün?
7. Sorgusuz sualsiz en çok para harcayacağın bakım ürünü hangisi?
8. Cildinin geleceğiyle ilgili en büyük korkun ne?
Cildinin yenilenmeye ihtiyacı var!
Cilt bakımın profesyonel düzeyde!
Cildin için doğallık çok önemli!
Cildin için bir mola vermelisin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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